Con il lancio di due nuovi conti correnti (Classic e Premium), illimity Bank offre un tasso di interesse del 2,50% sulle giacenze. E propone anche un conto deposito non svincolabile con rendimento fino al 4,75% . Per scoprire le due soluzioni della banca fondata da Corrado Passera, c’è il comparatore di SOStariffe.it .

Sulla scia dei rialzi dei tassi da parte della Bce (la Banca centrale europea), finora solamente i conti deposito hanno registrato un aumento del rendimento offerto ai risparmiatori. Adesso invece anche il nuovo conto corrente Premium di illimity Bank remunera le giacenze con un tasso del 2,50%. Una novità che si accompagna con il nuovo conto Classic rivolto alla clientela che desideri un prodotto bancario azzerabile.

Qui di seguito, grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, analizziamo in dettaglio l’offerta proposta dalla banca fondata e guidata dall’amministratore delegato, Corrado Passera.

Conto corrente Classic: l’offerta di Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto corrente Classic canone di 3 €/mese azzerabile con promozioni

con promozioni carta di debito internazionale inclusa

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

ogni mese i primi tre prelievi di contanti sono gratuiti da ATM da altre banche in Italia per importi pari o superiori a 100 €

conto deposito non svincolabile con rendimento fino al 4,50%

Il conto corrente Classic di illimity Bank prevede un canone trimestrale di 9 euro (pari a 3 euro al mese) ma azzerabile tramite:

accredito di stipendio o pensione;

presenza di somme depositate su linee di deposito senza facoltà di svincolo anticipato pari o superiori a 5.000 euro rilevate alla fine della giornata dell’ultimo giorno del mese di riferimento.

Altre caratteristiche di questo conto sono:

carta di debito internazionale (su richiesta) gratuita;

(su richiesta) gratuita; invio estratto conto online gratis,

carta di credito Nexi (su richiesta) con canone annuo di 20 euro;

prelievo di contante da ATM presso altra banca in Italia uguale o superiore a 100 euro, i primi 3 al mese sono gratuiti, i successivi 1,50 euro;

bonifico ordinario e istantaneo gratuito ;

; ricarica della carta prepagata: 1 euro.

Il conto Classic include i servizi di controllo delle proprie finanze:

analisi delle spese;

possibilità di connettere all’app tutte le proprie banche con “illimity Connect”;

personalizzare le notifiche e gli alert.

Aprendo il conto corrente Classic è possibile beneficiare fino al 29 giugno 2023 del conto deposito non svincolabile con tasso promozionale del 4,50% per vincoli di 60 mesi, con liquidazione degli interessi annuale.

In dettaglio, l’offerta è così articolata:

vincolo di 6 mesi, tasso di interesse del 1,30%;

vincolo di 12 mesi, tasso di interesse del 3,30%;

vincolo di 18 mesi, tasso di interesse del 3,30%;

vincolo di 24 mesi, tasso di interesse del 3,50%;

vincolo di 36 mesi, tasso di interesse del 4%;

vincolo di 48 mesi, tasso di interesse del 4%;

vincolo di 60 mesi, tasso di interesse del 4,50%.

Conto corrente Premium: la proposta di Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Conto corrente Premium canone di 84 €/anno

imposta di bollo a carico della banca con apertura entro 29/6/23

giacenza remunerata senza vincoli con tasso del 2,50% in promozione fino al 29/6/23

in promozione fino al 29/6/23 carta di debito internazionale

bonifici ordinari e istantanei gratuiti

conto deposito non svincolabile con rendimento fino al 4,75%

La versione Premium del conto corrente illimity prevede un canone annuale di 84 euro (7 euro al mese, con imposta di bollo a carico della banca).

In via promozionale, per richieste di apertura conto illimity – pacchetto Premium completate entro il 29 giugno 2023, l’imposta di bollo su conto corrente è azzerata: il costo dell’imposta di bollo viene sostenuto dalla banca in sostituzione del cliente fino a un importo massimo pari a euro 34,20 annui.

In caso di passaggio dal pacchetto Classic al pacchetto Premium, il canone trimestrale del pacchetto Premium è scontato di 7 euro nel mese solare di cambio del pacchetto.

Altre caratteristiche del conto Premium sono:

carta di debito internazionale inclusa

inclusa bonifico ordinario e istantaneo gratuito;

gratuito; carta di credito Nexi (prima carta canone zero, per carte successive canone annuo di 20 euro);

carta di credito Prestige (il primo anno il canone annuo è gratuito, dal secondo 36 euro);

invio estratto conto online gratis;

ricarica carta prepagata 1 euro;

pagamento utenze, ricariche telefoniche, Mav/Rav, F24.

Prelievo gratuito di contante ad ATM da altra banca in Italia per importo superiore o uguale a 100 euro, per importo inferiore il costo è di 1,50 euro.

Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario fuori dall’Italia:

in area Euro, prelievi gratuiti di importo superiore o uguale a 100 euro; con importo inferiore a 100 euro 1,50 euro;

in area extra Euro, prelievi gratuiti di importo superiore o uguale a 100 euro, con importo inferiore a 100 euro costo di 2 euro.

Il conto Premium include i servizi di controllo delle proprie finanze:

analisi delle spese;

possibilità di connettere all’app tutte le proprie banche con “illimity Connect”;

personalizzare le notifiche e gli alert.

Per i titolari di conto Premium c’è la possibilità di beneficiare del conto deposito non svincolabile, con un tasso promozionale valido fino al 29 giugno 2023. Per esempio, per 60 mesi di vincolo offre un tasso di interesse fino al 4,75%, con liquidazione degli interessi annuale.

In dettaglio, l’offerta prevede:

vincolo di 6 mesi, tasso di interesse del 1,50%;

vincolo di 12 mesi, tasso di interesse del 3,50%;

vincolo di 18 mesi, tasso di interesse del 3,50%;

vincolo di 24 mesi, tasso di interesse del 3,80%;

vincolo di 36 mesi, tasso di interesse del 4,30%;

vincolo di 48 mesi, tasso di interesse del 4,50%;

vincolo di 60 mesi, tasso di interesse del 4,75%.

Ma la versione Premium offre anche una giacenza sul conto remunerata (senza vincoli) con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024, poi 0,5% se si apre il conto entro il 29 giugno 2023.

