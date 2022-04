5 consigli per scegliere il miglior conto corrente a aprile 2022

Miglior conto corrente zero spese : come si individua tra le tante proposte disponibili in rete? Analizziamo qual è il conto corrente che costa di meno , partendo dai 5 consigli utili per riuscire a orientarsi e a risparmiare davvero.

Qual è la migliore banca per aprire un conto corrente? Si tratta sicuramente della prima domanda che ti sarai posto in fase di ricerca di un nuovo conto corrente – sia nel caso in cui si tratti del tuo primo conto, sia in quello in cui vorresti cambiare banca per riuscire a risparmiare.

Spesso si sente infatti parlare di stangata dei conti correnti, i cui costi hanno subito alcuni aumenti nel corso del tempo, provocando un po’ di insoddisfazione, al punto che alcuni correntisti si sono chiesti se sia ancora conveniente avere un conto corrente.

La risposta è affermativa: bisogna solo informarsi e scegliere con oculatezza, analizzando al meglio le varie proposte disponibili oggi. Per aiutarti a trovare il miglior conto corrente da attivare nel mese di aprile 2022, abbiamo messo insieme 5 utili consigli.

1. Valuta i conti correnti online

La prima fase per riuscire a individuare il miglior conto corrente consiste nel conoscere la differenza esistente tra un conto corrente tradizionale e un conto corrente online.

La prima è relativa alla convenienza in termini di costi, in quanto nel caso dei conti correnti online è molto spesso assente il canone mensile di gestione (o comunque ci sono diverse possibilità per riuscire ad azzerarlo).

La seconda è una convenienza più pratica: come si può ben intuire, il conto corrente online potrà essere attivato, in pochi minuti, direttamente da casa.

2. Effettua un’analisi comparativa

La comparazione tra offerte differenti è, da sempre, il modo migliore per riuscire a capire, in poco tempo, quale sia quella più economica e che si possa adattare meglio ai propri bisogni.

Nel farlo, è fortemente consigliato l’utilizzo del comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, il quale permette di confrontare diverse tipologie di conti correnti online, come per esempio:

il conto corrente per giovani;

il conto corrente per pensionati;

il conto corrente aziendale.

3. Analizza l’Indicatore sintetico di costo

L’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è stato introdotto con le nuove disposizioni relative alla Trasparenza che sono state emanate da Banca d’Italia. Rappresenta il costo annuo indicativo di un conto corrente, il cui valore viene espresso in euro.

In pratica, l’ISC è molto importante nel momento in cui si vuole sottoscrivere un nuovo conto corrente in quanto:

permette di poter visionare una previsione del costo annuale del conto , che permetterà al correntista di stimare in anticipo la spesa che dovrà sostenere;

dà al cliente un valore di riferimento che gli consente di poter confrontare le spese sostenute in base alle operazioni svolte.

4. Leggi le recensioni di altri utenti

Chi commercializza un prodotto, cerca sicuramente di renderlo più interessante agli occhi di possibili nuovi correntisti rispetto alle altre proposte disponibili. Ciò che può fare davvero la differenza prima di scegliere un determinato conto corrente è la ricerca delle recensioni scritte da altri utenti.

Solitamente si tratta di opinioni molto più sincere e spassionate, dalle quali si potranno ricavare anche quali potrebbero essere i principali vantaggi derivanti dall’attivazione di un nuovo conto corrente.

Su SOStariffe.it è per esempio disponibile una sezione apposita dedicata alle opinioni degli utenti sui conti correnti online.

5. Sintetizza ciò di cui hai bisogno

Scegliere quello che può essere definito il Miglior conto corrente di aprile 2022 non è facile anche in relazione al fatto che qualcosa ritenuta il meglio per un utente, potrebbe non esserlo per qualcun altro.

Per questo motivo, per capire quale banca scegliere nel 2022 e qual è il conto online più conveniente, è bene mettere nero su bianco le proprie esigenze specifiche. Da un lato è giusto scegliere le banche online più sicure e affidabili.

Dall’altro, la convenienza è un fattore non sempre del tutto oggettivo: facendo un esempio molto semplice, chi ha meno di 30 anni, potrebbe puntare sull’attivazione di un conto corrente dedicato proprio agli under 30.

Quali sono i migliori conti correnti online?

Quale conto online aprire? Posto che i conti correnti online sono tanto sicuri quanto i conti correnti tradizionali, analizziamo di seguito le proposte di alcuni delle migliori proposte che si possono sottoscrivere online nel mese di aprile 2022.

In particolare si tratta di:

il conto corrente Arancio di ING Direct;

il conto corrente online di Crédit Agricole;

il conto corrente My Genius di UniCredit.

Conto corrente online Arancio di ING Direct

Il conto corrente Arancio di ING Direct è un conto corrente 100% digitale, sia nel processo di apertura, sia nella gestione. Si caratterizza per:

la sicurezza: si riceverà anche una carta di debito MasterCard associata a conto a zero euro, la quale potrà essere sospesa con un semplice clic in caso di necessità;

la convenienza, in quanto si tratta di un conto corrente a zero spese (non si dovrà sostenere il costo del canone mensile).

Ciò è possibile rispettando la seguente condizione: si dovrà accreditare lo stipendio o la pensione mensile, oppure un’entrata di almeno 1.000 euro. Altrimenti, si dovrà pagare un canone mensile pari a 2 euro.

Per avere il conto ING gratuito, si dovrà attivare il Modulo zero vincoli, nel quale sono inoltre previsti:

i prelievi di contante in Italia e in Europa a costo zero;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno;

non solo la carta di debito MasterCard inclusa, ma anche un’eventuale carta prepagata MasterCard virtuale.

Conto corrente online Crédit Agricole

Il conto corrente online a zero spese proposto da Crédit Agricole può essere aperto in pochi minuti, anche con un semplice selfie. Si caratterizza:

per la gestione full remote, grazie ai servizi di Internet e mobile banking;

dalla presenza di una carta di debito a canone zero, che permette di pagare anche tramite Google Pay e Apple Pay;

dalla presenza di un consulente dedicato.

Uno dei principali vantaggi di questo conto corrente è rappresentato dal cashback fino a 100 euro in Buoni Amazon per le aperture che avverranno entro il 18 aprile 2022.

Conto corrente online My Genius di UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

