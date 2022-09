Avere una connessione a casa sotto i 10 euro: le 8 alternative al fisso di Settembre 2022

Scopri come avere connessioni Internet sotto i 10 euro in alternativa alla rete fissa per navigare a casa. Tutte i dettagli sulle offerte solo dati di settembre

Negli anni il costo delle offerte Internet casa è andato calando grazie all’evoluzione della tecnologia ma per alcuni è ancora troppo alto da sostenere o semplicemente non sono raggiunti dalle reti degli operatori. L’alternativa per accedere al web a un prezzo ridotto sono le cosiddette offerte Internet mobile, che a fronte di un costo mensile fisso includono una determinata quantità di traffico dati. Una volta acquistata la propria SIM basta inserirla in un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta per avere una rete Wi-Fi sempre a disposizione. Ecco, quindi, come avere connessioni Internet sotto i 10 euro.

Offerte connessioni Internet sotto i 10 euro

Offerte solo dati sotto i 10 euro Giga Prezzo mensile 1 Supergiga Famiglia di TIM 5 GB in 4G 5,99 euro 2 Internet 100GB di TIM 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi (circa 8 euro al mese) 3 Internet 200GB di TIM 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi (circa 8 euro al mese) 4 Internet Card 250 di WindTre 250 GB in 4G 24,99 euro per 3 mesi (circa 8 euro al mese) 5 Internet Card 150 di WindTre 150 GB in 4G 19,99 euro per 3 mesi (circa 8 euro al mese) 6 Cube Lite con Easy Pay di WindTre 70 GB in 4G 9,99 euro 7 Giga Speed 20 di Vodafone

20 GB in 4G 9,99 euro 8 Supergiga 100 di TIM

100 GB in 4G per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro

È possibile avere connessioni Internet sotto i 10 euro ma bisogna fare delle rinunce in quanto nessun operatore per questa cifra include la navigazione illimitata ma anzi fornisce una quantità di Gigabyte piuttosto esigua rispetto ad altre offerte dal costo anche solo leggermente superiore. In sostanza bisogna stare molto attenti ai consumi per evitare che si attivi la tariffazione extrasoglia o si resti senza traffico dati prima del successivo rinnovo del piano.

Vodafone per 9,99 euro al mese permette di avere 20 GB per navigare in 4G. Se voleste disporre di una connessione più veloce in 5G potete acquistare l’apposita opzione 5G Start a 5 euro al mese. Alla tariffa può anche essere abbinato un modem Wi-Fi portatile di ultima generazione per navigare fino a 150 Mbps in download anche su più dispositivi contemporaneamente. L’attivazione è di 5 euro per i nuovi clienti o di 19 euro se abbinata a una SIM già attiva.

TIM permette una maggiore possibilità di scelta. Nelle sue offerte Supergiga include fino a 100 GB per 3 mesi a meno di 10 euro. Nel pacchetto sono anche previsti 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nel cloud nella qualità originale. La promozione scaduti i 3 mesi si rinnova con 5G inclusi a 5,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano online le offerte. Per la SIM invece servono 25 euro con 20 ero di traffico incluso.

Il problema è che la più economica delle tariffe Supergiga sono riservate a chi è già cliente di TIM per la rete fissa e quindi nonostante abbia un prezzo allettante non può sostituire una connessione di casa ma al massimo può diventare una valida alternativa in caso di problemi di segnale o una opzione aggiuntiva.

Le offerte Internet 100 e Internet 200 invece possono essere sottoscritte da chiunque e includono il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con un’altra SIM e navigare anche contemporaneamente su due differenti dispositivi. Con tutte le tariffe di TIM si riceve poi uno sconto sull’acquisto nei negozi dell’operatore di un modem Wi-Fi 4G (a partire da 29,99 euro al mese) o di una TIM Cam (da 19,99 euro al mese).

Con WindTre invece si possono avere 70 GB a 9,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Questo servizio permette non solo di dimenticarsi di acquistare ad ogni rinnovo una ricarica manuale ma anche di avere il doppio dei Gigabyte inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. L’attivazione di 49,99 euro si può spezzare in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum con acquisto in negozio o da 2,80 euro al mese online. Per la SIM servono 10 euro.

