Conto corrente senza spese: come azzerare i costi a novembre 2021

Abbattere i costi legati al proprio conto corrente e trovare un conto corrente a zero spese è possibile e molto più semplice di quello che si può immaginare. Per farlo basterà effettuare un’analisi comparativa delle migliori offerte di conti correnti online disponibili in commercio, come abbiamo fatto noi di seguito utilizzando il comparatore di conti di SOStariffe.it .

Nel corso degli ultimi anni è emersa in modo sempre più netto la differenza tra i conti correnti tradizionali e i conti correnti online. Questi ultimi rappresentano il conto corrente senza spese al quale ricorrere se si vuole davvero risparmiare.

Perché è vero che andare in banca per fare un bonifico è un’abitudine alla quale non i nostri genitori non possono rinunciare, ci sono conti correnti (quelli online, per l’appunto) che permettono di effettuare bonifici online gratuitamente, oltre che risparmiare su altri aspetti.

Basti citare:

il canone mensile di gestione;

l’imposta di bollo;

le commissioni applicate quando si effettua un prelievo di contanti presso l’ATM di un’altra banca.

Nella tabella che segue sono state raccolte le differenze principali che intercorrono tra un conto corrente online e uno tradizionale.

Servizi Conto corrente tradizionale Conto corrente online Canone mensile di gestione Previsto Spesso gratuito o azzerabile nel rispetto di alcune condizioni Imposta di bollo Prevista per le giacenze medie trimestrali superiori a 5.000 euro Spesso viene pagata direttamente dall’istituto di credito Commissioni sui bonifici Presenti Spesso assenti, soprattutto nel caso dei bonifici online Commissioni sui prelievi presso gli ATM di altre banche Presenti Quasi sempre assenti Possibilità di gestire il conto da remoto Presente, ma non considerata la strada principale Il vantaggio consiste proprio nella gestione full remote, grazie ai servizi di Internet e mobile banking Carte di credito Disponibile, ma non facili da ottenere Prevedono costi di gestione elevati Previste e con canoni di gestione annuali molto competitivi rispetto alla media nazionale

Come trovare un conto senza spese

La soluzione più semplice con la quale riuscire a trovare un conto corrente con il quale azzerare le spese di gestione e di mantenimento consiste nella scelta di un conto corrente online.

Per trovare quello che si adatta meglio alle proprie esigenze di gestione, si potrà utilizzare uno strumento gratuito e di facile utilizzo, disponibile nella sezione conti di SOStariffe.it, con il quale si potranno comparare le migliori soluzioni attualmente disponibili.

Grazie ai filtri disponibili, si potranno impostare quelle che sono le proprie preferenze di ricerca, come per esempio:

la tipologia di conto corrente, a scelta tra standard, giovani, pensionati, famiglie, business;

l’età del correntista;

le caratteristiche del conto, come per esempio il trading online, la presenza di carte di credito, l’assenza dell’imposta di bollo e del canone mensile;

elementi quali il numero minimo di bonifici annui e di prelievi presso gli ATM di altre banche, o la giacenza media.

Tra i migliori conti correnti senza spese che si possono attivare a novembre 2021, ci sono quelli proposti da:

Unicredit;

Widiba;

CiviBank;

BBVA;

ING;

N26.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e perché conviene sottoscriverne uno direttamente online è una scelta davvero conveniente.

Conto corrente senza spese Unicredit

Unicredit propone un conto corrente online che, se attivato entro il 27 marzo 2022, permette di avere accesso a:

il canone annuo gratuito;

la carta di debito My One senza costi di emissione e gestione;

i bonifici online gratuiti.

Altre operazioni saranno invece a pagamento. Sono infatti previsti:

2 euro per i prelievi presso gli ATM di altre banche;

3.50 euro per i prelievi allo sportello;

7,25 euro per i bonifici allo sportello.

Conto corrente senza spese Widiba

Widiba è una banca 100% digitale, con la quale si potrà aprire un conto corrente online con canone gratuito per i primi 12 mesi.

Tale conto include:

la PEC e la firma digitale;

la possibilità di fare trading online senza dover utilizzare piattaforme esterne;

i bonifici online;

i pagamenti con Google Pay.

Oltre alla carta di debito inclusa nel conto corrente, si potranno richiedere anche una carta prepagata, con canone pari a 10 euro, oppure due diverse tipologie di carte di credito (per le quali saranno richiesti dei requisiti specifici).

Si tratta di:

Widiba carta Classic, con canone annuo pari a 20 euro e plafond da 1.500 euro;

Widiba carta Gold, con canone annuo pari a 50 euro e plafond da 3.000 euro.

Conto corrente senza spese CiviBank

Il conto corrente proposto da Civibank si chiama ContoGreen e si caratterizza per:

il canone annuo gratuito;

l’imposta di bollo gratuita;

i prelievi gratuiti presso gli ATM di tutta Europa;

l’assenza di costi di attivazione;

una carta di debito inclusa.

Altre operazioni saranno invece a pagamento. Sono infatti previsti:

2 euro per i prelievi presso gli ATM di altre banche;

4 euro per i prelievi allo sportello;

50 centesimi per i bonifici online.

Conto corrente senza spese BBVA

BBVA propone un conto corrente con canone annuo e imposta di bollo gratuiti, che potrà essere attivato con grande comodità direttamente online.

Questo conto corrente permette di abbattere le principali spese di gestione di un conto e si caratterizza per la presenza dei seguenti servizi:

bonifici online gratuiti;

prelievi presso gli ATM di altre banche gratuiti.

Si avrà anche diritto a ricevere il 10% sui propria acquisti, grazie al Gran Cashback, fino a un massimo di 50 euro.

Conto corrente senza spese ING

Il conto corrente Arancio di ING Direct è un conto online con il quale si avrà diritto al canone zero spese e alla carta di debito gratuita per un anno intero.

Permette di effettuare pagamenti con Apple Pay e Google Pay e si caratterizza per la gratuità dei seguenti servizi:

la commissione sul carburante;

il costo del singolo assegno;

i bonifici online;

i prelievi presso gli ATM di altre banche.

Attivando questo conto corrente online sarà anche possibile fare trading online e richiedere una carta di credito con canone annuale di 24 euro (si tratta di soli 2 euro al mese, in pratica).

Conto corrente senza spese N26

Un’altra banca online con la quale attivare un conto corrente senza spese è N26, la quale propone:

un conto corrente con canone e imposta di bollo gratuita;

la carta di debito gratuita inclusa;

i bonifici istantanei tra gli utenti N26;

i pagamenti con carta in valuta estera gratuiti.

Tra i servizi ai quali si avrà diritto attivando questo conto corrente, oltre al bonus di benvenuto pari a 50 euro, si annoverano:

il cambio del PIN e la gestione dei massimali dei pagamenti;

le notifiche in tempo reale sui movimenti;

la possibilità di mettere in pausa la carta in qualsiasi momento con l’utilizzo dell’applicazione dedicata.

