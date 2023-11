La copertura Iliad fibra è stata estesa ad altre 3 milioni di case nelle cosiddette aree bianche . Scopri come attivarla a prezzo scontato per i già clienti mobile

Iliad ha ampliato ulteriormente la copertura per la su offerta Internet Casa con connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) ad altre 3 milioni di nuove abitazioni nelle cosiddette aree bianche. In totale la copertura Iliad fibra raggiunge quindi oltre 13 milioni di case.

Copertura Iliad fibra e offerte di novembre 2023

I dettagli della rete fissa IliadBox Navigazione fino a 5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese per sempre per i clienti mobile con offerta da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione Inclusa

Open Fiber nei Comuni delle aree bianche, ovvero zone della Penisola solitamente a bassa densità abitativa, realizza e gestisce nell’ambito del piano Banda Ultra Larga una rete pubblica in fibra ottica. Iliad in quelli coperti dalla FTTH offre performance di connessione superveloce fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download. “L’operatore continua il suo contributo alla diffusione della banda ultralarga nel Paese, – si legge in una nota – offrendo un servizio di alta qualità, accessibile e trasparente e lavorando per una società digitale pienamente inclusiva, anche in quelle aree finora maggiormente colpite dal digital divide“.

IliadBox

navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero

modem in comodato d’uso gratuito

attivazione inclusa

L’offerta costa 24,99 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. Il contributo per l’installazione è di 39,99 euro una tantum. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

I clienti mobili di Iliad con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito possono però avere la fibra con uno sconto di 5 euro al mese. Per avere la rete fissa al costo di 19,99 euro al mese e prezzo fisso per sempre potete oggi abbinarle:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 9,99 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete in alternativa richiedere direttamente online un’eSIM a 9,99 euro.

In fase di registrazione potete richiedere la portabilità gratuita del numero, che verrà eseguita da Iliad entro un massimo di 3 giorni lavorativi. La SIM viene spedita tramite corriere entro 2-5 giorni lavorativi. Potete invece scaricare l’eSIM scannerizzando il QR Code presente nell’email di riepilogo con la fotocamera dello smartphone o in qualsiasi momento dall’Area Personale. Per l’attivazione dell’offerta dovrete procedere alla video identificazione, che prevede di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. In tutto basteranno meno di 3 minuti.

