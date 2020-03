Copertura e migliori offerte: le tariffe di telefonia di marzo 2020 a confronto

Molti sottovalutano l’importanza della copertura offerta dal proprio operatore. Oltre al prezzo, è proprio la qualità della rete uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione. Scopri le migliori tariffe di telefonia mobile per copertura di questo marzo

La copertura è un fattore determinante nella scelta della tariffa di telefonia mobile che sia davvero conveniente. E’ inutile disporre di un’offerta dal costo molto basso se il segnale è spesso assente ed è quindi impossibile chiamare o navigare su Internet dallo smartphone. Di seguito sono descritte nel dettaglio le promozioni più economiche e con la copertura più ampia.

Le migliori offerte di telefonia mobile per copertura, costi e servizi inclusi

1. Tim

Da anni Tim e Vodafone si contendono il primato di migliore operatore in termini di copertura. L’operatore italiano raggiunge con oltre il 98% della popolazione italiana in 4.5G, consentendo di navigare ad una velocità fino a 700 Mbps in download. Tim insieme al suo principale concorrente è anche l’unico gestore a disporre di un’offerta dedicata al 5G. Grazie all’ultimo standard per reti mobili è possibile raggiungere una velocità di 2 Gigabit al secondo in download.

La rete 5G di Tim permette la visone di film e video in altissima definizione (Ultra HD) e grazie alla Giga First Class si ha la certezza di poter godere del massimo delle performance in termini di stabilità e potenza del segnale anche in movimento, nei luoghi affollati o in condizioni di traffico elevato.

L’operatore in 5G raggiunge le città di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. Milano è considerata “città 5G ready” e i prossimi Comuni ad aggiungersi alla lista saranno Verona, Ferrara, Matera e Bari. L’obiettivo è arrivare a 120 città entro il 2021.

L’opzione 5G è inclusa nelle tariffe della linea Advance ma chi ha sottoscritto o intende attivare un altro piano può comunque navigare sfruttando la tecnologia più performante al prezzo di 10 euro al mese. Ecco la migliore offerta di Tim:

Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Con questa promozioni si hanno in esclusiva:

iPhone 11 da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Xiaomi Mi Mix 3 5G – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P30 Pro – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P30 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Samsung Galaxy S20 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

2. Vodafone

Vodafone dispone di una rete capillare ed efficiente in grado di competere ad armi pari con quella di Tim. La sua Giga Network 5G permette di navigare ad una velocità quattro volte superiore a quella offerta dal 4.5G e l’obiettivo è arrivare in pochi anni a 10 Gigabit al secondo.

La rete dell’operatore britannico consente di navigare e contemporaneamente utilizzare in real time le proprie app preferite. Il tempo di reazione è infatti ridotto a meno di 10 ms. Sotto rete Vodafone si possono connettere fino a 10 dispositivi potendo usufruire del massimo delle performance e condividere foto, video e telefonare senza problemi anche in mobilità o con condizioni di traffico congestionato.

La Giga Network 5G offre poi una qualità del suono superiore, soprattutto in ambienti rumorosi, e una maggiore sicurezza per i pagamenti online e la privacy di tutta la famiglia.

Vodafone raggiunge in 5G le città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. L’obiettivo è arrivare presto a 100 Comuni. L’opzione 5G è inclusa in molte delle principali tariffe dell’operatore britannico o può essere acquistata al prezzo di 5 euro al mese ma con in promozione il primo mese gratuito. Ecco la migliore offerta di Vodafone:

Vodafone Special Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

Rete sicura gratuita per 3 mesi (poi 1,49 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e non prevede costo di attivazione invece di 12 euro per chi proviene da Iliad, Fastweb e Poste Mobile e la sottoscrive online. Per chi arriva da Kena Mobile l’addebito mensile sale a 9,90 euro al mese più 12,01 euro una tantum per l’attivazione. Chi arriva da Coop Voce spenderà invece solo 9,90 euro al mese senza ulteriori costi per l’attivazione.

Nel piano sono inoltre compresi:

Modalità Hotspot

Smart Password+ con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo.

con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

3. WINDTRE

WINDTRE ha debuttato da poco sul mercato ma già oggi afferma di disporre della migliore rete in Italia per numero di celle e volumi di traffico dati. La sua infrastruttura offre una velocità media in download di 79 Mbps e di 31 Mbps in upload. La percentuale di successo per la navigazione Internet e le telefonate è superiore al 99%. Quella per la visione in alta qualità di un video è invece del 97%.

L’operatore stando all’Osservatorio sulle Comunicazioni n.4/2019 dell’AGCOM dispone di oltre il 30,7% delle linee Human e ha ottenuto il certificato di Top Quality Network da umlaut (rilevazioni effettuate tra ottobre e dicembre 2019). Il gestore inoltre dovrebbe essere il prossimo a predisporre un’offerta commerciale per il 5G. Ecco la migliore offerta di WINDTRE:

Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

4. Iliad

Iliad raggiunge buona parte della popolazione italiana in 4G e 4G+ ma il suo segnale è un po’ lacunoso in Calabria, Basilicata, Sardegna, Comuni dell’arco alpino o che si trovano sulla dorsale appenninica. In queste zone la copertura è garantita dalla rete WINDTRE. L’azienda ha comunque investito molto nel potenziamento della sua infrastruttura e ha chiuso il 2019 con 4.000 siti radio installati e oltre 2.000 già attivati. Ecco la migliore offerta di Iliad:

Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

5. Poste Mobile

Poste Mobile raggiunge con il suo segnale oltre il 99% della popolazione italiana e consente di navigare fino a 150 Mbps in 4G e fino a 42 Mbps in 3G. Ecco la migliore offerta di Poste Mobile:

Creamy WOW Weekend

Credits illimitati per minuti e SMS

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese se acquistata online entro il 25/3/20. La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Una volta esaurito il traffico dati è possibile acquistare l’opzione 5 GIGA EXTRA per ottenere 5 GB al prezzo di 1 euro.

6. Kena Mobile

Kena Mobile utilizza la rete di Tim per erogare i suoi servizi voce e Internet e questo significa che può raggiungere in 4G Basic ben 7.616 Comuni su 7.815, pari a oltre il 99% della popolazione italiana. La copertura in 3G e 2G è rispettivamente del 96% e 99,8%. La reattività della rete è di 37.7 ms. La velocità di navigazione è bloccata a 30 Mbps in download. Ecco la migliore offerta di Kena Mobile:

Kena Flash 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. Attivazione e l’acquisto e spedizione della SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

Compagnia Italia Mobile

Bladna Mobile

BT Italia

BT Italia Enia

Conad

COOP

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Tiscali Italia

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

7. ho. Mobile

Per quanto riguarda ho. Mobile, vale un po’ lo stesso discorso di Kena. L’operatore utilizza la rete di Vodafone per erogare i suoi servizi voce e Internet e raggiunge in 4G Basic oltre il 98% della popolazione italiana. La velocità di navigazione è però bloccata a 30 Mbps in download e upload. Ecco la migliore offerta di ho. Mobile:

ho. 5.99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 99 cent per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

