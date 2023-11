Puntare su un abbonamento che unisce più servizi con un unico canone può essere la scelta giusta per massimizzare il risparmio. Soluzioni come le offerte Internet casa + TV e le offerte Internet casa + mobile , infatti, consentono di ridurre, in modo netto, la spesa complessiva rispetto all'attivazione separata dei due servizi. Il risparmio può arrivare fino al 36% .

Le offerte “convergenti” che consentono l’accesso a un abbonamento per la connessione Internet casa a cui si affianca un altro servizio (Pay TV oppure telefonia mobile) possono garantire un risparmio netto rispetto all’attivazione separata dei due servizi. Questo dato emerge chiaramente dall’indagine dell’Osservatorio Segugio.it che fotografa i vantaggi della convergenza di due servizi in un unico abbonamento.

Con le offerte Internet + TV, ad esempio, è possibile ottenere un risparmio del 28% sulla spesa complessiva. Il risparmio percentuale diventa ancora più significativo considerando le offerte fisso + mobile. In questo caso, infatti, è possibile tagliare la spesa complessiva 10% che sale fino al 36% andando a considerare le offerte che includono una SIM con Giga illimitati. Attivare due servizi in un’unica offerta risulta, quindi, una scelta sempre conveniente.

Offerte Internet + TV

Scegliere un’offerta Internet + TV comporta, sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio, una spesa media di 52,72 euro al mese. Nel canone è compreso sia il costo dell’abbonamento per la connessione Internet casa che il costo del servizio Pay TV (alcuni operatori propongono anche dei bundle con più servizi Pay TV).

Si tratta di soluzioni che prevedono la sottoscrizione di un abbonamento vincolante che garantisce un risparmio netto sulla spesa rispetto all’attivazione separata ma che comporta anche la perdita della flessibilità garantita dai servizi Pay TV che consentono la disattivazione del rinnovo automatico, senza costi.

La convenienza delle offerte Internet + TV è netta. Il costo medio di un abbonamento Internet casa a novembre 2023 è pari a 26,09 euro al mese mentre il costo dei servizi TV, quando attivati al di fuori del bundle con la connessione Internet casa, è pari a 45,67 euro al mese.

Puntando su un’offerta Internet + TV, quindi, è possibile ottenere un risparmio di 20,04 euro al mese che si traduce in un taglio della spesa di oltre 240 euro per un anno. Complessivamente, una promozione di questo tipo comporta un risparmio del 28% sulla spesa complessiva.

La tabella qui di sotto riassume i vantaggi di queste offerte:

OFFERTE INTERNET + TV COSTI E RISPARMI Canone mensile offerte Internet + TV* 51,72 € Costo servizio Internet casa incluso 27,95 € Costo servizio TV incluso 23,77 € Costo connessione Internet casa attivata separatamente** 26,09 € Costo servizio TV attivato separatamente 45,67 € Risparmio mensile con offerta Internet + TV 20,04 € Risparmio percentuale con offerte Internet + TV 28% Risparmio sul primo anno 240,48 €

Rilevazioni Segugio.it 14/11/2023

*calcolato come media mensile sulla spesa per il primo anno

**è la spesa media mensile per il primo anno delle offerte Internet casa con tecnologia FTTH/FTTC attivabili da tutti, senza vincoli legati all’attivazione di altri servizi abbinati

Offerte fisso + mobile

Un’altra opzione per gli utenti alla ricerca di offerte convergenti è rappresentata dalle offerte Internet fisso + mobile. Unire la connessione Internet casa con una SIM per lo smartphone può garantire un risparmio netto sulla spesa complessiva. In questo caso, infatti, le proposte disponibili sul mercato prevedono un costo medio di 33,59 euro al mese.

L’attivazione separata dei due servizi, invece, comporta una spesa di 37,46 euro al mese (26,09 euro per la connessione Internet casa e 11,37 euro al mese per la SIM mobile). Il risparmio garantito da una tariffa convergente, quindi, è pari a 3,86 euro al mese. Si tratta di un taglio della spesa di circa il 10% che si traduce in un risparmio annuale di 46 euro.

La tabella qui di sotto riassume i vantaggi delle offerte fisso + mobile:

OFFERTE INTERNET + MOBILE COSTI E RISPARMI Canone mensile offerte Internet + Mobile* 33,59 € Costo connessione Internet casa attivata separatamente** 26,09 € Costo offerta mobile attivata separatamente*** 11,37 € Risparmio mensile con offerta Internet + Mobile 3,86 € Risparmio percentuale con offerta Internet + Mobile 10% Risparmio sul primo anno 46,32 €

Il massimo della convenienza per le tariffe fisso + mobile è legato all’attivazione di un’offerta con Giga illimitati per la SIM. In questo caso, infatti, la spesa media (considerando sia la connessione Internet casa che una SIM con Giga illimitati attivate insieme) è di 36,25 euro al mese.

Con l’attivazione separata, invece, bisogna mettere in conto una spesa di 57,08 euro al mese (26,09 euro al mese per la connessione Internet casa e 30,99 euro per la SIM mobile). Il risparmio è, quindi, pari a 20,82 euro al mese. Questa soluzione consente di tagliare le spese del 36%.

Attivando un’offerta fisso + mobile con Giga illimitati è possibile risparmiare 249 euro in un anno, beneficiando di un servizio completo e illimitato sia per il fisso che per il mobile. Da notare, inoltre, che queste offerte consente l’accesso anche a diversi bonus aggiuntivi come l’utilizzo delle eSIM, della rete 5G e la possibilità di acquisto di smartphone a rate.

La tabella qui di sotto riassume i vantaggi delle offerte fisso + mobile:

OFFERTE INTERNET + MOBILE COSTI E RISPARMI Canone mensile offerte Internet + Mobile con Giga illimitati* 36,25 € Costo connessione Internet casa attivata separatamente** 26,09 € Costo offerta mobile con Giga illimitati attivata separatamente*** 30,99 € Risparmio mensile on offerta Internet + Mobile con Giga illimitati 20,82 € Risparmio percentuale con offerta Internet + Mobile con Giga illimitati 36% Risparmio sul primo anno 249,84 €

Rilevazioni Segugio.it 14/11/2023

*si considerano le offerte che prevedono l’attivazione contestuale di un abbonamento Internet casa e di una SIM mboile

**è la spesa media mensile per il primo anno delle offerte Internet casa con tecnologia FTTH/FTTC attivabili da tutti, senza vincoli legati all’attivazione di altri servizi abbinati

***è il canone medio delle offerte attivabili da tutti, con portabilità o richiedendo un nuovo numero, senza vincoli legati all’operatore di provenienza o di età

