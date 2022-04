Come attivare un prestito senza busta paga e senza garante ad aprile 2022

Come ottenere un prestito senza busta paga e senza garante ? Si tratta di una domanda che potresti porti se ti trovi in una situazione di difficoltà economica, come per esempio a dover sostenere le rate del mutuo dopo aver perso il lavoro. Ecco alcune delle soluzioni disponibili nel mese di aprile 2022.

Riuscire ad attivare un prestito senza busta paga e senza garante non è affatto semplice, ma è possibile trovare alcune soluzioni per ovviare al problema e riuscire a saldare debiti in tempi brevi, come quelli legati alla rata del mutuo o dell’affitto mensile.

Di seguito saranno presentate le informazioni da conoscere nel momento in cui si avesse intenzione di richiedere un prestito, ovvero quali sono le soluzioni messe a disposizione dai diversi istituti di credito, quali sono le alternative alla busta paga e al garante e cosa sapere prima di richiedere un qualsivoglia prestito.

Come attivare un prestito senza busta paga

Il primo metodo per poter ottenere un prestito senza busta paga è banale e consiste nel rivolgersi a una persona di fiducia, con la quale si ha un legame stabile, e chiederle di fare da garante.

In una simile evenienza, le banche saranno disposte a concedere il prestito con una certa facilità anche se il richiedente non dovesse avere un lavoro, o qualora non fosse un lavoratore dipendente e (quindi) non avesse una busta paga. Nei casi di insolvenza, infatti, il debito contratto dal richiedente verrebbe saldato dal garante.

La concessione del prestito, invece, sarebbe di gran lunga più complicata nel caso in cui, oltre alla busta paga, dovesse mancare anche il garante. Quali sono le soluzioni alle quali si può ricorrere in queste condizioni?

Si dovranno in qualche modo riuscire a fornire delle garanzie alternative, quali per esempio un’ipoteca sulla casa o su un bene di valore, oppure dimostrare di avere delle forme di reddito alternative allo stipendio.

Potrebbe trattarsi:

della pensione;

di somme di denaro fisse derivanti dall’affitto di un immobile;

della ricezione di un assegno di mantenimento.

Come regola generale, per poter richiedere qualsiasi tipologia di prestito si dovrà essere in possesso dei seguenti tre requisiti:

avere la residenza sul territorio italiano; avere un reddito dimostrabile; essere in possesso di un conto corrente a proprio nome (e non intestato a un’altra persona).

Perché richiedere un prestito online?

Nell’ipotesi in cui si avessero difficoltà economiche di non poco conto, anche se momentanee, una soluzione alla quale ricorrere per riuscire a ottenere un finanziamento consiste nel richiedere un prestito online.

A differenza dei prestiti che sono concessi dalle banche, alcune società che rilasciano finanziamenti potrebbe essere più flessibili sulle garanzie iniziali, anche se potrebbero essere applicati dei tassi di interesse più elevati.

Si dovranno inserire i seguenti dati e poi cliccare su continua:

la finalità del finanziamento , come per esempio arredamento, ristrutturazione casa, matrimonio e cerimonie, hobbies e tempo libero, informatica e PC, e così via;

l’ importo desiderato;

la durata del finanziamento , che potrà essere da un minimo di 12 mesi fino a un massimo di 120 mesi (ovvero 10 anni);

l’impiego del richiedente: tra le voci disponibili ci sono Dipendente privato, dipendente pubblico, pensionato, Altro impiego (Libero professionista, Autonomo/Ditta individuale).

Prestiti senza busta paga e senza garante tra privati online

Un’altra soluzione per riuscire ad attivare un prestito anche nei casi in cui non si avesse una busta paga o un garante consiste nel prestito tra privati online, attraverso il quale si potranno ottenere piccole somme di denaro.

In rete sono disponibili una serie di piattaforme specializzate – chiamate piattaforme di Social Lending – che concedono prestiti richiedendo (ovviamente) degli interessi. Nell’ipotesi in cui chi richiedesse il prestito non avesse un garante, andrebbe incontro a tassi di interesse molto alti.

