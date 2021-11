Come attivare Internet a casa senza telefono a novembre 2021

Individuare un’ offerta Internet casa senza telefono oggi è ancora più semplice rispetto al passato: sarà infatti sufficiente confrontare le migliori promozioni che sono disponibili in commercio, effettuare la verifica della propria copertura di rete e mettere nero su bianco quelle che sono le proprie necessità, sia in termini di budget sia di servizi inclusi.

Quali sono le migliori offerte Internet casa senza telefono che si possono attivare a novembre 2021? Quanto si dovrà spendere per attivare una promozione e come si trova quella che si adatta meglio alle proprie esigenze di gestione?

Le promozioni Internet casa che vengono attualmente commercializzate dai principali fornitori di servizi Internet sono tutte di tipo all inclusive. Prevedono, dunque, un bundle con Internet illimitato e chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, che in molti casi sono gratuite e illimitate.

Come si possono attivare senza dover pagare il canone telefonico, quindi in assenza della linea fissa? In pratica, queste promozioni consentono di chiamare con la tecnologia VoIP, che è la stessa alla base di Skype.

Trovarne una che si adatti alle proprie esigenze di budget e di connettività è molto semplice. Basterà, molto semplicemente, effettuare un’analisi di tipo comparativo, tramite l’utilizzo di un comparatore di offerte e una verifica della propria copertura di rete.

Questo secondo passaggio risulta davvero fondamentale, in quanto permetterà di conoscere in anticipo se sarà possibile attivare una promozione in fibra ottica di tipo FTTH, tecnologia che oggi è in grado di raggiungere la velocità massima di 2,5 Giga in download e che non è ancora presente in tutta Italia.

Nel caso in cui non si vivesse in una città in cui la fibra FTTH è presente, sarà possibile optare:

per la fibra di tipo FTTC, con la quale si potrà navigare fino alla velocità massima di 200 Mega in download e 20 in upload; per la rete di tipo ADSL, in grado di raggiungere la velocità di 20 Mega in download e di 1 Giga in upload; per la rete di tipo FWA, che copre tutte quelle zone che non sono coperte dalla fibra ottica e che permette di navigare a una velocità superiore rispetto a quella garantita dalla rete ADSL, grazie alla cosiddetta fibra misto radio.

Offerte Internet casa senza telefono: un’analisi di tipo comparativo

Tramite l’utilizzo del comparatore di offerte di telefonia fissa di SOStariffe.it, è stato possibile scoprire 5 delle migliori offerte Internet casa senza telefono che sarà possibile sottoscrivere – direttamente online – nel mese di novembre 2021.

Tra le migliori promozioni disponibili oggi, si annoverano:

Vodafone Internet Unlimited;

Fastweb Casa;

Premium Fibra di TIM;

Super Fibra WINDTRE per già clienti mobile;

Sky Wifi fibra 100%, per nuovi clienti o già clienti Sky.

Vediamo di seguito quali sono le peculiarità di ogni singola proposta e i vantaggi ai quali si potrà avere accesso scegliendo di sottoscriverne una a novembre 2021.

Vodafone Internet Unlimited

La promozione proposta da Vodafone potrà essere attivata al costo di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese.

Si caratterizza per:

Internet illimitato, fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso, presenti solo nel caso in cui l’attivazione avvenga online;

il costo di attivazione e la spedizione del modem completamente gratuiti.

Pagando 34,90 euro al mese, invece di 42,90 euro, sarà possibile attivare la promozione Internet Unlimited Netflix Edition, la quale comprende anche un abbonamento standard a Netflix e la Vodafone TV inclusa su richiesta.

Fastweb Casa

La promozione proposta da Fastweb include:

Internet illimitato, fino a 2,5 Giga in download;

il modem gratuito e di ultima generazione;

il WOW Space;

l’attivazione della linea;

le chiamate illimitate, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

In vista del Black Friday 2021, quindi valida entro il 30 novembre 2021, Fastweb ha previsto una riduzione del costo della sua offerta Internet casa da 28,95 euro a 25,95 euro al mese, per un periodo totale di 12 mesi.

Fastweb Casa potrà essere personalizzata anche con l’aggiunta di un SIM mobile (ovvero aggiungendo l’offerta Fastweb Mobile Light), la quale, per il Black Friday 2021, quindi sempre entro il 30 novembre 2021, è disponibile al costo di 5,95 euro al mese.

Tale SIM include:

50 Giga di traffico;

le chiamate illimitate;

la spedizione a casa e l’attivazione gratuite;

l’assenza di vincoli e costi nascosti.

Super Fibra WINDTRE per già clienti mobile

La Super Fibra dell’operatore WINDTRE potrà essere attivata a un prezzo scontato, pari a 22,99 euro al mese, dai già clienti WINDTRE mobile, i quali avranno diritto a:

Internet illimitato;

le chiamate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video;

Giga illimitati per 3 SIM WINDTRE presenti in famiglia.

Gli altri clienti che vorrebbero attivare la promozione senza telefono fisso di WINDTRE, con la quale navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTH, dovranno invece sostenere un costo fisso mensile pari a 25,99 euro.

Sky Wifi fibra 100%, per nuovi clienti o già clienti Sky

Sky è attivo da più di un anno nel mondo della telefonia fissa, con la promozione Sky Wifi: si tratta di un’offerta con la quale si potrà navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTH (nelle zone raggiunte) e che è sottoscrivibile sia dai nuovi clienti sia dai già clienti del colosso delle Pay TV.

La promozione proposta da Sky ha un costo di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, al termine dei quali il costo mensile sarà pari a 29,90 euro.

Oltre a Internet illimitato, saranno anche incluse le chiamate da telefono fisso, al costo di 19 centesimi al minuto nel caso delle chiamate verso i fissi, e di 19 centesimi al minuti e 19 centesimi di scatto alla risposta, nel caso di chiamate verso i cellulari.

L’offerta Internet casa di Sky potrà, inoltre, essere personalizzata con l’aggiunta di un pacchetto TV: sarà possibile scegliere tra diverse tipologie di proposte, sulla base di quelli che sono i propri interessi.

Premium Fibra

La promozione Premium Fibra di TIM ha un costo di 29,90 euro al mese e comprende:

la fibra ottica di tipo FTTH fino a 1 Giga in download: oggi è disponibile in più di 200 Comuni;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione, con Wi-Fi 6 incluso, al costo di 5 euro al mese per un totale di 48 mesi;

le chiamate illimitate, ma solo nel caso di attivazione online;

il contributo di attivazione, incluso al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

