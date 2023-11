Tariffe luce e gas a prezzo indicizzato: che cosa sono

Le tariffe luce e gas a prezzo indicizzato sono una tipologia tariffaria del Mercato Libero dall’appeal in crescita, dal momento che assicurano l’accesso ai prezzi all’ingrosso di energia elettrica e metano con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo.

Grazie a questa tipologia di tariffe (dette anche a prezzo variabile), i clienti domestici possono beneficiare di bollette sempre in linea con l’andamento del mercato: questo è un vantaggio nel caso in cui si assista a una parabola discendente del valore degli indici PUN e PSV, che sono rispettivamente il riferimento di prezzo per la compravendita dell’energia e del metano all’ingrosso in Italia. Queste tariffe, tuttavia, perdono la loro competitività nel momento in cui si registrino repentine impennate di prezzo dei beni energetici all’ingrosso, in quanto all’aumentare degli indici PUN e PSV cresce anche il costo unitario dell’energia (costo kWh) e del metano (costo gas), con effetti diretti in bolletta.

In questo momento in cui le oscillazioni dei prezzi all’ingrosso sono contenute, complici anche gli stoccaggi di gas in Europa pieni al 98% in vista dell’inverno, le offerte luce e gas a prezzo indicizzato sono una valida soluzione per i consumatori decisi a tenere a bada le bollette durante la stagione fredda. Ecco perché, anche Acea Energia, scommette, a novembre 2023, su un’offerta luce e gas a prezzo indicizzato come soluzione di punta della sua gamma di offerte per la fornitura di energia elettrica e metano. Nel paragrafo che segue scatteremo una radiografia dell’offerta Acea (ribattezzata Acea Start Special Web), che può essere sottoscritta entro il 15 dicembre 2023.

Offerta Acea: caratteristiche e composizione a Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA COSTO MATERIA PRIMA Start Special Web Luce offerta a prezzo indicizzato prezzo all’ingrosso PUN + 0,024 €/kWh di contributo al consumo Start Special Web Gas offerta a prezzo indicizzato prezzo all’ingrosso PSV + 0,055 €/Smc di contributo al consumo

È “ambasciatrice” della convenienza perché, come accennato poco sopra, fa pagare l’energia e il metano alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo. È un “magnete” del risparmio perché fa accumulare uno sconto in bolletta fino a 80 euro all’anno ai clienti domestici che attivino in contemporanea una doppia fornitura luce e gas (tariffa dual fuel). Senza dimenticare i bonus extra accumulabili con l’iscrizione al programma fedeltà Acea con Te.

Ecco, in sintesi, l’identikit dell’offerta Acea Start Special Web, la soluzione di punta della gamma di offerte per la fornitura di energia elettrica e metano che la società multiservizi italiana propone a novembre 2023. Tra i vantaggi di questa proposta, ci sono anche la “veste digitale” (grazie all’app MyAcea Energia che permette di avere la propria fornitura sempre a portata di smartphone e tablet) e l’approccio sostenibile, in quanto l’energia erogata proviene al 100% da fonti rinnovabili, così come le emissioni di CO₂ sono compensate mediante l’acquisto di crediti di carbonio.

Ecco, dunque, la carta d’identità di Acea Start Special Web a novembre 2023:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,024 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,055 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,6 euro al mese di contributo fisso a copertura dei costi di commercializzazione per ciascuna fornitura (la spesa totale annua è di 80 euro a fornitura);

a copertura dei costi di commercializzazione per ciascuna fornitura (la spesa totale annua è di 80 euro a fornitura); opzione di scelta fra tariffa monoraria e bioraria per la fornitura di energia elettrica: nel primo caso il costo della corrente è indipendente dall’orario di utilizzo, mentre nel secondo si paga meno l’elettricità in determinate fasce orarie (come la sera e nei fine settimana);

per la fornitura di energia elettrica: nel primo caso il costo della corrente è indipendente dall’orario di utilizzo, mentre nel secondo si paga meno l’elettricità in determinate fasce orarie (come la sera e nei fine settimana); sconto fino a 80 euro in bolletta all’anno per chi attivi la doppia fornitura luce + gas in contemporanea con Acea;

in bolletta all’anno per chi attivi la doppia fornitura in contemporanea con Acea; accesso gratuito al programma fedeltà Acea con Te, con possibilità di beneficiare di uno sconto di 15 euro direttamente in bolletta per chi si iscriva dopo aver sottoscritto l’offerta luce e gas.

Oltre all’app MyAcea Energia, l’offerta Acea include gratuitamente i seguenti servizi digitali:

bolletta web per ricevere le fatture digitali e azzerare l’utilizzo della carta in favore dell’ambiente;

per ricevere le fatture digitali e azzerare l’utilizzo della carta in favore dell’ambiente; addebito diretto delle bollette sul conto corrente bancario così da non rischiare di tardare nel pagamento delle fatture: il pagamento avverrà in automatico il giorno della scadenza della fattura stessa.

