Cambio operatore da Wind: le offerte per il passaggio a Luglio 2022

Luglio è tra i migliori periodi dell’anno per effettuare il cambio di operatore da Wind. Se non siete soddisfatti del vostro attuale gestore di telefonia mobile avete infatti una ricchissima scelta di proposte alternative, resa ancora più conveniente dalle tante promozioni estive in corso. Il comparatore di SOStariffe.it vi permette non solo di avere informazioni dettagliate sulle offerte (costo mensile, servizi inclusi, eventuali vincoli, attivazione, etc.) ma anche di confrontarle tra loro per trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze di consumo e soglia di spesa.

Cambio operatore da Wind: le offerte di luglio

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Power 5G Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro Infinito di Vodafone illimitati illimitati in 5G 24,99 euro con Smart Pay TIM Young illimitati 25 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G, 4G+ e 5G 9,99 euro ho. 13,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro Kena 11,99 100GB Gold illimitati 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro Very 11,99 illimitati 50 GB in 4G 11,99 euro Fastweb Mobile

minuti illimitati

100 SMS 150 GB in 4G e 5G 7,95 euro Easy di Elimobile minuti illimitati

100 SMS 50 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro Elite di Elimobile minuti illimitati

100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro Entry di Elimobile minuti illimitati

100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro Spusu 50 2000 minuti

500 SMS 50 GB in 4G 5,95 euro

Chi vuole effettuare il cambio operatore da Wind ha la possibilità di scegliere tra tariffe molto varie in termini di servizi inclusi e costi. Alcuni operatori, principalmente low cost, obbligano i nuovi clienti alla portabilità del numero di telefono. Questa operazione, che va richiesta al momento dell’attivazione della nuova tariffa, è gratuita e richiede un massimo di giorni lavorativi. E’ inoltre possibile trovare anche offerte 5G anche a meno di 10 euro al mese.

Chi passa da Wind a Vodafone può attivare una delle tariffe della famiglia Infinito. Queste promozioni includono minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G alla massima velocità della Giga Network. Il prezzo di partenza è di 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro. Smart Pay è il sistema di addebito automatico su conto corrente o carta di credito e permette non solo di evitare di dover acquistare una ricarica manuale a ogni rinnovo ma anche di avere uno sconto sul prezzo della promozione e accesso gratuito a Vodafone Club+ con sconti e vantaggi sicuri ogni mese sui prodotti e servizi dei partner del gestore.

I clienti Vodafone per fisso e mobile possono anche attivare a prezzo scontato l’offerta fibra ottica Internet Unlimited. Per 22,90 euro al mese si hanno navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH, modem e attivazione inclusi.

Se invece preferite TIM, l’operatore italiano propone TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Il gestore include anche navigazione prioritaria con la garanzia di performance di alto livello anche in condizioni di traffico elevato, 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus per proteggere tutti i dispositivi connessi alla rete.

Chi ha meno di 25 anni può invece scegliere TIM Young con minuti e SMS illimitati e 25 GB in 5G a 9,99 euro al mese oltre a tutto il catalogo di brani di TIMMUSIC. I Giga diventano invece illimitati quando si utilizzano chat, social network e app di musica e meeting per 3 mesi. All’offerta si può poi aggiungere:

Raddoppio dei Giga a 99 cent

100 GB di memoria su Google One per 3 mesi a 1,99 euro

TIMGAMES a 5 euro

TIM One Number a 99 cent

Con il cambio di operatore da Wind il primo mese e l’attivazione sono gratuiti se si acquistano online le offerte di TIM. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se chi arriva da Wind è già cliente di TIM per la rete fissa può anche attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee anche non intestate al titolare della rete fissa) oltre a 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e una giocata extra su TIM Party ogni giorno per vincere premi come un e-bike ATALA. Il pagamento di tutte le linee mobili e fissa avviene con domiciliazione in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

Se invece cercate un’offerta 5G a basso prezzo potreste rivolgervi a Iliad o Fastweb. Entrambi gli operatori non richiedono la portabilità del numero.

Giga 120 di Iliad prevede minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

Fastweb Mobile invece include minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G o 5G a 7,95 euro al mese. La SIM costa 10 euro. Nel pacchetto sono compresi anche i corsi della Digital Fastweb Academy per imparare nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. Al piano si può poi aggiungere WOW Space a 9,95 euro l’anno.

I clienti Wind che vogliono cambiare e cercano un’offerta particolarmente conveniente possono invece rivolgersi ai numerosi operatori low cost, anche se solitamente le offerte più economiche sono riservate a chi arriva da altri gestori virtuali. Queste aziende richiedono la portabilità del numero di telefono. Le offerte disponibili sono:

ho. 13,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. L’attivazione è di 9 euro mentre la SIM è gratuita. L’operatore richiede l’acquisto di una ricarica da 14 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo del piano ma permette di provare gratuitamente la sua tariffa per un mese. Conclusi i 30 giorni si può decidere se continuare o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con de clic.

Kena 11,99 100GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Entro il 26/7/22 è poi possibile attivare la promozione Kena Summer per avere 300 GB aggiuntivi da utilizzare entro 90 giorni a 1,99 euro.

Very 11,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Acquistando l’offerta entro il 31/8/22 si riceve un mese di ricarica omaggio.

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G a 5,98 euro al mese. Il servizio Riserva Dati permette di convertire i minuti, SMS e Megabyte non utilizzati in traffico dati aggiuntivo da utilizzare quando si vuole a partire dal prossimo rinnovo. I Giga in più non hanno scadenza. In questa offerta sono già inclusi 100 GB di riserva.

Elimobile è un operatore che si è affacciato solo recentemente sul mercato mobile e si distingue per un’offerta tanto variegata quanto particolare. L’azienda infatti propone una sua moneta digitale chiamata Elicoin con cui acquistare servizi a pagamento sull’app Elysium, disponibile però gratuitamente per tutti i sistemi operativi, come corsi, workshop, interviste, video in esclusiva ed esperienze uniche con VIP come una cena con Carlo Cracco. Con il servizio Run with me si raccolgono 10 Elicoin per ogni chilometro percorso fino a un massimo di 1500 valute digitali al mese. Concierge invece consente di avere a propria disposizione un assistente personale per organizzare cene in ristoranti all’ultimo grido, andare a concerti e mostre o usufruire di servizi per la casa. Le offerte di Elimobile oggi disponibili, che richiedono tutte la portabilità del numero, sono:

Easy con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4.5G con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. L’attivazione a 5 cent con carta di credito. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e 70 elicoin in regalo.

Entry con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. L’attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e 50 elicoin in regalo. Si deve anche acquistare una ricarica da 4,99 euro.

Elite con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB) a 9,99 euro al mese. L’attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e 100 elicoin in regalo. Si deve anche acquistare una ricarica da 9,99 euro.

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G a 95,99 euro l’anno. L’attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Concierge, Elisium oltre a 100 elicoin in regalo.

