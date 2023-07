Si va verso l’abolizione del superbollo per le auto diesel di grossa cilindrata (oltre 184kW), come chiedono FdI e Lega. L’ipotesi di eliminazione del Superbollo, messa nero su bianco in un emendamento, è legata alla riforma fiscale che ha fatto un nuovo passo avanti alla Commissione finanze della Camera che ha terminato l’esame della delega fiscale e, dopo il voto previsto prima di venerdì 14 luglio 2023, invierà il testo definitivo all’Aula.

Il testo approvato dalla Commissione permette di “valutare l’eventuale e progressivo superamento dell’addizionale erariale”, che costa 100 milioni l’anno, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La decisione di cancellare il Superbollo resta al momento soltanto sul piano dei principi perché questa eventuale abrogazione dovrà fare i conti con le risorse disponibili da cui dipende tutta la riforma fiscale.

Assicurazioni auto: come trovare le migliori offerte di Luglio 2023

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento che cosa sia e quanto costi il Superbollo, è opportuno ricordare che, per gli automobilisti che vogliano risparmiare sull’assicurazione auto, scegliendo il miglior rapporto qualità/prezzo di luglio 2023, è possibile procedere con un confronto online dei preventivi di una polizza Rc auto, così da avere un quadro completo e dettagliato delle migliori opzioni attualmente presenti sul mercato.

Un alleato in questa ricerca è il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto. Grazie a questo strumento, gratuito e digitale, è possibile scegliere la polizza più vantaggiosa. Per una panoramica clicca sul bottone verde qui sotto:

Scopri la migliore polizza auto di luglio 2023»

Il sistema funziona in modo molto intuitivo: dopo aver inserito i propri dati (anagrafici, assicurativi e del veicolo), il comparatore restituirà una serie di preventivi, “classificandoli” in base alla convenienza e tenendo conto dei prezzi reali delle polizze proposte dalle principali compagnie assicurative.

Superbollo: che cos’è, quanto costa e perché abolirlo

MODELLO DI AUTO COSTO DEL SUPERBOLLO Toyota Yaris GR (192 kW) 140€ Jeep Grand Cherokee (200 kW) 300€ Ford Focus ST (206 kW) 420€ Hyundai i30 N Performance (206 kW) 420€ Hyundai Kona N Performance (206 kW) 420€ Alfa Romeo Stelvio (206 kW) 420€ Renault Megane R.S. (221 kW) 720€ Range Rover Evoque 2.0 (221 kW) 720€ Mercedes A 35 AMG (224 kW) 780€ Mini Clubman John Cooper Works (225 kW) 800€ Volvo S60 T8 (228 kW) 860€ Volkswagen Golf R (245 kW) 1.200€ Bmw X3 xDriveM40d (250 kW) 1.300€ Audi S4 Avant TDI (251 kW) 1.320€ Lexus LC V8 (351 kW) 3.320€ Jaguar F-Type R75 (423 kW) 4.760€ Audi R8 Spyder performance (456 kW) 5.420€ Bmw X6 M Competition (460 kW) 5.500€ Maserati MC20 (463 kW) 5.560€ Mercedes GT Coupé 4 63 E-Performance AMG S (470 kW) 5.700€ Bentley Continental GT Convertible (485 kW) 6.000€ Aston Martin DBS (533 kW) 6.960€ Lamborghini Aventador Ultimae (577 kW) 7.840€ Ferrari 812 Superfast (588 kW) 8.060€ Ferrari Daytona SP3 (618 kW) 8.660€

Dai 140 euro della Toyota Yaris Gr agli 8.660 euro della Ferrari Daytona SP3: la tabella qui sopra illustra i calcoli eseguiti da Federcarrozzieri sul costo del Superbollo per le auto diesel di grossa cilindrata che, con l’emendamento approvato dalla Commissione finanze della Camera alla delega fiscale, potrebbe essere cancellato in futuro.

Sempre Federcarrozzieri, l’associazione di categoria delle autocarrozzerie italiane, non solo accoglie con favore l’ipotesi di una abolizione del Superbollo, ma stima anche che, dalla sua introduzione, questo balzello è costato in 12 anni circa 1,2 miliardi di euro agli automobilisti italiani. “Soldi – afferma in una nota la Federcarrozzieri – usciti dalle tasche della collettività per entrare in quelle dello Stato, ma che col tempo hanno prodotto alterazioni al mercato dell’automotive“.

La tassa è stata introdotta nel luglio 2011 e prevede un pagamento di 20 euro per ogni kW di potenza dell’auto superiore ai 185 kW, con un peso decrescente nel tempo, con questo meccanismo di riduzione:

12 euro in meno per ogni kW superiore ai 185 kW dopo 5 anni dall’immatricolazione;

6 euro in meno per ogni kW superiore ai 185 kW dopo 10 anni;

3 euro in meno per ogni kW superiore ai 185 kW dopo 15 anni;

abolizione del tutto dopo i 20 anni.

Il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, spiega che, negli anni passati, almeno all’inizio, c’è stata una diminuzione delle immatricolazioni di vetture con potenza eccedente i 185 kW, poi nel corso del tempo si è invece registrato il proliferare dei cosiddetti “falsi leasing”: “Autovetture con targa estera fornite in noleggio a clienti italiani, con conseguente mancato versamento del bollo auto, superbollo e imposte varie“.

Sempre il presidente Galli fa notare che “c’è un’altra questione da analizzare, e che rende il Superbollo una tassa del tutto iniqua e sbilanciata. Nelle regioni che non prevedono già esenzioni totali di bollo e Superbollo per auto elettriche o ibride, le automobili di nuova generazione e con motori ibridi, pur superando abbondantemente i 185 kW di potenza, non sono tenute al pagamento del balzello. Il Superbollo si applica infatti ai soli motori termici, e non alla parte elettrica. Così, ad esempio, una berlina plug-in con potenza pari a 360 CV (264 kW) non paga alcun superbollo, perché il suo motore 1.6 a benzina arriva a 200 CV, mentre gli altri 160 CV sono frutto dei motori elettrici”.

Abolizione del Superbollo: le mosse della politica a Luglio 2023

Fdl e Lega premono per una cancellazione del Superbollo e, a questo proposito, hanno presentato un emendamento che è al vaglio della Ragioneria dello Stato.

In un’intervista al sito www.news.auto.it, il deputato della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, spiega che il Parlamento, con la delega fiscale di fatto non può eliminare alcuna tassa, ma dà indicazioni affinché il Governo intervenga per modificarla o cancellarla.

E aggiunge che queste sono le mosse che il Parlamento farà per provare a sopprimere il superbollo. “La volontà della Lega è chiara: vogliamo abolire il superbollo”, dice Marchetti. L’obiettivo di Lega e FdI sarà di lavorare “affinché già nella Legge Finanziaria di fine anno si vadano a individuare le coperture che consentiranno l’eliminazione del Superbollo, anche grazie alle costanti interlocuzioni con i ministeri competenti”.

Più cauto invece il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo: “È chiaro che non si può fare uno specifico riferimento al Superbollo nelle deleghe fiscali, le quali pongono principi di carattere generale”. Ma il viceministro assicura che il governo non ha intenzione di aumentare la tassazione sull’auto.