Secondo IDC in Italia non ci sono stati aumenti tariffe telefoniche per l'elevata concorrenza e la tendenza dei clienti a cambiare gestore. Scopri le migliori offerte di novembre

Stando ai dati del report “Worldwide Semiannual telecom services tracker” di International Data Corporation (IDC), la spesa globale per i servizi di telecomunicazioni e pay TV arriverà a 1,55 trilioni di dollari nel 2023, con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Detto questo, l’Europa occidentale starebbe registrano una fase di stallo e l’Italia è tra i Paesi in cui gli operatori di telefonia mobile e fissa non riescono ad adeguare i prezzi a causa dell’agguerrita concorrenza e la tendenza dei clienti a spostarsi verso offerte più convenienti.

Se siete tra coloro che vogliono cambiare gestore potete confrontare gratuitamente le diverse proposte sul mercato con il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere a disposizione tutte le informazioni che vi servono per trovare la migliore soluzione in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Aumenti tariffe telefoniche: i dati di IDC di novembre 2023

I dati di IDC sul settore delle telecomunicazioni 1 Il settore delle Tlc e pay TV arriverà nel 2023 a 1,55 trilioni di dollari (+3% rispetto al 2022) 2 In Italia gli operatori faticano ad adeguare i prezzi a causa dell’elevata concorrenza e la tendenza a passare a offerte più convenienti 3 Crescerà il consumo di dati su mobile e rete fissa

Le previsioni di IDC per i prossimi 6 mesi sono di un punto percentuale più alte rispetto alle precedenti stime pubblicate a maggio e rappresentano il terzo aumento negli ultimi 12 mesi. La causa principale di questa tendenza è da ricercare nella crescita dell’inflazione. In Europa occidentali, invece, la società di analisi a causa della crisi economica ha dovuto rivedere le previsioni al ribasso.

A pesare è il contesto economico di Paesi chiave come la Germania, che secondo IDC è un primo segnale di un nuovo macro-fattore di mercato che gradualmente ridurrà il tasso di crescita verso la fine del periodo di previsione. L’inflazione pesa a livella globale ma il panorama è differente nelle singole nazioni. In alcuni Paesi gli operatori di telecomunicazioni sono autorizzati ad aumentare le tariffe, applicando un modello di indice dei prezzi al consumo, e ciò comporta una crescita naturale delle entrate dei servizi su base annuale. In altri Paesi, invece, questa scelta ha portato a una migrazione più rapida dei clienti verso tariffe più economiche e quindi i tassi di crescita del valore sono molto più bassi rispetto agli aumenti nominali delle offerte.

L’Italia appartiene a un terzo scenario in cui la competizione è talmente elevata che non ha permesso agli operatori di effettuare un aggiustamento delle promozioni. Al quarto gruppo appartengono invece i Paesi in via di sviluppo dell’Europa orientale e dell’Africa dove gli aumenti tariffe telefoniche sono stati impediti dal basso potere d’acquisto della popolazione.

“Gli operatori devono valutare attentamente ogni singolo mercato per la tolleranza agli aumenti dei prezzi. – ha spiegato Kresimir Alic, direttore della ricerca di IDC – Dovrebbero valutare e confrontare continuamente i mix di prodotti, la qualità dei servizi, i prezzi e le capacità di assistenza clienti di tutti i partecipanti dal lato dell’offerta. Tali informazioni dovrebbero aiutarli a trovare una percentuale magica che non spaventerà i clienti, avrà un impatto positivo sui ricavi e li aiuterà a mantenere margini sani in questi tempi turbolenti“.

L’analisi per tipologia di servizi di telecomunicazioni conferma che il mobile resterà il segmento più grande guidato dalla crescita dell’utilizzo di dati e mobili e delle applicazioni machine-to-machine (M2M), che stanno compensando il calo della spesa per il traffico voce e di messaggistica mobile. Aumenterà anche il consumo di dati fissi alla luce di una maggiore richiesta di servizi di larghezza di banda più elevata.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte per chi cambia operatore a novembre 2023

Le offerte mobile più convenienti Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 4 ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 5 Kena 6,99 130GB Promo Plus minuti illimitati e 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica + 100 GB al mese per 6 mesi primo mese gratis, poi 6,99 €/mese 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese 7 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 8 TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G primo mese gratis, poi 7,99 €/mese 9 Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB anche in 5G 9,99 €/mese 10 Giga 150 di Iliad

minuti e SMS illimitati + 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese

Se siete tra i tanti che stanno pensando di cambiare operatore ci sono tariffe di telefonia mobile per tutti i gusti. Oggi infatti si possono avere anche 200 GB a meno di 10 euro al mese o addirittura un’offerta 5G a meno di 8 euro al mese per chi ha uno smartphone compatibile:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre per la SIM servono 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

Attiva PosteMobile Super 20 »

2. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre per la SIM servono 9,90 euro acquistandola online, invece di 19,90 euro. La spedizione è gratuita.

