CoopVoce per alcune offerta permette di avere subito disponibili tutti i Giga inclusi per navigare in roaming in Ue e Uk , senza quindi dover aspettare più 6 mesi. Scopri cosa è cambiato connettersi a Internet all'estero

CoopVoce: tutti i Giga dell'offerta disponibili in roaming in UE, come funziona la promo

CoopVoce come gli altri operatori di telefonia mobile permette di utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi nelle sue offerte all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito come prevede la normativa sul Roaming like at home.

Per quanto riguarda la navigazione su Internet all’estero, invece, fino alla fine di aprile per i nuovi clienti veniva applicato un limite mensile al quantitativo di traffico dati disponibili per i primi 6 mesi dall’attivazione della linea. CoopVoce però il primo maggio ha deciso di modificare questo sistema.

CoopVoce cambia le regole per il roaming in Ue e Uk a maggio 2025

Regole CoopVoce per il roaming all’estero I dettagli Come funzionava prima? Dopo 6 mesi dall’attivazione della SIM si potevano utilizzare tutti i GB inclusi nell’offerta per la navigazione Internet in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni di permanenza all’estero

si potevano utilizzare inclusi nell’offerta per la navigazione Internet in per i primi 30 giorni di permanenza all’estero Fino a 6 mesi dall’attivazione della SIM erano disponibili una certa quantità di GB per il roaming come previsto dal Roaming Like at Home Cosa è cambiato? Si possono utilizzare subito tutti i Giga inclusi nell’offerta per la navigazione Internet in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni di permanenza all’estero (senza aspettare 6 mesi)

inclusi nell’offerta per la navigazione Internet in per i primi 30 giorni di permanenza all’estero (senza aspettare 6 mesi) Il nuovo meccanismo si applica alle attivazioni dall’1/5/25 o per chi ha una SIM da almeno 6 mesi Cosa succede dopo più di 30 giorni all’estero? Viene ripristinata la soglia mensile di GB a disposizione per il roaming Cosa succede se consumo tutti i Giga? La navigazione viene bloccata fino al rinnovo successivo ma si può continuare a navigare a 16 cent/MB

I nuovi clienti fino al mese scorso dovevano attendere 6 mesi per poter utilizzare tutti i Giga inclusi quando erano in viaggio, anche se solo per i primi 30 giorni di permanenza all’estero. Oltre tale scadenza si applicava nuovamente la soglia mensile di traffico dati previsto con il Roaming Like at Home.

Chi invece ha attivato una nuova linea con CoopVoce da almeno 6 mesi o dopo il primo maggio 2025 può utilizzare fin da subito tutti i Giga per navigare in roaming in Ue e Regno Unito per i primi 30 giorni. Una volta consumati, la navigazione su Internet viene interrotta fino al successivo rinnovo della promozione ma è possibile continuare a navigare al prezzo di 16 cent ogni MB.

La conferma attiva dal fatto che CoopVoce ha aggiornato la sezione “Estero” delle sue offerte Evo 20 ed Evo 200 facendo riferimento proprio a questo nuovo meccanismo per il roaming in Ue e Regno Unito. La novità al momento sembrerebbe quindi riguardare solo tali tariffe.

CoopVoce: le migliori offerte di maggio 2025

Le offerte di CoopVoce Costi Minuti, SMS e Gigabyte EVO 20 4,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis solo online entro il 28/5/25 minuti illimitati e 1000 SMS

20 GB in 4G fino a 150 Mbps anche in roaming in Ue EVO 250 9,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € + 10 € di ricarica minuti illimitati e 1000 SMS

250 GB in 4G fino a 150 Mbps anche in roaming in Ue

Le offerte di CoopVoce sono tutte senza vincoli né costi nascosti. Chi arriva da un altro operatore e vuole passare a CoopVoce per mantenere il proprio numero di telefono richiedendo la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà completerà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Data l’assenza di rimodulazioni il prezzo è fisso per sempre.

CoopVoce vi spedirà la SIM direttamente a casa e la riceverete direttamente nella cassetta delle lettere tramite posta ordinaria entro pochi giorni lavorativi. In alternativa si può ritirarla personalmente in uno dei punti vendita di Coop sul territorio. Potete anche richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID per una maggiore comodità.

Tra le migliori offerte di CoopVoce oggi disponibili potete scegliere tra:

EVO 20

minuti illimitati e 1000 SMS

20 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre e il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online entro il 28/5/25.

EVO 250

minuti illimitati e 1000 SMS

250 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui dovete aggiungere 10 euro per una prima ricarica.

Grazie al servizio Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti con la spesa al supermercato vengono convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

CoopVoce si appoggia alla rete di TIM e permette di navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload con una copertura del 99,8% della popolazione. Con l’integrazione nella rete della tecnologia VoLTE si possono effettuare telefonate con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

CoopVoce l’anno scorso ha sottoscritto però un accordo con Vodafone per appoggiarsi alla sua rete di telefonia mobile. Alcuni già clienti nei mesi scorsi sono stati già trasferiti verso la rete dell’operatore in rosso, acquisito all’inizio dell’anno dal Gruppo Swisscom. Entro la fine del mese dovrebbe essere lanciata la prima offerta 5G di CoopVoce per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone.

Offerte 5G a basso prezzo sul comparatore di SOStariffe.it a maggio 2025

Offerte 5G a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte Very 5,99 di Very Mobile

primo mese in omaggio , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G per sempre (entro il 29/5/25) Spusu 150 XL 5G

7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G + 300 GB di riserva Fastweb Mobile 8,95 €/mese

Attivazione gratis inclusa

inclusa SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G Giga 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G

Se state cercando un’offerta 5G conveniente, oggi con meno di 10 euro al mese potete disporre di minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G anche con attivazione gratis. Tra le migliori promozioni che potete attivare comodamente online con il comparatore di SOStariffe.it potete scegliere tra:

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G per sempre fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre entro il 29/5/25

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre entro il 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Very Mobile il primo mese è in omaggio, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile richiedere anche online un’eSIM senza costi aggiuntivi. L’operatore permette di effettuare la verifica dell’identità anche tra SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica).

L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’UE e Uk

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Con Spusu potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online.

I Giga di riserva hanno scadenza e potrete utilizzarli a partire dal successivo rinnovo. Si può accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone 14 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

WiFi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

L’offerta di Fastweb Mobile costa 8,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM con spedizione gratuita o eSIM, che potete acquistare anche online, costa 10 euro. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE.

I nuovi clienti di Fastweb Mobile oggi chiamano e navigano sulla rete di Vodafone a un costo mediamente inferiore rispetto a quello proposto dall’operatore in rosso.

Giga 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G in oltre 7.000 Comuni

in oltre 7.000 Comuni 13 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete acquistare un’eSIM anche online al prezzo di 9,99 euro.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico