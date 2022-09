Carta prepagata senza conto corrente: le 2 offerte di Settembre 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Verde American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È una carta ricaricabile. Dotata di un codice IBAN pur non avendo un conto corrente abbinato. Ecco quali sono le principali caratteristiche di questa tipologia di carte prepagate sempre più diffuse tra i risparmiatori. Per la loro operabilità sono anche dette “carte conto” perché all’atto pratico possono sostituire il conto bancario, senza rinunciare ai suoi servizi.

Per scoprire l’offerta più vantaggiosa disponibile sul mercato a Settembre 2022, c’è il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it, nelle due versioni Android e iOS), un tool gratuito e digitale che mette a confronto le soluzioni più convenienti e aiuta a fare la scelta giusta sulla base dei propri bisogni.

La convenienza si chiama carta prepagata con IBAN

VANTAGGIO SPIEGAZIONE Costi bassi assenza di canone oppure molto basso

nessuna imposta di bollo

zero commissioni sulle operazioni

ricariche gratuite Operazioni consentite acquisti online

acquisti in negozi fisici

bonifico in entrata e in uscita

domiciliazione delle bollette

accredito di stipendio o pensione

prelievo di contanti, sia agli sportelli Bancomat della stessa banca che presso quelli di altre banche Massima flessibilità pochissimi requisiti per ottenerne

esito immediato della richiesta

possono essere usate anche da un minorenne

utilizzabili anche da persone soggette a protesto

Per avere una carta prepagata con IBAN non serve soddisfare particolari requisiti reddituali o di patrimonio. L’esito della richiesta è sempre immediato e hanno le seguenti caratteristiche:

appartengono ai circuiti Visa e MasterCard;

dotate di tecnologia contactless;

si posso usare sia per acquisti online sia in negozi tramite POS;

collegamenti per pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Essendo flessibili, sicure e facili da utilizzare, queste carte sono indicate per giovani, pensionati, minorenni, persone soggette a protesto, aziende e associazioni.

Riguardo ai costi da sostenere per una carta prepagata va osservato che:

può essere un canone annuale (o mensile) di tenuta della carta, anche se la maggior parte delle carte è a costo zero;

può essere richiesto un costo per la loro emissione.

Per effettuare una ricarica è possibile scegliere tra:

bonifico;

ricarica per mezzo di un’altra carta;

ricarica in contanti in tabaccheria.

Carte prepagate con IBAN: le migliori offerte di Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE Carta prepagata Widiba Maxi di Banca Widiba 10 euro di canone annuale

di canone annuale dotata di IBAN

circuito internazionale Visa

ricarica online senza commissioni

10.000 euro di fido giornaliero

di fido giornaliero limite di 1.000 euro di prelievo giornaliero

collegamenti ad Apple Pay, Bancomat Pay, Google Pay

Grazie al comparatore di SOStariffe.it è stata individuata una delle proposte più appetibili attualmente disponibili sul mercato bancario.

Carta prepagata Widiba Maxi di Banca Widiba

Una delle soluzioni più vantaggiose di Settembre 2022 è la Carta prepagata Widiba Maxi offerta da Banca Widiba. Dotata di IBAN, è spedita a casa con posta prioritaria nel giro di 7 giorni lavorativi dal momento della richiesta.

Ricaricabile, appartenente al circuito Visa, con zero costo di attivazione e canone annuale di 10 euro, la Carta prepagata Widiba Maxi prevede anche:

limite di ricarica di 10.000 euro ;

; 1.000 euro di limite massimo di prelievo al giorno da sportello ATM;

10.000 euro di limite massimo di spesa al giorno;

di limite massimo di spesa al giorno; collegamento ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

bonifico in area SEPA gratuito, in area extra SEPA commissione di 10 euro;

versamenti di contanti e assegni circolari da sportelli ATM evoluti;

invio dell’estratto conto mensile gratuito;

ricariche online gratis ;

; notifiche tramite SMS ed e-mail per ogni pagamento e prelievo;

validità di 3 anni.

I titolari della Carta prepagata Maxi possono usare l’app della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi beneficiando di questi due utili servizi:

locator per trovare gli ATM e le filiali più vicine;

lista movimenti e saldo della carta anche da app.

La Carta prepagata Widiba Maxi può essere richiesta dai clienti di conto Widiba. Si tratti di un conto corrente online a canone zero per il primo anno, mentre dal secondo si applica un canone mensile di 3 euro, che però è azzerabile con una serie di promozioni offerte da Banca Widiba se lo si apre entro il 21 Settembre. Il conto Widiba include carta di debito, bonifico ordinario, casella PEC da 1 Giga, maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS.

Per tutti i dettagli sul conto e la carta offerte da Banca Widiba clicca il link qui di seguito:

Carta di debito BBVA flessibile come una prepagata

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Carta di debito BBVA fisica e virtuale

canone annuo gratuito

prelievo da sportello ATM gratuito se pari o superiore a 100 euro da qualsiasi banca

2.000 euro di limite di spesa giornaliero

possibilità di rateizzare le spese

Flessibile, sicura e comoda come una carta prepagata è la carta di debito offerta dalla banca spagnola BBVA in versione fisica e digitale.

La sua sicurezza di questa carta è dettata dal fatto che non ha numeri stampati e possiede un CVV Dinamico che protegge i pagamenti, non essendo stampato sulla carta stessa ma venendo generato al momento di realizzare un acquisto.

È una carta molto vantaggiosa per i risparmiatori in quanto possiede le seguenti caratteristiche:

nessuna commissione per attivazione e utilizzo della carta;

canone annuale gratuito ;

; abbinamento al conto corrente online di BBVA a zero spese per sempre;

limite giornaliero di prelievo 600 euro;

limite giornaliero di spesa 2.000 euro ;

; collegamento a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

numero di operazioni illimitate di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro del circuito Mastercard;

di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro del circuito Mastercard; nessuna commissioni per prelievi per importi pari o superiori a 100 euro (per importi inferiori si applicherà una commissione di 2 euro);

(per importi inferiori si applicherà una commissione di 2 euro); assicurazione antifurto agli sportelli ATM;

funzione On/Off per abilitare o disabilitare l’utilizzo della carta;

per abilitare o disabilitare l’utilizzo della carta; notifiche relative ai movimenti della carta per controllare le spese;

zero commissioni per acquisti in valuta straniera;

modifica del limite di prelievo in autonomia direttamente dall’App.

La carta di debito di BBVA è flessibile come una carta di credito in quanto permette pagare gli acquisti in un secondo momento grazie alla funzione del servizio Pay&Plan per mezzo del quale è possibile pagare a rate l’importo delle spese con l’etichetta “rateizzabile”. Su tale rateizzazione si applicherà però una commissione. Ecco, in sintesi, come funziona il servizio:

possibilità di pagare in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro;

possibilità di rateizzare gli acquisti fatti durante gli ultimi 3 mesi e gestire il proprio budget come si vuole;

possibilità di cancellare la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni.

Per scoprire ulteriori dettagli sulla carta e il conto di BBVA:

