Cresce l'utilizzo di carte di debito , comunemente note come carte bancomat, e di carte di credito in Italia . Anche i bonifici sono in crescita. La conferma arriva dalle statistiche diffuse da Banca d'Italia e relative alle transazioni eseguite dagli utenti italiani nel corso del 2022. Ecco tutti i dettagli in merito.

Gli italiani ricorrono sempre di più ai pagamenti con carte di credito e carte di debito, in sostituzione dei contanti. A confermare questo trend sono i dati di Banca d’Italia del 2022. I consumatori italiani, infatti, sono sempre più propensi a preferire una carta di pagamento al contante per fare acquisti di prodotti e servizi. I numeri sono chiari e evidenziano come l’utilizzo delle carte di credito e delle carte di debito, note anche come carte bancomat, sia in costante crescita.

Gli italiani usano sempre di più carte di credito e bancomat

3 COSE DA SAPERE SULL’USO DELLE CARTE DI PAGAMENTO IN ITALIA 1. Le transazioni con carta di credito hanno superato i 100 miliardi di euro di controvalore nel 2022 2. Crescono anche le transazioni con carta di debito che toccano 223 miliardi di euro con una crescita del +21% Aumentano anche i bonifici che arrivano a 9 mila miliardi di euro di controvalore

Stando ai numeri forniti da Banca d’Italia, infatti, nel corso del 2022 si è registrato un aumento del controvalore dei pagamenti con carta di debito da parte degli italiani. La crescita è netta: nel 2021, infatti, le transazioni si sono fermate a 184 miliardi di euro mentre nel 2022 il totale registrato è stato di 224 miliardi di euro. Il confronto si traduce in una crescita su base annua del +21%.

Da segnalare, inoltre, un passo in avanti anche per l’uso delle carte di credito (nonostante una riduzione del totale di carte attive, ora pari a 13,4 milioni considerando sia le carte personali che quelle aziendali). Nel corso del 2022, infatti, l’uso delle carte di credito ha superato, per la prima volta, un controvalore di 100 miliardi di euro, toccando quota 101 miliardi di euro.

Tra i numeri emersi dal report si evidenzia anche un aumento del controvalore dei bonifici che superano quota 9 mila miliardi di euro. I dati citati in precedenza confermano altre evidenze già emerse in passato. Lo scorso marzo, ad esempio, l’Osservatorio del Politecnico di Milano aveva evidenziato una sostanziale crescita delle transazioni digitali in Italia con carte e wallet (+18% rispetto al 2021).

Ricordiamo, inoltre, che la normativa sul POS obbligatorio sta rendendo sempre più semplice l’uso delle carte di pagamento, incentivando i consumatori a ricorrere ai pagamenti elettronici. In più, c’è da considerare una riduzione del numero di sportelli ATM da cui effettuare i prelievi. Uno studio della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italian) dello scorso anno ha evidenziato come circa il 7% della popolazione italiana non possa contare su di una filiale bancaria nel proprio comune, con le relative difficoltà di accedere ad uno sportello ATM.

Carte di debito e di credito: come scegliere le migliori a Giugno 2023