Si tratta di una possibilità che permetterebbe di risparmiare anche sui tempi di attesa, in quanto il prestito viene solitamente concesso in tempi abbastanza rapidi, ma bisogna comunque mettere in conto che la propria richiesta potrebbe anche non essere accolta nei casi in cui la piattaforma ritenesse il richiedente poco affidabile.

Prestiti senza busta paga: Poste Italiane

Poste Italiane dà la possibilità di ottenere in prestito piccole somme di denaro. Per esempio, si potrà richiedere SpecialCash Postepay, il prestito che può essere richiesto dai titolari di carta Postepay nominativa e ricaricabile, o della Carta Postepay Evolution. Si dovrà avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni al momento della richiesta.

Un’altra tipologia di prestito è il Mini Prestito, dedicato ai possessori di Postepay Evolution. Questi ultimi potranno richiedere:

un piccolo prestito sulla propria PostePay Evolution; da rimborsare in 22 rate fisse mensili; a partire da 1.000 euro.

Prestito d’onore e prestito fiduciario

In alcuni casi, la persona che ha necessità di richiedere un prestito potrebbe essere uno studente meritevole o un giovane imprenditore che ha intenzione di lanciare un nuovo business.

In questi casi è bene sapere che esistono dei fondi che sono stati messi a disposizione dalla Commissione europea: si tratta del cosiddetto prestito d’onore. Nella pratica, è previsto che una parte del capitale che viene concesso potrà non essere restituta (il 60% del valore del prestito è in genere a fondo perduto). Anche nella casistica in cui fosse invece prevista la restituzione, i tempi sarebbero più flessibili rispetto a quelli che in genere caratterizzano un normale prestito.

Per quanto riguarda, invece, il prestito fiduciario, si tratta di una particolare tipologia di prestito che viene concessa agli studenti più bravi per poter proseguire il loro percorso di studi, nei casi in cui questi ultimi:

abbiano un ISEE inferiore a una determinata soglia, quindi piuttosto basso;

non abbiano già ricevuto somme in precedenza.

Lo potranno ottenere quegli studenti che non hanno garanzie, ma che meritano di essere sostenuti per la loro bravura negli studi.

Prestito per cattivi pagatori e protestati: è possibile?

Tra i soggetti che potrebbero incontrare le maggiori difficoltà nel riuscire a ottenere un prestito, troviamo i protestati e i cattivi pagatori, le cui richieste vengono solitamente rifiutate da banche e istituti di credito.

Nonostante ciò, esiste una soluzione attraverso la quale anche queste categorie di soggetti potranno riuscire a ottenere un prestito e consiste nel fatto di presentare un garante che abbia garanzie finanziarie molto solide. In presenza di tale condizione, si consiglia di richiedere un prestito cambializzato.

Il prestito cambializzato rappresenta una delle forme maggiormente diffuse di prestito senza busta paga e senza garante. Come funziona la sua richiesta e la sua successiva erogazione?

Intanto, iniziamo col dire che il prestito cambializzato è un prestito non finalizzato: viene concesso in tempi abbastanza rapidi e potrà essere restituito tramite cambiali mensili.

Si tratta di un prestito con tasso fisso e rate costanti. Le cambiali non saranno altro che il titolo di credito del soggetto debitore e, nella malaugurata ipotesi in cui non si dovesse riuscire a restituire quanto ricevuto in prestito, si sarebbe segnalati come protestati dall’istituto di credito che ha concesso il prestito.

Per concludere, il prestito cambializzato:

potrà essere ottenuto anche dai soggetti disoccupati o dai lavoratori che non hanno un contratto a tempo indeterminato;

permetterà di poter ottenere cifra che vanno da un minimo di 2.500 euro fino a un massimo di 50.000 euro;

potrà essere restituito in rate che vanno da un minimo di 1 anno a un massimo di 10 anni.

