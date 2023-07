Mentre ministero del Lavoro e sindacati continuano il confronto per la riforma delle pensioni , l’ INPS ha messo a punto il calendario del pagamento della mensilità di Agosto 2023 . Le date su SOStariffe.it, insieme alle migliori offerte per un conto corrente sul quale farsi accreditare l’assegno previdenziale.

Le pensioni saranno al centro del dibattito politico dei prossimi mesi, con il ministero del Lavoro e i sindacati impegnati ai tavoli per una riforma dei meccanismi previdenziali in vista della legge di Bilancio 2024, considerato che il 31 dicembre 2023 scadranno Quota 103, Opzione Donna e l’Ape sociale, tre “strumenti” che permettono di andare in pensione prima rispetto a quanto previsto dai requisiti in vigore.

La trattativa tra governo e parti sociali è già in corso da settimane. E altri incontri cruciali sono già in calendario per luglio 2023 e poi per settembre 2023. Al centro del dibattito sul futuro del sistema previdenziale in Italia c’è, in particolare, la spinosa questione della cosiddetta “pensione di garanzia”, il cui scopo è di impedire che i numerosi precari di oggi abbiano domani un trattamento pensionistico di poche centinaia di euro al mese. Un allarme contenuto in un dossier elaborato dalla Corte dei conti.

Mentre il filo della trattativa si snoderà con importanti sviluppi nei prossimi mesi, l’INPS ha comunicato che le prossime pensioni saranno pagate da martedì 1° agosto 2023. Per i pensionati che volessero vedersi accreditato l’assegno previdenziale direttamente sul conto corrente, ecco una panoramica delle migliori offerte delle banche ad agosto 2023. Una fotografia delle migliori offerte è disponibile grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it. Per saperne di più clicca sul bottone verde qui sotto:

Pensioni di Agosto 2023: ecco il calendario dei pagamenti

PAGAMENTO PENSIONI: LE DATE AD AGOSTO 2023 RITIRO IN BASE AL COGNOME Martedì 1° agosto Iniziali del cognome dalla A alla B Mercoledì 2 agosto Iniziali del cognome dalla C alla D Giovedì 3 agosto Iniziali del cognome dalla E alla K Venerdì 4 agosto Iniziali del cognome dalla L alla O Sabato 5 agosto (solo mattino) Iniziali del cognome dalla P alla R Lunedì 7 agosto Iniziali del cognome dalla S alla Z

La tabella qui sopra riporta il calendario per il ritiro dei cedolini ad agosto 2023 direttamente allo sportello delle Poste, con la suddivisione dei giorni in base alla prima lettera dell’alfabeto allo scopo di evitare il formarsi di file negli uffici postali.

Come accennato, la ripartizione in scaglioni in base al cognome concerne i pensionati che ritirino l’assegno pensionistico di persona allo sportello delle Poste. Mentre per coloro che hanno già detto sì all’accredito del cedolino sul conto corrente, il versamento sarà effettuato dall’INPS martedì 1° agosto 2023.

Conti correnti: le migliori alternative di Luglio 2023

CONTO CORRENTE DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per sempre (con requisiti da soddisfare)

(con requisiti da soddisfare) carta di debito inclusa

rendimento senza vincoli del 3% lordo per i primi 3 mesi , poi 0,50% di interesse lordo

, poi 0,50% di interesse lordo bonifici SEPA senza costi 2 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi , poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo con una serie di promozioni, tra cui anche l’accredito della pensione

, poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo con una serie di promozioni, tra cui anche l’accredito della pensione carta di debito inclusa

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia

rendimento del 3,25% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi 3 My Genius Green di UniCredit canone annuo gratuito a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta di debito internazionale inclusa

prelievo contanti gratuito da ATM di UniCredit

bonifici online ordinari senza commissioni in area SEPA

giroconto online senza costi

Per i pensionati che volessero vedersi accreditato l’assegno previdenziale direttamente sul conto corrente, ecco una panoramica delle migliori offerte delle banche ad agosto 2023.

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio di ING propone questo conto online che si apre (gratuitamente) tramite Internet con firma digitale. Conveniente, in particolare, è la formula “Modulo Zero Vincoli” che è a zero spese per un anno con l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone ha un costo di 2 euro al mese. Questa formula si caratterizza per:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi;

fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi; un modulo di assegni all’anno gratuito;

carta di credito Mastercard Gold richiedibile al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa) e con plafond di 1.500 euro

Aprendo Conto Corrente Arancio, i clienti possono beneficiare del conto deposito “Conto Arancio” che, se sottoscritto entro il 5 agosto 2023, offre un rendimento del 3% lordo (senza vincoli e fino a 100.000 euro) per un anno, poi il tasso d’interesse è dello 0,5%.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Vantaggioso è anche il conto Widiba Start di Banca Widiba, che è a canone zero per il primo anno se lo si apre entro il 26 luglio 2023, poi le spese di tenuta del conto sono di 3 euro al mese. Tale canone può essere però azzerato (o ridotto al minimo) con una serie di promozioni offerte dalla banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi. Per esempio, 1 euro in meno con l‘accredito della pensione o dello stipendio. Per i clienti under 30, invece, il conto è gratuito.

Widiba Start include anche una carta di debito (con prelievo da ATM senza commissioni per importi pari o superiori a 100 euro) e assicura anche bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA gratuiti. C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito con un canone trimestrale di 5 euro e plafond di 1.500 euro.

Scegliendo il conto Widiba si potrà contare anche su:

casella PEC e firma digitale gratis;

deposito titoli senza costi;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

Aprendo il conto di Banca Widiba, è possibile beneficiare anche di un rendimento con tasso del 3,25% lordo con vincoli a scelta della durata di 3, 6 e 12 mesi e con la possibilità di svincolare in anticipo le somme rispetto alla scadenza. La sottoscrizione del vincolo deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di apertura del conto.

Per tutti i dettagli sul conto della Banca Widiba, il link di riferimento è questo:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green di UniCredit

Cointestabile e con la possibilità di accreditare pensione e stipendio a partire da un minimo di 750 euro (con 2 euro di commissione) è conveniente anche il conto corrente online My Genius Green di UniCredit che è a canone zero a tempo indeterminato. Si tratta di un prodotto bancario che sostiene la salvaguardia del Pianeta, tanto che c’è uno zero spreco di carta: le comunicazioni sono solo in formato elettronico e non è previsto un carnet di assegni. Questa offerta di Unicredit si caratterizza anche per:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard), sia in versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard), sia in versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale; collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

prelievi di contanti senza costi da sportelli ATM di UniCredit;

bonifici ordinari online in area SEPA senza commissioni;

in area SEPA senza commissioni; giroconti online gratis.

La gestione del conto avviene tramite Internet, App e telefono con il servizio Banca Multicanale, mentre per l’apertura online occorrono un documento di identità o SPID, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail. Occorre ricordare che questa offerta è riservata a coloro che sono residenti in Italia e non siano già titolari di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »