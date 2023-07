Ecco le date in cui i contribuenti in attesa di un rimborso fiscale relativo al modello 730 del 2023 sui redditi del 2022 potranno incassare le somme spettanti. Oltre a un focus su come trovare i migliori conti correnti online su cui è possibile accreditare tale somma.

Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

A due mesi esatti dall’avvio della stagione della dichiarazione dei redditi (l’11 maggio 2023 è stato attivato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il canale per la trasmissione delle precompilate relative ai redditi 2022), scalda i motori anche la macchina dei rimborsi 2023.

Di seguito le date in cui saranno liquidate ai contribuenti le somme ad essi spettanti, oltre a un focus su come individuare i conti correnti con il miglior rapporto qualità/prezzo su cui far accreditare i rimborsi stessi a luglio 2023. È ormai risaputo che in cima alla graduatoria della convenienza ci siano i conti correnti online, i quali sono per la maggior parte a zero spese. Infatti, questi prodotti bancari 100% digitali hanno il canone annuo gratuito, oppure con tariffe molto basse, oltre che non applicare commissioni sulle principali operazioni eseguibili con il conto medesimo.

Non va poi dimenticato che spesso un conto corrente online è abbinato anche a un conto deposito, il quale offre un rendimento annuo vincolando una somma di denaro. Generalmente, si tratta di un vincolo che va da un minimo di 6 mesi a un periodo massimo di 60 mesi.

Per trovare le offerte più vantaggiose per un conto corrente e avere un confronto in pochi e semplici click delle migliori proposte sul mercato, c’è il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, uno strumento digitale e gratuito che orienta i risparmiatori verso i conti bancari “cuciti” su misura dei propri stili di consumo ed esigenze di spesa.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per accedere subito al comparatore di SOStariffe.it:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Rimborsi 730: il calendario dei pagamenti a Luglio 2023

RIMBORSI MODELLO 730: LE DOMANDE RIMBORSI MODELLO 730: LE RISPOSTE Che cos’è il modello 730? Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati Quali sono i principali vantaggi del modello 730? Secondo quanto spiega l’Agenzia delle Entrate, il contribuente: non deve eseguire calcoli

ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione Quando si inizia a ricevere i rimborsi nel 2023? I lavoratori dipendenti che abbiano trasmesso il modello 730 entro il 31 maggio 2023 , riceveranno le somme spettanti nella busta paga di luglio 2023

, riceveranno le somme spettanti nella I pensionati che abbiano abbiano trasmesso il modello 730 entro il 31 maggio 2023, riceveranno le somme spettanti nella rata della pensione di agosto 2023 E chi ha inviato il modello 730 dopo la data del 31 maggio? La liquidazione dei rimborsi avverrà a scaglioni in base alla data di effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi

Con la stagione della dichiarazione dei redditi ormai entrata nel vivo, sta iniziando a muovere i primi passi anche la macchina dei rimborsi relativa al modello 730 nel 2023. I primi a entrare in possesso delle somme spettanti saranno i lavoratori dipendenti che abbiano inviato la propria dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio 2023.

La tabella di marcia dei pagamenti dei rimborsi Irpef dipende, infatti, dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (o del soggetto da lui incaricato). In base alla data di trasmissione, infatti, è previsto l’accesso ad una determinata finestra temporale per l’accredito del rimborso sul conto corrente.

Come anticipato poco sopra, a luglio 2023 arriveranno i primi rimborsi per i lavoratori dipendenti che abbiano il datore di lavoro come sostituto d’imposta. In questo caso, il rimborso sarà previsto nella busta paga di luglio 2023 purché la dichiarazione sia stata trasmessa entro il 31 maggio 2023.

Quali sono, invece, le date nel caso in cui i contribuenti abbiano inviato il proprio modello 730 in un periodo successivo al 31 maggio 2023?

Di seguito l’elenco delle date in cui il prospetto di liquidazione è messo a disposizione del sostituto d’imposta (il datore di lavoro) nel 2023. Solitamente, poi, i lavoratori entrano in possesso già con la retribuzione del mese successivo:

15 giugno 2023 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio 2023;

per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio 2023; 29 giugno 2023 per invio effettuato tra il 1° giugno e il 20 giugno 2023;

per invio effettuato tra il 1° giugno e il 20 giugno 2023; 23 luglio 2023 in caso di trasmissione della dichiarazione tra il 21 giugno e il 15 luglio 2023;

in caso di trasmissione della dichiarazione tra il 21 giugno e il 15 luglio 2023; 15 settembre 2023 per quanti inviano il documento reddituale nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 agosto 2023;

per quanti inviano il documento reddituale nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 agosto 2023; 30 settembre 2023 per i contribuenti che procedano con la trasmissione entro dal 1° settembre al 30 settembre 2023.

Nel caso dei pensionati, l’accredito del rimborso dovuto avviene a partire nella seconda mensilità successiva alla data di consegna della domanda. Quindi, nel caso di trasmissione del 730 entro il 31 maggio 2023, le somme spettanti saranno inserite nella rata della pensione ad agosto 2023.