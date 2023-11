Dal 13 novembre potete attivare delle offerte WindTre con smartphone a rate che consentono di avere anche Giga illimitati fino al 31/3/24. Potete scegliere tra i migliori modelli di grandi marchi come Apple, Xiaomi, OPPO e altri e averli al giusto prezzo anche senza anticipo.

Confronta le offerte di WindTre »

Offerte WindTre con smartphone a rate e Giga illimitati a novembre 2023

Le offerte di WindTre con smartphone incluso e Giga illimitati Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Full 5G minuti illimitati (50 verso l’estero) e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino al 31/3/24, poi 200 GB in 5G 14,99 €/mese con Easy Pay Pack Protect 5G minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino al 31/3/24, poi illimitati in 5G fino a 30 Mbps 19,99 €/mese con Easy Pay

Tutte le offerte WindTre con smartphone che rientrano nella promozione per i Giga illimitati includono la navigazione in 5G Full Speed con una copertura di oltre il 96% del territorio italiano. Per confrontarle con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere la soluzione più economica in base alle vostre abitudini di consumo e necessità. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte WindTre con smartphone e Giga illimitati fino alla fine di marzo sono le seguenti:

Full 5G

minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) e 200 SMS

Giga illimitati in 5G alla massima velocità fino al 31/3/24 , poi 200 GB

alla massima velocità fino al , poi 200 GB Call center senza attese al 159, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con priorità di risposta

blocco dei servizi a sovrapprezzo

Xiaomi Redmi 12 5G incluso

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Pack Protect 5G

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G alla massima velocità fino al 31/3/24 , poi illimitati fino a 30 Mbps

alla massima velocità fino al , poi illimitati fino a 30 Mbps Call center senza attese al 159

blocco dei servizi a sovrapprezzo

Protezione Furto inclusa

OPPO A78 5G incluso

Il prezzo è di 19,99 euro al mese con Easy Pay. Il servizio di Protezione Furto in collaborazione con Europ Assistance Italia permette di ricevere un indennizzo fio al 90% del valore dello smartphone.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro ma acquistandole online se si decide di rateizzarlo (2,08 euro al mese per 24 rate) vi verrà corrisposto uno sconto sul costo mensile del piano pari all’importo della rata per l’attivazione mantenendo la SIM attiva per 24 mesi. Con smartphone incluso è previsto un piano di rateizzazione di 24 o 30 mesi e un contributo di attivazione di 6,99 euro. Se avete esaurito i Giga inclusi la navigazione viene bloccata fino al rinnovo successivo ma potete acquistare 1 GB al giorno a 99 cent.

Alle due offerte potete aggiungere:

Più Sicuri Mobile per la protezione dei dispositivi connessi con primo mese gratis , poi 99 cent al mese

per la protezione dei dispositivi connessi con , poi 99 cent al mese Family 5G Easy Pay per avere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese e possibilità di aggiungere uno smartphone senza anticipo

per avere con minuti illimitati, 200 SMS e a e possibilità di aggiungere uno smartphone senza anticipo Family 5G per avere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 10,99 euro al mese

Smartphone disponibili Prezzo a rate con WindTre Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 24,99 €/mese per 30 mesi 979 € iPhone 15 Plus a partire da 29,99 €/mese per 30 mesi 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 29,99 €/mese per 30 mesi 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 34,99 €/mese per 30 mesi 1.489 €

Con le offerte WindTre con smartphone potete acquistare iPhone 15 a partire da 24,99 euro al mese per 30 rate e addebito su carta di credito o conto corrente. In alternativa potete richiedere una rateizzazione su 24 mesi. L’operatore prevede anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria, e un contributo per l’attivazione di 6,99 euro una tantum. Potete pagare anche tramite un finanziamento. Potrete ritirare il vostro telefono comodamente in negozio.

Alle offerte WindTre con smartphone potete anche abbinare alcuni servizi come Smartphone Reload Plus per cambiare il telefono con un nuovo modello dopo 13 mesi dall’attivazione del servizio o sostituirlo in caso di danneggiamento con un modello identico o simile. La spedizione è garantita in un giorno lavorativo nelle principali città. Si può richiedere la sostituzione quattro volte con rateizzazione di 24 mesi o fino a cinque volte con rateizzazione di 30 mesi (massimo due volte ogni 12 mesi). Il costo per cambiare telefono è di 6,99 euro al mese o 9,99 euro al mese per smartphone pieghevoli. Il primo mese è incluso senza vincoli. I costi a seconda del modello da sostituire sono invece i seguenti:

per rata da 2,49 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 60 euro

per rata da 3,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 95 euro

per rata da 5,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 170 euro

per rata da 9,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 330 euro

In tutti i casi per smartphone pieghevoli il corrispettivo di sostituzione è di 330 euro.

Reload exChange vi permette invece di dare permuta un vecchio telefono per ottenere un buono d’acquisto fino a 800 euro che vi verrà accreditato direttamente sul conto corrente. L’operatore prende in considerazione oltre 200 modelli di smartphone. Per ricevere il buono si dovrà spedire il vecchio cellulare via posta senza costi aggiuntivi.

Super Fibra Unlimited I dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 26,99 €/mese o 22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 39,99 €

Vi ricordiamo che i clienti di WindTre per la telefonia mobile possono attivare la sua offerta Internet Casa a prezzo agevolato. L’operatore vi propone una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità o in alternativa in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati per tutte le SIM della famiglia (massimo 3)

Il prezzo è di 26,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,99 euro. Se siete già clienti di WindTre per il mobile, potete avere la fibra senza chiamate incluse a partire da 22,90 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Bonus colonnine elettriche al via a Novembre 2023 notizia successiva »