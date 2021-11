Cosa vuol dire essere cliente Premium di TIM?

TIM è tra i primi operatori di rete fissa in Italia anche per l’attenzione che riserva ai propri clienti. Stando a quanto riporta MondoMobileWeb, l’azienda ha voluto ulteriormente rinforzare il rapporto con gli utenti lanciando una nuova iniziativa di caring riservata a coloro che hanno attivato una della sue offerte Internet casa. Da oggi alcuni clienti sono considerati Premium. Questa nuova categoria nasce dalla volontà di confermare l’impegno dell’operatore per l’evoluzione tecnologica e nel miglioramento dei servizi di assistenza. Cosa signfica però essere un TIM cliente Premium?

TIM cliente Premium: tutti i dettagli

La campagna “TIM cliente Premium” prevede l’invio di alcuni SMS ai già clienti in cui viene spiegata la filosofia dell’azienda. Pare però, stando ad alcune segnalazioni, che i messaggi siano stati ricevuti anche da alcune persone che non hanno una rete fissa con TIM.

L’obiettivo della campagna è quello di stabilire un rapporto di fiducia ancora più stretto con gli utenti ribadendo l’impegno dell’operatore a fornire supporto e assistenza precisi, puntali e all’altezza delle più alte aspettative. L’azienda poi conferma la volontà di migliorare costantamente i propri servizi dal punto di vista tecnologico e a svilupparne di nuovi e più efficienti, anche allo scopo di favorire la digitalizzazione del Paese.

Ad esempio, oggi TIM ha avviato la progressiva dismissione delle sue reti in rame e obbligato i suoi clienti ADSL al passaggio gratuito alla tecnologia FTTx (Fiber To The Premises). Questo processo è stato confermato anche il 3 novembre con un avviso sul sito dell’operatore. L’azienda poi invita il TIM cliente Premium a chiedere maggiori informazioni contattando gratuitamente il suo Servizio Clienti al 187.

“TIM ha iniziato un innovativo e ambizioso percorso di evoluzione tecnologica e attenzione al cliente. – recita l’SMS inviato dal provider – TIM, da oggi, ti considera un cliente Premium. Per avere i dettagli di questa importante evoluzione, chiamaci al 187“. Essere TIM cliente Premium, come ci tiene a specificare il provider, non comporta alcuna variazione delle condizioni contrattuali previsti dalla propria offerta sia in termini di costi che di servizi inclusi. La campagna informativa dovrebbe concludersi nei primi giorni di dicembre.

TIM cliente Premium: le offerte Internet casa di novembre

Per diventare TIM cliente Premium sembrerebbe basti sottoscrivere una delle sue offerte Internet casa. Forse non a caso alcune tariffe fibra ottica prima raccolte sotto la famiglia TIM Super oggi sono state ribattezzate Premium. Per poter avere la certezza di disporre della migliore connessione possibile si consiglia primariamente di controllare da quale tipologia di rete si è raggiunti. TIM, ad esempio, ha portato la fibra ottica in oltre 200 Comuni. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

1. Premium Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con attivazione online. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

2. Premium Fibra + Offerta mobile

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

SIM mobile con minuti e SMS illimitati e 20 GB (di cui 6 GB in roaming in Ue) che diventano illimitati con TIM Unica

L’offerta ha un costo di 10 euro al mese per 2 mesi, poi 29,90 euro al mese per la parte fissa più 10 euro al mese per quella mobile. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

3. Premium Fibra + TIM Unica

Chi attiva Premium Fibra ma è già cliente di TIM per la telefonia mobile può attivare gratuitamente anche TIM Unica. La promozione permette di avere 2 mesi di fibra in regalo (poi 29,99 euro al mese) e Gigabyte illimitati ogni mese per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee) e 3 mesi di abbonamento a Disney+ (poi 9,99 euro al mese). Nel pacchetto è anche compreso TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi, fissi e mobili, connessi alla rete. Il pagamento di tutte le linee, fissa e mobili, avviene per una maggiore comodità direttamente in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

4. Premium Fibra con TIMVISION Gold

TIMVISION: film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni ed Eurosport Player incluso per 12 mesi

film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da negli ultimi 7 giorni ed incluso per 12 mesi DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , UEFA Women’s Champions League , alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , , alcuni match di e oltre ai di e . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come e e per la boxe, e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Netflix – piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea

– piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea Disney+ – serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di e Voucher omaggio Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM

Premium Fibra con TIMVISION Gold ha un costo di 29,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 44,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Il TIMVISION Box è il decoder che permette non solo di guardare TIMVISION ma anche di accedere alle app più popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e a quelle di Google Play grazie al sistema operativo Android TV anche se non si dispone di una smart TV e su dispositivi mobili (smartphone e tablet iOS e Android). La visione è in Full HD su massimo due terminali in contemporanea. I contenuti si possono scaricare per una visione offline anche su telefono o tablet.

Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2, il cui switch è iniziato ufficialmente questa settimana, e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Per seguire lo stato di consegna del TIMVISION Box basta accedere all’Area Clienti MyTIM sul sito o all’app MyTIM.

5. Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi)

Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport ha un costo di 29,90 euro al mese più 19,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

6. TIM Premium

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload

Modem TIM Hub+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online)

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 10 euro per 24 mesi)

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese. Non appena disponibile sarà possibile effettuare gratuitamente il passaggio alla fibra ottica fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. In caso di disattivazione o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito rispettivamente di 30 euro e 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

Con il Wi-Fi 6 Certificato si ha la certezza di un segnale wireless ottimizzato per tutti gli ambienti della casa.

TIM Quality Care consente invece di richiedere un bonus di 5 euro se non soddifatti dall’assistenza fornita dall’operatore chiamando il 187 e a breve anche dall’app MyTIM. Il bonus verrà inserito nella prima fattura utile dalla data della richiesta ed è possibile richiedere il contributo una volta al mese per un massimo di 6 volte l’anno.

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacche bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 187 o il numero gratuito 40916.