Bonus luce e gas 2023: tutti i requisiti per il contributo nel nuovo anno

Confermate anche a gennaio 2023 le agevolazioni statali per sostenere le famiglie più vulnerabili nel pagamento delle spese di luce e gas . Con una novità in arrivo: si amplia ancora la platea dei beneficiari. Tutto quello che c’è da sapere su questa misura su SOStariffe.it .

Diremo “addio” al 2022, ma non ai bonus luce e gas “potenziati”. Questi sconti in bolletta che aiutano le famiglie più vulnerabili a pagare le spese di elettricità e metano rimarranno, anche nel 2023, uno strumento essenziale di contrasto alla crisi energetica. Con una novità che si staglia all’orizzonte: la manovra di Bilancio approvata dall’esecutivo Meloni (e ora all’esame del Senato) amplia la platea dei beneficiari dei bonus, prevedendo l’innalzamento da 12mila a 15mila euro della soglia ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per il loro ottenimento. Il risultato? Se questo ampliamento fosse confermato un numero maggiore di famiglie (circa 500-600mila in più rispetto agli attuali beneficiari secondo le stime di ARERA, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) potrebbe vedersi riconosciuto lo sconto in bolletta nel trimestre gennaio-marzo 2023.

Alla luce di queste novità in arrivo, gli esperti di SOStariffe.it hanno scattato una panoramica su queste agevolazioni contro il caro energia. Una mappa aggiornata per aiutare i consumatori a capire quali siano i requisiti per accedere ai bonus, chi ne abbia diritto e come ottenerli nel 2023.

Bonus luce e gas: le novità in arrivo a Gennaio 2023

LE NOVITÀ SUI BONUS LUCE E GAS IN ARRIVO A GENNAIO 2023 1 Innalzamento del tetto ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) a 15mila euro per il primo trimestre 2023 2 Nuovo bonus integrativo che andrà ad affiancare il bonus ordinario in bolletta nel primo trimestre 2023

Prima di accendere i riflettori sulle principali novità riguardanti i bonus luce e gas dal 2023, è bene ricordare in che cosa consistano queste agevolazioni statali. Si tratta di speciali sconti in bolletta che aiutano le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico a far fronte alle spese di elettricità e metano.

Già previsti da tempo dalla normativa nazionale, essi sono calcolati sulla base di una serie di parametri, come il numero dei componenti della famiglia (per il bonus elettrico per disagio economico) o, tra l’altro, la zona climatica di appartenenza in cui è ubicata la fornitura (per il bonus gas per disagio economico). Per il bonus elettrico da disagio fisico, invece, l’importo dello sconto è calcolato, tra l’altro, anche sulla tipologia di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate.

In questo anno di maxi-rincari di energia elettrica e metano, il precedente governo Draghi è intervenuto a più riprese sui bonus luce e gas, varando misure urgenti che ne hanno sia aumentato l’importo elargito (bonus ordinario + bonus integrativo), sia allargato la platea dei beneficiari (dal tetto ordinario di 8.265 euro fino ai 12mila euro del decreto Ucraina).

Proprio nel solco di queste misure si innestano le novità introdotte dal nuovo esecutivo guidato dal premier Giorgia Meloni: il disegno di legge di bilancio all’esame del Senato prevede infatti un ulteriore innalzamento della soglia ISEE dagli attuali 12mila euro a 15mila euro. Resterebbe, invece, invariato il tetto dei 20mila euro per le famiglie numerose.

Oltre allo sconto “ordinario”, come già avvenuto dall’ultimo trimestre del 2021 in poi, è stato anche confermato il bonus integrativo, il cui importo sarà definito da ARERA sulla base dei fondi disponibili.

Le modalità per ottenere i bonus luce e gas a Gennaio 2023

Come già avvenuto nel 2022, anche nel 2023 i bonus luce e gas per disagio economico non dovranno essere richiesti: i cittadini o i nuclei familiari che presentino annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso a una prestazione sociale agevolata (assegno di maternità, bonus bebè o mensa scolastica) e che abbiano un ISEE valido ed entro la soglia dei 15mila euro, sono automaticamente ammessi al procedimento di riconoscimento dei bonus sociali. (Fino al 31 dicembre 2022, la soglia per l’accesso ai bonus è fissato a 12mila euro annui, come previsto dal decreto Ucraina).

Lo sconto sarà accreditato direttamente in bolletta. Una voce specifica segnalerà l’ammontare del bonus e del risparmio grazie al contributo statale.

Non è, invece, automatico il riconoscimento del bonus elettrico per disagio fisico, destinato ai nuclei familiari in cui sia presente un componente che si trovi in gravi condizioni di salute e che utilizzi apparecchiature elettromedicali salvavita. Per ottenere tali riduzioni, è necessario avanzare un’apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Nella documentazione richiesta dovrà figurare, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