Attiva Optima Super Mobile »

3. Spusu 100

2000 minuti e 500 SMS

100 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 200 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi

da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi Riserva dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire primo rinnovo e che non ha scadenza

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere direttamente online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Si può anche passare gratuitamente a un’altra offerta in qualsiasi momento.

Confronta le offerte di Spusu »

4. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese, a cui aggiungere una ricarica di 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e poi decidere se disattivarla senza costi aggiuntivi o penali ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute. La richiesta si effettua online con due clic.

L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho, 5,99 »

5. Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 100 GB al mese per 6 mesi

50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 24/1/24

con autoricarica attivandola entro il 24/1/24 7 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi l’offerta di Kena Mobile si rinnova a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Mobile e altri.

Attiva Kena 6,99 130GB »

6. Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre per la SIM servono 10 euro. La spedizione è gratuita e verrà completata in massimo 5 giorni lavorativi. In negozio potete richiedere un’eSIM allo stesso prezzo. Per l’attivazione dell’offerta potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Attiva Fastweb Mobile »

All’offerta potete abbinare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 46,95 euro al mese in 20 rate con finanziamento Findomestic a tasso zero, salvo approvazione. Potrete poi ritirare il telefono in negozio. Aggiungendo uno smartphone a rate avrete inclusi 300 GB allo stesso prezzo, invece di 150 GB.

7. Giga 100 di Iliad

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 7 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 7,99 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Potete richiedere direttamente online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

All’offerta potete abbinare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 39,16 euro al mese per 20 rate con un finanziamento a tasso zero con Younited, salvo approvazione, e pagamento con carta di credito o debito. Per ottenere una rateizzazione più conveniente dovrete però restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti si può dare in permuta un vecchio iPhone, Apple Watch o MacBook per ottenere uno sconto fino a 825 euro sul finanziamento. La spedizione è gratuita.

8. TIM Power Supreme Easy

minuti e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi l’offerta di TIM si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Mobile e altri.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

Alla tariffa potete abbinare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate con finanziamento TIMFin a tasso zero, salvo approvazione, e pagamento con carta di credito o debito. La spedizione è gratuita ma è previsto anche il ritiro in negozio. Se avete la rete fissa con TIM potete addebitare le rate direttamente in bolletta. Con TIM Rivaluta Smartphone si può acquistare iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate dando in permuta un vecchio telefono.

I clienti di TIM per mobile e fisso possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della connessione di casa, con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitate direttamente in bolletta, ma se associate almeno 3 SIM entro il 25/11/23 il prezzo è azzerato. Avrete inclusi anche altri vantaggi come sconti su alcuni smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Premium (poi 6,99 euro al mese con Disney+ Standard con pubblicità).

9. Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre per la SIM servono 10 euro. La spedizione è gratuita. Con FastwebUP Plus mobile ogni mese avrete vantaggi come:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Attiva Fastweb Mobile Full »

Attivando Fastweb Mobile Full avrete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Casa di Fastweb Casa. Potrete provare la rete fissa per un mese e se poi non siete soddisfatti richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute:

Fastweb Casa Light

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem FASTGate

attivazione inclusa

L’offerta costa 22,95 euro al mese senza vincoli abbinandola a Fastweb Mobile Full, invece di 27,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light »

Fastweb Casa

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Internet Box NeXXt

Assicurazione Casa o Pet con Quixa (si rinnova annualmente con l’offerta fisso)

attivazione inclusa

L’offerta costa 24,95 euro al mese senza vincoli abbinandola a Fastweb Mobile Full, invece di 29,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa »

10. Giga 150 di Iliad

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis

Attivando Giga 150 o qualsiasi altra offerta mobile dell’operatore da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete incluso uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad:

IliadBox

navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate

modem in comodato d’uso gratuito

attivazione inclusa

L’offerta 19,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre abbinandola a Giga 150, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA