Tim, Vodafone, Tre, Iliad, Kena e ho: quale offerta di telefonia mobile è più economica ad agosto 2019?

Agosto si chiuderà ufficialmente domani e per gli utenti di telefonia mobile che stanno pensando di cambiare operatore il tempo per effettuare la propria scelta e approfittare delle ultime promozioni estive diventa ovviamente sempre più risicato. Bisogna quindi fare in fretta per sottoscrivere un piano che sia davvero conveniente e in linea con le nostre esigenze in termini di consumi.

SosTariffe.it vi offre uno strumento gratuito e di semplice utilizzo per confrontare le proposte dei vari operatori “reali” e virtuali (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) e trovare la soluzione più adatta al proprio profilo in termini di quantità di traffico voce e dati, servizi inclusi e costi. Il comparatore classifica le tariffe in modo da dare maggiore risalto alle proposte che sono più convenienti per l’utente in base ai parametri da lui impostati.

Anche a fine agosto è sempre Iliad a piazzarsi sul podio degli operatori più economici con la sua Giga 50. Tale offerta prevede minuti illimitati per chiamare e 50 GB per navigare su Internet e utilizzare le proprie app preferite sullo smartphone al prezzo di 7,99 euro al mese. La formula è la stessa di quella del lancio e non cambierà in futuro. Le rimodulazioni, infatti, non sono una pratica affine ad Iliad. L’operatore francese include poi tutti i servizi più richiesti dall’utente come la Segreteria telefonica, modalità Hotspot, blocco dei servizi e numeri a pagamento, etc.

Iliad è la scelta più economica oggi disponibile ma bisogna fare una precisazione. Sia ho. Mobile sia Kena Mobile, rispettivamente operatori low cost di Vodafone e Tim, dispongono in realtà di tariffe che offrono gli stessi servizi di Giga 50 ad un costo nettamente inferiore. Il problema è che queste promozioni possono essere attivate solo da coloro che arrivano da una lista ben precisa di gestori telefonici, tra cui c’è ovviamente Iliad. ho. 5,99 è un’esclusiva per gli utenti del provider d’Oltralpe e altri MVNO minori e lo stesso vale per Kena 5,99.

Il primo tra gli operatori reali in classifica è Tre, che piazza in seconda posizione la sua Play Power 60. In questo caso, conviene sottoscrivere la tariffa tramite il sito dell’azienda, in quanto i Gigabyte disponibili raddoppiano. Il gradino più basso del podio è invece occupato da ho. 12,99, che al contrario di ho. 5,99 può essere sottoscritta da chiunque a prescindere dall’operatore di provenienza. Il quarto posto è occupato da Kena 13,99. Questa tariffa ha visto un aumento del prezzo di 1 euro rispetto al formato classico ma il MVNO ha sopperito annullando i costi di attivazione.

Wind punta ancora su 100 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano telefonico e la promozione è ancora molto conveniente, in quanto i Gigabyte in regalo possono essere consumati entro la fine di settembre. Tim e Vodafone chiudono la classifica ma possono contare sulle reti più efficienti a disposizione in Italia e soprattutto sul 5G. Al momento sono infatti gli unici operatori a proporre tariffe dedicate al nuovo standard di comunicazione mobile. Per entrambi, però, le offerte più economiche in realtà non prevedono l’opzione 5G inclusa. Per accedere alla nuova tecnologia sarà quindi necessario pagare 5 euro al mese nel caso di Vodafone (il primo mese è gratuito) e 10 euro nel caso di Tim.

Di seguito la classifica completa delle tariffe più economiche disponibili ad agosto e la descrizione nel dettaglio dei servizi offerti e delle modalità con cui attivarle.

La classifica delle offerte di telefonia mobile più economiche di agosto

1. Giga 50 di Iliad

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Play Power 60 di Tre

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

3. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

4. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 30 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

5. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Chi sottoscrive l’offerta dopo il 17/6/19 ottiene 100 GB aggiuntivi per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.

6. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Vodafone ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.

7. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta di Tim ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

