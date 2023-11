Il Black Friday Enel porta il risparmio in bolletta. Grazie alla speciale promozione che Enel Energia ha lanciato in questo periodo di corsa agli affari d’oro, le famiglie italiane con il radar puntato sulla convenienza possono attivare le offerte luce e gas della gamma E-light approfittando di un prezzo vantaggioso dell’energia elettrica e del metano.

Prima di passare ai raggi X la promozione del Black Friday Enel, in scadenza martedì 28 novembre 2023, ricordiamo che una mossa cruciale per alleggerire le bollette di luce e gas è quella di abbassare quanto più possibile il costo kWh (per l’energia elettrica) e il costo gas (per il metano), che rappresentano la voce di spesa predominante nelle fatture domestiche.

Black Friday Enel: sconto sulle offerte E-light luce e gas a Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA PREZZO LUCE/GAS Black Friday E-light Luce offerta a prezzo bloccato per 12 mesi 0,171 €/kWh Black Friday E-light Gas offerta a prezzo bloccato per 12 mesi 0,700 €/Smc

Il Black Friday Enel è una promozione speciale di Enel Energia che assicura un prezzo di energia e metano scontato per le offerte luce e gas della gamma E-light. Si tratta di offerte a prezzo fisso. Il costo della materia prima è bloccato per 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto: questo proteggerà i clienti domestici da eventuali improvvise impennate dei prezzi di energia e metano all’ingrosso.

Possono beneficiare della promo Black Friday Enel gli utenti che passino a Enel Energia da un altro fornitore, che riattivino un contatore disattivato o facciano una voltura con cambio fornitore. Di seguito analizziamo le condizioni tariffarie dell’offerta Black Friday E-light luce e gas, valide fino a martedì 28 novembre 2023.

Black Friday E-light luce e gas

Ecco l’identikit delle soluzioni luce e gas a prezzo fisso attivabili nell’ambito del Black Friday Enel:

prezzo dell’energia elettrica bloccato per 12 mesi: 0,171 €/kWh ;

; prezzo del gas bloccato per 12 mesi: 0,700 €/Smc ;

; 12 euro al mese di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (144 euro all’anno a fornitura);

di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (144 euro all’anno a fornitura); sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW! ;

; servizio bolletta online gratuito , oltre alla presenza dell’App di Enel Energia;

, oltre alla presenza dell’App di Enel Energia; energia elettrica 100% proveniente da fonti rinnovabili;

pagamento tramite addebito diretto delle bollette sul conto corrente oppure pagamenti digitali tramite Web e App;

scadenza dell’offerta: martedì 28 novembre 2023.

Black Friday Enel: ecco come attivare l’offerta a Novembre 2023

Come detto, possono aderire alla promo speciale Black Friday Enel tutti i clienti domestici che intendano dire “addio” al proprio gestore energetico e affidare le proprie forniture ad Enel Energia. In particolare, per i consumatori che provengano da un altro fornitore il passaggio per aderire alle offerte Black Friday E-light è molto semplice.

Basta collegarsi al sito che Enel Energia dedica alla promozione (cliccando sul pulsante verde qui sopra) e seguire, passo dopo passo, la procedura di attivazione dell’offerta. In questa fase di compilazione del modulo online per il passaggio di fornitore sarà necessario avere a portata di mano i seguenti documenti:

dati anagrafici dell’intestatario della fornitura (basta solo il codice fiscale);

dell’intestatario della fornitura (basta solo il codice fiscale); dati della fornitura stessa (codice POD per la fornitura di energia e PDR per quella del gas);

stessa (codice POD per la fornitura di energia e PDR per quella del gas); eventuali coordinate bancarie nel caso si voglia attivare la domiciliazione bancaria.

Ricordiamo che:

la procedura è gratuita : non sono previsti costi per l’attivazione dell’offerta;

: non sono previsti costi per l’attivazione dell’offerta; non sono necessari interventi sugli impianti o sul contatore;

sugli impianti o sul contatore; il passaggio avverrà al massimo entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.

