Tra le offerte del Black Friday c'è spazio anche per DAZN . La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, mette a disposizione uno sconto di oltre il 50% sul costo del piano Standard per i primi 3 mesi di abbonamento e senza alcun vincolo di permanenza. Vediamo i dettagli della nuova promozione.

DAZN è in offerta per il Black Friday: prezzo scontato a 19,90€

C’è tempo fino al prossimo 26 di novembre per attivare l’offerta del Black Friday di DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport garantisce uno sconto di oltre il 50% sul canone del piano Standard per i primi 3 mesi di abbonamento e senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale. In questo modo è possibile attivare l’offerta a 19,99 euro al mese anziché 40,99 euro al mese. Per accedere alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di DAZN tramite il box qui di sotto.

DAZN è in offerta per il Black Friday: piano Standard scontato a 19,90 euro

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA DAZN DEL BLACK FRIDAY 1. Il piano Standard è scontato a 19,99 euro al mese invece di 40,99 euro 2. Lo sconto è valido per 3 mesi 3. La promozione termina il 26 di novembre

La nuova promozione di DAZN per il Black Friday consente l’attivazione del piano Standard al costo di 19,90 euro al mese per 3 mesi con un taglio netto rispetto al prezzo normalmente praticato per quest’abbonamento (40,99 euro al mese). Scegliendo quest’offerta, quindi, è possibile ottenere uno sconto superiore al 50%, risparmiando 21 euro al mese per 3 mesi e accedendo a prezzo ridotto a DAZN fino alla fine del mese di febbraio.

DAZN Standard consente la visione da 2 dispositivi in contemporanea utilizzando la stessa rete Internet e permette di registrare nel proprio account fino a un massimo di 6 dispositivi. Con quest’abbonamento è possibile accedere a tutto il catalogo disponibile su DAZN e, quindi, a tutte le partite di Serie A.

Da notare che è possibile abbinare all’abbonamento anche l’opzione Zona DAZN per accedere al canale satellitare disponibile su Sky oppure su Tivùsat. In questo caso, bisogna considerare un costo extra di 7,5 euro al mese. Per attivare l’opzione è sufficiente accedere al sito DAZN dopo aver attivato l’abbonamento e seguire la procedura online per l’attivazione.

L’offerta del Black Friday di DAZN è disponibile fino al 26 di novembre. Per sfruttare la promozione è possibile affidarsi al link qui di sotto.

Al termine del periodo promozionale, per continuare a vedere le partite di Serie A su DAZN è possibile scegliere tra le seguenti opzioni. Ricordiamo che DAZN Plus aggiunge la doppia visione anche senza il vincolo di utilizzo della stessa rete Internet.

DAZN Standard

mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

DAZN Plus

mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)

