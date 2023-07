La nuova promozione flash lanciata da Vodafone per la sua gamma di offerte Internet casa è da cogliere al volo: fino al prossimo 13 di luglio , infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento in fibra ottica, in fibra mista rame oppure con rete FWA (in base alla copertura disponibile) ottenendo in regalo un Buono Amazon da 100 euro e beneficiando di un prezzo scontato. Vediamo i dettagli completi della nuova promozione dell'operatore.

Fibra Vodafone in offerta: prezzo scontato e 100 euro di Buono Amazon in regalo

Passare a Vodafone per la connessione Internet di casa conviene ancora di più: fino al prossimo 13 luglio, infatti, per tutti i nuovi clienti che scelgono Vodafone (per la fibra ottica, la fibra mista rame oppure la rete FWA) c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

In più, per l’offerta fibra dell’operatore, Internet Unlimited, c’è un prezzo scontato a tempo indeterminato oltre ad uno sconto extra per i già clienti di rete mobile. La promozione è attivabile direttamente online. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alla nuova promozione e come attivare le offerte fibra ed FWA proposte da Vodafone.

Fibra Vodafone con Buono Amazon da 100 euro: ecco l’offerta di luglio 2023

La prima promozione da considerare è Internet Unlimited. Si tratta dell’offerta fibra proposta da Vodafone. Grazie a quest’offerta è possibile accedere a:

una linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit in download

fino a 2,5 Gigabit in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fino a 200 Megabit in download il modem Vodafone Wi-Fi 6 Station incluso gratis

Internet Unlimited presenta un costo di 24,90 euro al mese, a prescindere dalla tecnologia utilizzata per la connessione. L’offerta prevede un contributo di attivazione una tantum di 19,90 euro e nessun altro costo aggiuntivo. Fino al prossimo 13 di luglio, per tutti i nuovi clienti che scelgono Vodafone, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. L’offerta è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura, tramite il link qui di sotto.

Da notare, inoltre, che per i già clienti Vodafone di rete mobile è possibile attivare Internet Unlimited con condizioni agevolate:

il canone è scontato a 22,90 euro al mese a tempo indeterminato (è sufficiente mantenere attiva l’offerta sulla SIM Vodafone)

a tempo indeterminato (è sufficiente mantenere attiva l’offerta sulla SIM Vodafone) l’attivazione è azzerata

Anche in questo caso, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per attivare la promozione è disponibile il link seguente.

Quando la fibra ottica FTTH e la fibra mista rame FTTC non sono disponibili è possibile puntare su Casa Wireless+, l’offerta Vodafone per sfruttare la rete FWA che, da questa settimana, propone anche la connettività FWA 5G Indoor, tecnologia che non necessita interventi murari (per accedere alla rete è sufficiente utilizzare il modem e la SIM forniti da Vodafone) a differenza della versione Outdoor che richiede l’installazione di un’antenna esterna.

Si tratta, quindi, di una soluzione molto vantaggiosa che permette anche a chi non è raggiunto dalla fibra ottica di poter navigare ad alta velocità con la connessione di casa. L’offerta FWA dell’operatore presenta le seguenti caratteristiche:

connessione illimitata tramite rete FWA fino a 300 Megabit in download

in download linea telefonica con chiamate illimitate

modem Wi-Fi incluso

L’offerta presenta un costo di 27,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 96 euro (dilazionabili anche in 4 euro al mese per 24 mesi). Anche in questo caso c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. L’offerta è valida fino al prossimo 13 di luglio. Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Per confrontare le proposte di Vodafone con tutte le altre offerte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. Con una rapida ricerca è possibile individuare facilmente le opzioni più interessanti disponibili sul mercato. Ribadiamo che le offerte proposte di Vodafone sono valide fino al prossimo 13 luglio, almeno per quanto riguarda la parte con Buono Amazon incluso per tutti i nuovi clienti senza costi aggiuntivi.