Le offerte fibra di Iliad vicinissime al debutto, arriva la conferma ufficiale

A distanza di diversi mesi dalle ultime dichiarazioni ufficiali, Iliad conferma l'imminente lancio delle sue offerte fibra ottica in Italia . L'operatore di telefonia mobile, in occasione dell'annuncio dei risultati (da record in Italia) del terzo trimestre del 2021 ha, infatti, confermato il debutto sul mercato delle offerte di telefonia fissa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Oramai ci siamo. Le offerte fibra ottica di Iliad stanno davvero per arrivare. La conferma ufficiale è arrivata in queste ore da parte di Iliad Group, azienda presente in vari mercati europei ed attiva in Italia con la divisione Iliad Italia dal 2018. L’operatore, dopo aver annunciato nell’estate del 2020 la volontà di entrare nel mercato di telefonia fissa italiano, sembra essere pronto al grande salto.

La fibra Iliad arriva entro fine 2021?

Inizialmente previsto per l’estate del 2021, il debutto delle offerte Iliad per la fibra ottica non è ancora avvenuto. In occasione della presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre, Iliad ha però confermato che le offerte fibra sono “in rampa di lancio”. Si tratta di un’importantissima conferma che certifica come non ci saranno ulteriori ritardi.

Iliad potrebbe presentare le sue offerte di rete fissa già entro la fine del 2021. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti sulla situazione ma difficilmente il lancio delle offerte per la banda ultra-larga verrà ulteriormente posticipato. Entro la fine del 2021 o al massimo entro le prime settimane del 2022 Iliad diventerà un riferimento anche del mercato di rete fissa italiano.

Ricordiamo che per il lancio delle sue offerte fibra ottica, Iliad potrà contare su di una partnership con Open Fiber (annunciata nell’estate dello scorso anno) ed anche con FiberCop. L’infrastruttura di rete a disposizione dei clienti che sceglieranno il provider per la connessione di casa sarà, quindi, completa e permetterà di sfruttare al massimo la rete FTTH per la connessione domestica.

Nel frattempo, l’operatore ha conquistato un importantissimo traguardo sul mercato di telefonia mobile del nostro Paese. A distanza di 3 anni e mezzo dal lancio della prima offerta, infatti, Iliad ha raggiunto quota 8 milioni di clienti attivi, confermandosi come un riferimento assoluto del mercato grazie anche alle sue ottime offerte.

Sconti per la fibra per i clienti Iliad mobile?

C’è un elemento da non sottovalutare in vista del debutto delle nuove offerte fibra di Iliad. Per i già clienti Iliad di rete mobile, infatti, potrebbero essere previsti sconti o servizi aggiuntivi in grado di rendere la sottoscrizione di un nuovo abbonamento ancora più conveniente. Per il momento, è bene sottolineare, non ci sono informazioni sulla questione ma è chiaro che Iliad stia preparando nei minimi dettagli il lancio delle sue offerte di rete fissa.