Altre offerte solo dati convenienti per sostituire la rete fissa

Le migliori offerte Internet mobile Giga Costo mensile 1 Mobile 3GB di Postemobile 30 GB 5 euro 2 Mobile 10GB di Postemobile 10 GB 10 euro 3 Giga Speed Plus 50 di Vodafone

50 GB in 4G 11,99 euro 4 Cube Full con Easy Pay di WindTre 150 GB 12,99 euro 5 ho. Tanti Dati 12,99 di ho. Mobile 100 GB fino a 30 Mbps 12,99 euro 6 Dati 300 di Iliad 300 GB 13,99 euro 7 Giga Speed 50 di Vodafone 50 GB in 4G 13,99 euro 8 SuperGiga 200 di TIM 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro 9 Mobile 30GB di Postemobile 30 GB 15 euro 10 Super Internet Casa di WindTre illimitati fino a 300 Mbps in download 19,99 euro 11 ho. Tanti Dati 19,99 di ho. Mobile 200 GB fino a 60 Mbps 19,99 euro 12 Supergiga Pack Famiglia di TIM 300 GB in 5G per 3 mesi 19,99 euro 13 Giga Speed Plus 100 di Vodafone 100 GB in 4G 19,99 euro

Per chi è disposto a spendere qualcosa in più di 10 euro al mese per avere una valida alternativa alla rete fissa le opzioni di certo non mancano. Con Vodafone si possono avere fino a 100 GB a 19,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro.

Con le altre offerte solo dati di TIM è possibile avere fino a 300 GB ma soprattutto la navigazione 5G inclusa. L’operatore oggi con la sua rete di ultima generazione raggiunge diverse aree di tutti i più importanti Comuni, garantendo prestazioni anche quattro volte superiori rispetto al 4G. Per i nuovi clienti che acquistano online Supergiga 200 il primo mese e attivazione sono gratuiti mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Le tariffe di TIM diventano poi ancora più vantaggiose se si è già clienti dell’operatore per la rete fissa in quanto a tali condizioni è possibile attivare gratuitamente TIM Unica e avere ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia. Il traffico infinito è associabile fino a 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa. La promozione, che resta valida fino a che si resta clienti di TIM per la connessione di casa, include anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 10 badge in regalo per giocare su Party Collection e vincere con TIM Party un volo per Las Vegas o Los Angeles. Con TIM Unica il pagamento d tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta.

WindTre forse propone la migliore alternativa alla linea fissa grazie alla sua offerta Super Internet Casa da 19,99 euro al mese per chi è già suo cliente per la telefonia mobile. Questa tariffa infatti include navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in alcuni Comuni selezionati. Nel piano è anche incluso il modem Super Internet Wi-Fi che si può utilizzare anche fuori casa. Basta collegarlo a una presa di corrente per iniziare a navigare. Un modem simile è previsto anche nella tariffa Cube Full. L’attivazione per Super Internet Casa è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se il piano resta attivo per almeno 24 mesi.

Anche gli operatori low cost propongono offerte solo dati molto interessanti. Iliad, ad esempio, consente di avere chiamate e SMS a consumo (20 cent al minuto – 28 cent per SMS) e 300 GB per navigare in 4G o 4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. L’operatore non impone vincoli o costi nascosti. Ciò vuol dire che si può recedere dal piano quando si vuole senza penali o il pagamento delle spese per la disattivazione della linea. Iliad inoltre non applica rimodulazioni e per questo il prezzo mensile è fissato per sempre.

Vi ricordiamo che diventare clienti di Iliad per il mobile permette di avere uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra ottica dell’operatore. Iliad Box include navigazione senza limiti fino a 5 Gbps suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, chiamate da fisso in Italia e 60 destinazioni all’estero, modem IliadBox e attivazione. Il prezzo per i clienti mobile di Iliad è di 15,99 euro al mese per sempre.

Con Postemobile si hanno fino a 30 GB a 15 euro al mese. ho. Mobile invece dispone di due differenti offerte solo dati. La prima include 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese. È inoltre previsto l’acquisto di una ricarica di 13 euro da cui sarà scalato il costo del primo rinnovo. La seconda include 200 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese più 20 euro di ricarica. Entrambe le promozioni hanno un costo di attivazione di 9 euro mentre la SIM è gratuita. Con ho. Mobile si ha anche uno sconto per acquistare su Amazon un router basic TL-MR6400 (10 euro) o di un modello avanzato Archer MR600 (15 euro) e un sistema mesh Deco E4 (3-pack) per potenziare il segnale Wi-Fi all’interno della casa (20 euro).