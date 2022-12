Carte di credito zero spese: le offerte di Dicembre 2022

Offerte in evidenza Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fineco Card Debit QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con il 2023 ormai alle porte, per chi stia decidendo di attivare una nuova carta di credito, il costo del canone annuale è di solito la prima e più importante voce da prendere in esame. Qualora esso sia gratuito o molto basso, allora la scelta è presto fatta, considerato che, in tempi di rincari diffusi e generalizzati, tutti rincorrono il “zero spese”. Così come il fido mensile di spesa è un’altra caratteristica nel mirino dai risparmiatori. Eventuali promozioni e sconti per i nuovi clienti sono altri fattori che possono orientare la preferenza per una proposta o per un’altra.

Grazie al comparatore di carte di credito di SOStariffe.it è possibile avere una panoramica del mercato bancario e finanziario per trovare le carte di credito più convenienti a Dicembre 2022. Per saperne di più clicca sul bottone verde qui sotto:

C’è da osservare inoltre che una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio (tradizionale oppure online) e che l’importo speso sarà addebitato su tale conto in seguito, di solito entro la metà del mese successivo al pagamento. Tra i conti bancari quelli più economici sono i conti online che solitamente sono a zero spese e non applicano commissioni sulle principali operazioni.

Carte di credito zero spese: le alternative di dicembre 2022

BANCA E CARTA DI CREDITO DETTAGLI 1 Banca Mediolanum – Mediolanum Credit Card canone annuo 12 euro (di fatto 1 euro al mese)

fido mensile fino a 1.500 euro 2 Fineco Card Credit Multifunzione di FinecoBank canone annuo di 19,95 euro

fido mensile fino a 1.600 euro 3 Banca Widiba – Carta Classic e Carta Gold Carta Classic: canone annuo di 20 euro e plafond fino a 1.500 euro

Carta Gold: canone annuo di 50 euro e massimale di spesa fino a 3.000 euro

Analizziamo qui di seguito le tre carte di credito che il comparatore di SOStariffe.it classifica tra le opzioni più convenienti a dicembre 2022.

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Con un canone di 12 euro l’anno, Mediolanum Credit Card è una carta di credito vantaggiosa. È offerta da Banca Mediolanum ed è possibile personalizzarla scegliendo il colore preferito e inserendovi una propria fotografia. Con un plafond mensile fino a 1.500 euro, questa carta, che appartiene ai circuiti Visa o MasterCard, si caratterizza anche per:

servizio di rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

pagamento online con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Banca Mediolanum propone questa carta ai titolari di SelfyConto, conto corrente online sempre a canone zero per gli under 30. Per coloro che invece hanno più di 30 anni il canone è gratuito solo per il primo anno, poi dal secondo anno il costo è di 3,75 euro al mese. Ma c’è la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di azzerare la spesa del canone con la sottoscrizione di un prestito, o un mutuo, o una polizza assicurativa, o con un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Per i nuovi clienti che attivano SelfyConto, c’è la possibilità di ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 200 euro. Per ottenere il bonus è sufficiente completare l’apertura del conto ed effettuare l’accredito dello stipendio o della pensione.

Con possibilità di cointestarlo e di effettuare trading online con 24 mercati nel mondo, SelfyConto include anche:

carta di debito gratuita;

bonifici online in area SEPA senza commissioni;

prelievi di contante da sportello ATM in area Euro a costo zero;

domiciliazione delle bollette.

Da ultimo, ma non meno importante, portando fino a 5 amici in Banca Mediolanum, c’è un premio: per ogni amico che apra SelfyConto, fino al 31 dicembre è possibile ricevere 40 euro in buoni regalo Amazon.it. E per loro, un voucher digitale dal valore di 10 euro.

Per avere ulteriori dettagli sull’offerta di Banca Mediolanum:

Conto Fineco di FinecoBank

Con un canone annuo di 19,95 euro è una carta di credito (sia virtuale che fisica) conveniente. Fineco Card Credit Multifunzione di FinecoBank ha un fido mensile fino a 1.600 euro e un prelievo di contante di massimo 500 euro al giorno e di 1.500 euro al mese su circuito Bancomat. Consente di eseguire pagamenti tramite smartphone o smartwatch grazie ai collegamenti con Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay. FinecoBank permette di scegliere anche la modalità di rimborso: saldo, revolving (a rate) oppure con l’opzione PagoFacile.

Per avere Fineco Card Credit Multifunzione occorre essere titolare del conto corrente online di FinecoBank che è a canone zero per 12 mesi (anziché 6,95 euro al mese) se lo si apre entro il 31 dicembre 2022. Questo conto è invece gratuito sempre per gli under 30. Con il conto si ha anche la carta di debito, che è a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio di 2,25 euro) e consente prelievi gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia. Altre caratteristiche di questo conto sono:

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app;

per pagamenti in pochi secondi, anche da app; prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

ricariche telefoniche gratuite.

Inoltre, tra le promozioni di FinecoBank ai nuovi clienti ci sono anche 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani e su azioni trattate sui mercati azionari americani e tedeschi.

Per avere ulteriori dettagli l’offerta di FinecoBank, clicca il link qui sotto:

Le due carte di Banca Widiba

Sono due le carte di credito (circuito Mastercard/Visa) che Banca Widiba (Gruppo Montepaschi) permette di scegliere a dicembre 2022.

La prima è Carta Classic Widiba:

fido fino a 1.500 euro al mese;

al mese; 20 euro l’anno di canone.

La seconda è Carta Gold Widiba:

fido fino a 3.000 euro al mese;

al mese; 50 euro l’anno di canone.

Sono due carte con attivazione immediata, entrambe dotate di tecnologia contactless e ambedue con una versione fisica e digitale collegate con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Queste due carte di credito si appoggiano al conto corrente online Widiba Start, che può essere aperto nel giro di pochi minuti grazie al riconoscimento tramite SPID o webcam. Se l’apertura del conto Widiba Start avverrà entro l’11 gennaio 2023, il primo anno sarà a canone zero, mentre dal secondo anno di pagheranno 3 euro al mese. Tuttavia, Banca Widiba offre ai suoi clienti la possibilità di azzerare i costi del canone a tempo indeterminato grazie a una serie di promozioni. Widiba Start, invece, avrà sempre il canone annuale gratuito per i clienti che hanno meno di 30 anni.

L’offerta del conto Widiba Start include anche gratuitamente:

una carta debito fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay;

fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay; bonifico ordinario online in 36 Paesi dell’area SEPA;

prelievo di contante da ATM superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è cliente della banca;

e firma digitale fino a quando si è cliente della banca; prelievo massimo fino a 1.550 euro al giorno agli sportelli ATM del Gruppo Montepaschi;

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

deposito titoli;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

Infine c’è da sottolineare che, con Banca Widiba, i nuovi clienti possono beneficiare anche di un buono Amazon da 50 euro trasferendo la pensione o lo stipendio sul conto Widiba Start entro il 5 marzo 2023. Oltre a quest’omaggio, c’è in regalo anche un altro buono da 50 euro, che è possibile ottenere con la chiusura del vecchio conto e trasferendo (gratuitamente e compilando un modulo online entro il 4 febbraio 2023) tutte le operazioni a esso collegate (per esempio: stipendio, utenze, bonifici) grazie al servizio WidiExpress .

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Banca Widiba, vai sul link qui sotto:

