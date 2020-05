Bollette luce e gas cosa cambia a maggio 2020: costi e offerte

Il mercato energetico, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che il gas naturale, è stato fortemente condizionato dal lockdown con ARERA che ha annunciato un drastico calo dei prezzi di luce e gas ad aprile ed il mercato libero che si è subito adeguato proponendo tariffe estremamente vantaggiose. Ecco cosa cambia per le bollette luce e gas a maggio 2020 e quali sono i costi e le offerte da tenere d’occhio.

Lo scorso mese di aprile ARERA ha annunciato un drastico calo dei prezzi di luce e gas. Successivamente, i fornitori del mercato libero dell’energia si sono subito adeguati proponendo nuove tariffe decisamente interessanti e convenienti. A maggio 2020, quindi, scegliere nuove offerte luce e gas permetterà di minimizzare gli importi delle bollette, ottenendo così un risparmio davvero significativo sulle spese annuali per le forniture energetiche.

Ricordiamo che, anche con il recente Decreto Rilancio, non sono arrivati interventi a sostegno delle famiglie per quanto riguarda le bollette di luce e gas (sconti sono invece previsti per le imprese). Di conseguenza, per minimizzare i costi diventa fondamentale scegliere con cura le migliori offerte disponibili sul mercato libero. Per una “famiglia tipo”, infatti, il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero si traduce in un risparmio superiore ai 240 Euro all’anno. Per le famiglie con consumi elevati, inoltre, tale risparmio sarà ancora maggiore.

Per individuare le migliori offerte del momento è possibile affidarsi alla comparazione online tramite SOStariffe.it. Semplicemente inserendo il dato relativo ai propri consumi annui (stimabili grazie l’apposito tool integrato nel comparatore oppure ricavabili direttamente dalle informazioni incluse nelle bollette) è possibile individuare, rapidamente, le soluzioni tariffarie più convenienti per ridurre gli importi delle bollette e risparmiare. Per accedere alla comparazione online basta cliccare sul box qui di sotto.

Ricordiamo che le offerte luce e gas del mercato libero sono attivabili direttamente online. Per completare l’attivazione è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici, il codice fiscale e un documento dell’intestatario della fornitura

il codice POD, per l’energia elettrica, e il codice PDR, per il gas naturale; questi codici servono ad identificare in modo univoco la fornitura e possono essere ricavati dalle bollette

le coordinate IBAN se l’offerta che si sta attivando prevede l’addebito automatico

Prima di attivare una nuova offerta, è importante ricordare che:

le offerte del mercato libero non prevedono costi iniziali (al netto di possibili depositi cauzionali che non saranno richiesti scegliendo l’addebito sul conto corrente come metodo di pagamento)

nel passaggio dal mercato tutelato al mercato libero (oppure nel passaggio da un fornitore ad un altro del mercato libero) non è prevista l’interruzione della fornitura e non c’è necessità di cambiare il contatore

dopo l’attivazione online, tutta la procedura, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, sarà gestita dal fornitore e l’utente non dovrà fare altro che attendere il completamento per iniziare a risparmiare

Offerte luce

Per dare un taglio alla bolletta della luce è possibile sfruttare le offerte di maggio 2020. Le opzioni a disposizione degli utenti non mancano di certo ed i margini di risparmio sono davvero considerevoli per chi sceglierà di passare dal mercato tutelato al mercato libero. Ipotizziamo di voler individuare le migliori offerte luce per una “famiglia tipo” definita (in base agli standard fissati da ARERA) come un nucleo familiare che registra un consumo annuo di 2700 kWh con una potenza impegnata di 3 KW. A tale consumo corrisponde una spesa annuale di 505 Euro nel mercato tutelato.

Per questo profilo, l’offerta luce più conveniente del mese di maggio è SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. Si tratta di un’offerta decisamente interessante che, per la “famiglia tipo”, garantisce una spesa mensile di 36 Euro per la fornitura di energia elettrica. Complessivamente, attivando l’offerta di Eni Gas e Luce si registrerà una spesa annuale di 433 Euro. Rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, quest’offerta garantisce un risparmio annuale di circa 72 Euro. L’offerta è disponibile anche in versione bioraria (in questo caso il risparmio dipenderà da come verranno distribuiti i consumi).

Sottolineano che SCELTASICURA di Eni Gas e Luce è una tariffa “indicizzata ARERA”. Il prezzo dell’energia elettrica è, infatti, definito in base al prezzo stabilito da ARERA per il mercato tutelato (tale prezzo viene aggiornato ogni tre mesi). Eni gas e luce garantisce uno sconto fisso del 20% sul prezzo ARERA sino al 31 dicembre del 2021, ovvero sino alla fine del mercato tutelato. Successivamente, il cliente potrà beneficiare di altri 6 mesi di prezzo bloccato.

Si tratta, quindi, di un’offerta caratterizzata da un prezzo dell’energia elettrica che cambierà ogni tre mesi per il prossimo anno e mezzo. L’ultimo aggiornamento ARERA, arrivato a aprile 2020, ha dato un netto taglio al prezzo dell’energia elettrica che ha poi influenzato anche la convenienza dell’offerta di Eni Gas e Luce.

SCELTASICURA è attivabile direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto e, successivamente, cliccare sul tasto Dettagli per avviare la procedura di sottoscrizione di quest’ottima offerta di Eni Gas e Luce.

Per chi preferisce una tariffa luce a prezzo bloccato segnaliamo Energia 3.0 Light di Engie. Si tratta di un’offerta luce davvero ottima in quanto abbina ad un prezzo particolarmente contenuto dell’elettricità anche la certezza di poter contare su tale prezzo per un lungo periodo di tempo. Chi sceglie Energia 3.0 Light, infatti, potrà contare sul prezzo bloccato per l’energia elettrica per ben due anni.

Per tutto il periodo di prezzo bloccato, Engie non potrà modificare il prezzo dell’elettricità e l’utente potrà, quindi, sfruttare un prezzo particolarmente vantaggioso continuando a risparmiare sulle bollette della luce e potendo contare su di una protezione completa contro i possibili rincari tariffari che registrerà il mercato energetico italiano nel corso del prossimo futuro.

Per una “famiglia tipo” l’attivazione di Energia 3.0 Light di Engie garantisce una spesa mensile di 36 Euro. Il costo annuale della fornitura sarà di 436 Euro con un risparmio complessivo di 68 Euro rispetto a quanto si spenderebbe restando nel mercato tutelato, considerando le attuali condizioni tariffarie fissate da ARERA.

Il prezzo dell’energia elettrica garantito da Engie è di 0,021 €/kWh. Tale prezzo, come detto, è fisso e bloccato per 24 mesi. E’ possibile attivare Energia 3.0 Light anche in versione trioraria. In questo caso, i prezzi dell’energia sono quelli riportati qui di seguito ed il risparmio dipenderà dal modo in cui vengono distribuiti i consumi (concentrandoli in fascia F3 si risparmierà).

F1: 0,0268 €/kWh (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19)

F2: 0,0238 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23)

F3: 0,0128 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7; il sabato dalle 23 alle 7, la domenica e tutti i giorni di festività nazionale)

Da notare, inoltre, che chi sceglie Engie può sfruttare la promozione “Porta un amico” per ottenere sconti in bolletta o buoni sconto da utilizzare presso partner dell’azienda Amazon, Decathlon, Netflix, Footlocker. Per ogni amico invitato che passa ad Engie ed attiva una fornitura è previsto uno sconto di 30 Euro che diventeranno 60 Euro in caso di doppia attivazione.

Energia 3.0 Light è attivabile direttamente online. Per sottoscrivere l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online che può essere avviata cliccando sul tasto “Richiedi Online”.

Offerte gas

Anche per quanto riguarda la fornitura di gas naturale è possibile ottenere un significativo risparmio scegliendo, a maggio 2020, una delle migliori offerte gas disponibili sul mercato libero. In questo caso, definiamo come profilo di “famiglia tipo” quello caratterizzato da una famiglia con consumo annuo di 1400 Smc di gas naturale. Si tratta del profilo scelto da ARERA per indicare il cliente standard. Nel mercato tutelato, questo profilo registra una spesa annuale di 963 Euro.

Con questo dato di consumo annuo, l’offerta gas più vantaggiosa del momento è E.ON Valore Mercato Gas. Quest’offerta di E.ON permette di sfruttare il prezzo all’ingrosso della materia prima gas naturale, garantendo così la possibilità di accedere a condizioni economiche estremamente favorevoli ottenendo un enorme risparmio rispetto al mercato tutelato. Da notare che, per accedere alle condizioni del mercato all’ingrosso, è necessario che l’utente versi un contributo mensile di 2 Euro.

E.ON Valore Mercato Gas è un’offerta molto particolare. Si tratta, infatti, di una tariffa “indicizzata” in cui il prezzo del gas naturale viene aggiornato ogni mese, sulla base delle variazioni dell’indice del TTF (Title Tranfer Facility), ovvero il mercato all’ingrosso del gas in Olanda, principale riferimento per lo scambio di gas naturale a livello europeo. L’attivazione di quest’offerta deve avvenire in modo “consapevole” da parte dell’utente che sarà tenuto a controllare, di volta in volta, l’andamento del prezzo per monitorare consumi e costi.

La “famiglia tipo” che sottoscrive l’offerta gas di E.ON registrerà una spesa mensile di circa 65 Euro per il gas naturale. Nel corso di un anno, quindi, la spesa per la fornitura energetica si aggirerà intorno ai 790 Euro con un risparmio annuale di circa 170 Euro rispetto al costo che si registrerebbe restando nel mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che per dare un ulteriore taglio alle bollette i clienti E.ON possono sfruttare la promozione “Porta un amico” che garantisce uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico inviato a passare ad E.ON. In caso di attivazione di una doppia fornitura (luce + gas ) lo sconto sarà di 60 Euro. Naturalmente, lo sconto sarà riconosciuto anche all’amico invitato.

Per attivare E.ON Valore Mercato Gas è possibile sfruttare la veloce procedura di sottoscrizione online, accessibile cliccando sul box qui di sotto e scegliendo poi l’opzione “Attiva l’offerta”.

Per chi è in cerca di un’offerta gas a prezzo bloccato, anche in questo caso è possibile puntare su Engie che propone ai nuovi clienti l’offerta Energia 3.0 Light Gas. La tariffa, in modo analogo alla tariffa luce vista in precedenza, garantisce un prezzo bloccato per 24 mesi della materia prima gas naturale.

In questo caso, il prezzo dell’energia, fisso e bloccato per i primi due anni di fornitura, sarà di 0,1475 €/Smc. La “famiglia tipo” che attiva l’offerta gas di Engie registrerà una spesa di circa 73 Euro al mese. La spesa annuale per la fornitura di gas sarà di 880 Euro con un risparmio, rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, di circa 82 Euro all’anno

Chiaramente, il risparmio garantito dall’offerta di Engie è inferiore rispetto a quello garantito dall’offerta di E.ON. Questa differenza è legata al fatto che con il prezzo bloccato si ha la certezza di poter evitare possibili rincari futuri del mercato energetico. Tale certezza è assente con l’offerta precedente in quanto il prezzo dell’energia viene aggiornato ogni mese.

Per attivare l’offerta gas di Engie è possibile seguire la veloce procedura di sottoscrizione online accessibile cliccando sul box qui di sotto.

