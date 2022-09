Il miglior conto corrente zero spese di Settembre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Tre sono i conti correnti più convenienti di Settembre 2022. E sono tutti e tre dei conti correnti online. Sono economici e vantaggiosi poiché sono a zero spese di gestione per sempre o quantomeno al primo anno. E non applicano commissioni sulle principali operazioni e non hanno costi sulla carta di debito. Quindi, sono molto appetibili per i risparmiatori.

Per quanto il mercato bancario attuale offra numerose proposte, per i risparmiatori a caccia delle migliori offerte di Settembre 2022, il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) ha selezionato le proposte più vantaggiose.

Vantaggi e convenienza di aprire un conto online

COME APRIRE UN CONTO ONLINE SPIEGAZIONE Requisiti essere maggiorenne

avere la residenza in Italia o avere un recapito di corrispondenza in Italia Strumenti un PC o uno smartphone con fotocamera

o uno con fotocamera un numero di cellulare italiano

un indirizzo e-mail valido

Per risparmiare sui costi dei servizi bancari la scelta migliore è di aprire un conto corrente online. A differenza dei conti correnti tradizionali infatti offrono un doppio vantaggio così sintetizzabile:

sono per la maggior parte a zero spese , cioè senza di costi di gestione e senza commissioni applicate per quasi tutte le operazioni eseguite sul conto;

, cioè senza di costi di gestione e senza commissioni applicate per quasi tutte le operazioni eseguite sul conto; fanno guadagnare tempo non essendo più necessario andare in una filiale per l’operabilità quotidiana sul conto stesso.

Oltre che essere economici, i conti correnti online sono sicuri, veloci da aprire (è possibile farlo tramite Internet senza bisogno di andare in una filiale bancaria), facili e intuitivi da utilizzare tramite i servizi di homebanking e mobile banking.

Conti correnti online: i migliori 3 di Settembre 2022

NOME DEL CONTO E BANCA SERVIZI OFFERTI 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

accredito anticipato dello stipendio

pagamento a rate delle proprie spese 2 My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito per sempre

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario gratuito

giroconti online gratuiti 3 Widiba Start di Banca Widiba canone annuale gratuito per il primo anno, poi canone di 3 euro al mese con possibilità di azzerarlo

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario gratuito

PEC inclusa

Quella che segue è un’analisi dei principali servizi offerti dai 3 conti correnti online più vantaggiosi di Settembre 2022 attualmente disponibili sul mercato bancario.

Conto BBVA

Su gradino più alto del podio c’è BBVA: conto corrente online e carta di debito (fisica o digitale con collegamento ai principali wallet) sono a zero spese per sempre. Ma questa estate 2022 offre ai nuovi clienti che apriranno il conto BBVA anche una serie di vantaggiose promozioni da non perdere:

Cashback 20% di BBVA fino a 100 euro il primo mese;

Cashback 1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

“Passaparola”: fino a 100 euro invitando 5 amici in BBVA.

La banca multinazionale spagnola propone anche una serie di servizi a costo zero a tempo indeterminato:

bonifico istantaneo in tutto l’area SEPA per un importo massimo di 1.000 euro;

in tutto l’area SEPA per un importo massimo di 1.000 euro; bonifico ordinario in tutto l’area SEPA con un limite massimo di 6.000 euro;

in tutto l’area SEPA con un limite massimo di 6.000 euro; prelievo di contanti a partire da 100 euro in qualunque sportello ATM in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

“Pack Risparmio”, per risparmiare facilmente e raggiungere i propri obiettivi con le regole automatiche di “Programma il tuo Conto BBVA”.

I clienti BBVA possono anche approfittare dei servizi pay per-use, pagando una commissione. Per esempio:

anticipo dello stipendio sul conto, quando e quanto si vuole a partire da solo 0,25 euro;

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in comode tare. È conveniente poiché si possono pagare in 3,5o 10 rate mensile a patire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in comode tare. È conveniente poiché si possono pagare in 3,5o 10 rate mensile a patire da 0,50 euro; è possibile pagare online le bollette non domiciliare dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta BBVA vai al link:

Scopri il conto BBVA »

Conto My Genius Green di UniCredit

È conveniente per il risparmiatore e per il pianeta. Il conto corrente online My Genius Green è a canone zero per sempre, offre bonifici SEPA (tranne gli istantanei) e giroconti online gratuiti. Ma è questo prodotto bancario di UniCredit è anche sostenibile perché 100% paperless, senza nessun invio di documenti cartacei.

Tre sono le caratteristiche di My Genius Green e sono sintetizzabili in tre aggettivi: conveniente, sostenibile e digitale. Vediamo in dettaglio quali sono le sue specificità:

canone annuo incluso per la carta di debito internazionale My One ;

; carta in versione fisica ecosostenibile per la salvaguardia dell’ambiente;

comunicazione solo in formato elettronico e assenza di carnet di assegni;

servizio Banca Multicanale incluso per gestire tutto tramite Internet, telefono e App di mobile banking.

Per quanto riguarda la carta fisica è realizzata su supporto BIO PLA, un materiale biologico compostabile ottenuto dal mais. Puoi effettuare pagamenti e prelievi agli sportelli automatici e, grazie alla sua componente digitale, è utilizzabile fin da subito per disporre pagamenti online e tramite wallet.

Per tutti i dettagli dell’offerta UniCredit è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Uno dei migliori conti di Settembre 2022 è Widiba Start, che è a canone zero per i primi 12 mesi per i nuovi clienti. Si tratta del conto corrente online proposto da Banca Widiba che si apre in pochi minuti con lo SPID o webcam. Questo conto offre anche:

carta di debito gratuita con prelievi senza commissioni per importo superiore a 100 euro

con prelievi senza commissioni per importo superiore a 100 euro maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del Gruppo Montepaschi;

al giorno presso gli ATM del Gruppo Montepaschi; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

casella PEC da 1 Giga inclusa per ogni esigenza personale e professionale;

da 1 Giga inclusa per ogni esigenza personale e professionale; bonifici SEPA gratuiti verso 36 Paesi;

deposito titoli incluso.

Abbinato al conto Widiba Start c’è anche il servizio di portabilità WidiExpress, con il quale si trasferiscono dal vecchio conto tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici per esempio) solo compilando un modulo online.

Dopo 12 mesi, i clienti di Banca Widiba possono personalizzare il proprio conto con prodotti e servizi per ridurre i costi del canone (9 euro a trimestre), fino ad azzerarlo. Ecco come:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni ;

in meno se non hai ancora ; 1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione); 1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro ;

in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno ; 2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (Per esempio: fondi, sicav, polizze);

in meno se hai investiti in risparmio gestito (Per esempio: fondi, sicav, polizze); 1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC).

Le riduzioni saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno del trimestre.

Per saperne di più sui dettagli dell’offerta di Banca Widiba vai al link:

Scopri conto Widiba »