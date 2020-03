Nuovo Decreto Coronavirus: tutte le attività chiuse con decreto annunciato il 21 marzo

Parte questa settimana la nuova serie di restrizioni mirate al contenimento del contagio di Coronavirus. Il nuovo decreto è stato firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in queste ore dopo che lo stesso aveva anticipato le nuove misure contenitive nel corso del seguitissimo video messaggio di sabato sera. Ecco quali sono tutte le attività chiuse con il Dpcm del 21 marzo per contenere la diffusione del Coronavirus in Italia.

Arriva in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Coronavirus, che era stato annunciato lo scorso 21 marzo dal Premier Conte nel corso di un video messaggio. Con il nuovo provvedimento vengono adottate una serie di importanti misure restrittive, che vanno a limitare ulteriormente il numero di attività che possono restare aperte, con l’obiettivo di contenere al minimo la diffusione del Coronavirus.

Il Decreto, infatti, specifica che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali”.L’Italia entra in una settimana importantissima per il contenimento della pandemia e il nuovo provvedimento varato dal Governo ha l’obiettivo di limitare il più possibile le occasioni di contagio, lasciando aperte esclusivamente le attività essenziali.

Da notare, inoltre, che al decreto è allegato anche un lungo elenco con le attività che resteranno aperte (in totale, si tratta di 80 categorie) mentre obbliga la chiusura immediata di tutto il resto, consentendo esclusivamente lo “smart working” come forma di attività da portare avanti. I settori che non rientrano nell’obbligo di sospensione ricoprono un ruolo strategico fondamentale per il Paese (tra le eccezioni, ad esempio, troviamo tutta la filiera alimentare) e dovranno continuare la loro attività.

Il testo integrale del nuovo decreto (Dpcm 22 marzo) è già disponibile sul sito del Governo ed include l’elenco completo di tutte le attività che dovranno continuare a restare aperte, per garantire i servizi essenziali agli italiani e gli strumenti per combattere la diffusione del Coronavirus in tutto il Paese anche con la limitazione degli spostamenti. Le disposizioni previste dal nuovo Dpcm sono valide sino al prossimo 3 aprile 2020 (anche per le Province Autonome di Trento e Bolzano).

Resta l’obbligo di auto-certificazione per gli spostamenti che dovranno essere limitati, anche all’interno dello stesso comune, all’essenziale.

Annunci Google

Nuovo Decreto Coronavirus: quali attività possono restare aperte

Tra le nuove indicazioni del Dpcm troviamo anche un elenco di circa 80 attività (suddivise per codice ATECO) che non sono sospese. Da queste attività dipendono alcune filiere essenziali (come la filiera alimentare e la filiera farmaceutica), il sistema energetico per l’approvvigionamento di elettricità e gas e la produzione di beni primari.

Il Dpcm, in un apposito allegato, chiarisce quali sono tutte le attività che dovranno restare aperte. Ecco l’elenco completo:

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

Pesca e acquacoltura

Estrazione di carbone

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

Industrie alimentari

Industria delle bevande

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali

Fabbricazione di spago, corde, fune e reti

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Fabbricazione di imballaggi in legno

Fabbricazione di carta

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Fabbricazione di prodotti chimici

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Fabbricazione di articoli in gomma

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

Fabbricazione di casse funebri

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Raccolta, trattamento e fornitura di acque

Gestione delle reti fognarie

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Ingegneria civile

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

Per la sola attività di manutenzione e riparazioni di motocicli e commercio di relative parti e accessori

Commercio all’ingrosso di materie prima agricole e animali vivi

Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali

Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

Commercio all’ingrosso di di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Trasporto marittimo e per vie d’acqua

Trasporto aereo

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Servizi postali e attività di corriere

Alberghi e strutture simili

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività legali e contabili

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Ricerca scientifica e sviluppo

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Servizi veterinari

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di pulizia e disinfestazione

Attività dei call center

Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione

Assistenza sanitaria

Servizi di assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Gli altri provvedimenti

Per contrastare la diffusione del contagio, il nuovo Dpcm aggiunge un’ulteriore serie di limitazioni: