La fibra ottica di Iliad arriva anche nelle Aree bianche, registrando così una sostanziale espansione della copertura e, quindi, garantendo a un numero maggiore di potenziali clienti la possibilità di attivare l’offerta Internet casa proposta dall’operatore.

Si tratta di un’opportunità molto interessante: anche per le Aree bianche, infatti, Iliad propone la sua fibra ottica con prezzo scontato fino a 19,99 euro al mese (per i già clienti mobile con tariffa attiva con canone di almeno 9,99 euro al mese).

Al netto di tempistiche di attivazione leggermente più lunghe (in alcuni casi), la fibra ottica di Iliad per le Aree bianche non presenta sostanziali differenze rispetto alle proposte disponibili in altre aree del Paese. Ricordiamo che per valutare la convenienza dell’offerta dell’operatore è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.

Cosa sono le Aree bianche

Con Aree bianche si intendono tutte quelle zone del territorio italiano considerate come “a fallimento di mercato” e, quindi, in cui gli investitori privati non hanno convenienza a investire per la crescita della rete. In queste aree, come previsto dal Piano BUL (Banda Ultra Larga), è Open Fiber, partner di Iliad per l’erogazione dei servizi di connettività di rete fissa, a occuparsi della realizzazione della gestione della rete pubblica nelle Aree bianche.

Cosa prevede l’offerta fibra ottica di Iliad

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA ILIAD 1. La fibra ottica di Iliad è attivabile anche nelle Aree bianche 2. Non ci sono differenze di costi: l’offerta costa 24,99 euro al mese 3. Per i clienti Iliad di rete mobile, con offerta da almeno 9,99 euro al mese, la fibra costa 19,99 euro al mese

Per tutti i nuovi clienti, anche per chi è nelle Aree bianche, è possibile attivare l’offerta fibra ottica di Iliad con queste caratteristiche:

linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 5 Gbps; per le Aree bianche, invece, la connessione FTTH è limitata a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 5 Gbps; per le Aree bianche, invece, la connessione FTTH è limitata a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload Iliadbox WiFi 6 incluso gratuitamente

L’offerta proposta dall’operatore prevede un costo mensile di 24,99 euro al mese. Da notare, però, che i già clienti Iliad con un’offerta mobile attiva con canone di almeno 9,99 euro al mese hanno la possibilità di ottenere uno sconto, attivando l’abbonamento proposto dall’operatore con un costo di 19,99 euro al mese. Il prezzo è sempre “per sempre”.

La fibra ottica di Iliad prevede un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum (anche nelle Aree bianche). Non sono previsti costi aggiuntivi. L’operatore sottolinea che le tempistiche di installazione della fibra potrebbero essere più lunghe del solito per i residenti nelle Aree bianche (potrebbero essere necessarie alcune settimane in più).

In ogni caso, per verificare la possibilità di attivare la fibra ottica di Iliad è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale dell’operatore.

Chi non è cliente Iliad su mobile può ottenere lo sconto sulla fibra attivando l’offerta Giga 150 che include:

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G

possibilità di acquisto a rate di uno smartphone

L’offerta in questione costa 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. Abbinando fisso e mobile, la spesa complessiva per i clienti Iliad sarà di 29,98 euro al mese. Il prezzo è sempre per sempre e non ci sono vincoli o costi nascosti. L’offerta mobile è attivabile direttamente online:

