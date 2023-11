C’è tempo fino alle ore 12 di giovedì 23 novembre 2023 per richiedere online il bonus colonnine , l’agevolazione statale che copre l'80% delle spese per l’acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici rivolto a privati e condomìni . Le novità a novembre 2023 e come confrontare le migliori polizze con il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto.

Privati e condomìni hanno tempo fino alle ore 12 di giovedì 23 novembre 2023 per richiedere via web il bonus colonnine domestiche, il contributo statale pari all’80% della spesa per l’acquisto e la posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici installate da gennaio a novembre 2023.

Prima di scattare una panoramica dei beneficiari e delle modalità per inoltrare le domande

Bonus colonnine: beneficiari e domande a Novembre 2023

BONUS COLONNINE: LE DOMANDE BONUS COLONNINE: LE RISPOSTE Che cos’è il Bonus colonnine domestiche? È un contributo che copre l’80% delle spese già effettuate per acquisto e posa degli impianti di ricarica dei veicoli elettrici Qual è l’ammontare massimo riconosciuto dal bonus? 1.500 euro per i privati e fino a 8.000 euro per i condomìni Quando si può fare domanda per ottenere il contributo? C’è tempo fino alle 12 di giovedì 23 novembre 2023 per inviare la domanda per spese effettuate dal 1° gennaio al 23 novembre 2023 Chi sono i beneficiari di questa agevolazione? Privati (persone fisiche residenti in Italia) e condomìni Come si inoltra la domanda? Accedendo a un’apposita piattaforma online gestita da Invitalia effettuando il login tramite SPID, CIE o CNS

Giovedì 9 novembre 2023 si è aperta la finestra temporale per l’invio delle domande online (tramite una piattaforma ad hoc) per richiedere il bonus colonnine, il contributo statale che copre l’80% delle spese per acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è pari a 1.500 euro per i privati (persone fisiche residenti in Italia) e fino a 8.000 euro in caso di installazione di questi dispositivi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Le domande, che potranno essere trasmesse fino alle ore 12 di giovedì 23 novembre 2023, dovranno riguardare le spese relative a sistemi di ricarica per veicoli elettrici installati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 23 novembre 2023. Ricordiamo, invece, che i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2022 si sono definitivamente chiusi il 2 novembre 2023.

C’è, inoltre, da segnalare che le spese ammissibili al contributo statale includono:

acquisto e messa in opera delle infrastrutture di ricarica;

installazione delle colonnine e degli impianti elettrici;

opere edili strettamente necessarie;

impianti e dispositivi per il monitoraggio;

spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;

costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (Point of delivery).

Anche nel 2023 (come l’anno precedente) il Ministero del Made in Italy ha previsto una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per il bonus colonnine.

Bonus colonnine: come fare domanda a Novembre 2023

Come si legge sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli interessati (privati e condomìni) possono presentare la domanda tramite un’apposta piattaforma online gestita da Invitalia.

L’accesso potrà essere effettuato tramite:

sistema pubblico di identità digitale ( SPID );

); carta d’identità elettronica ( CIE );

); carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Ricordiamo, inoltre, che ciascun soggetto beneficiario (persone fisiche e condomìni) può presentare una sola domanda e che il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è erogato in un’unica soluzione entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello.

Infine, non è possibile richiedere il contributo prima di aver sostenuto la spesa (va allegata la copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica) e non si può nemmeno essere ammessi all’agevolazione con il solo acquisto dell’infrastruttura. Il beneficio statale può essere erogato solo in presenza di acquisto e posa delle colonnine elettriche.

