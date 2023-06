Brutte notizie per i clienti di TIM . A giugno ci saranno rimodulazioni per alcune offerte TIM Mobile da 99 cent fino a 2,69 euro al mese ed è stata confermata la chiusura di TIMMUSIC

Le ultime novità per i clienti TIM Mobile non sono tra le più esaltanti. Alcuni utenti di telefonia mobile dell’operatore dovranno affrontare un aumento del costo mensile delle proprie offerte a partire dalla fine del mese, anche se resta sempre la possibilità di recedere gratuitamente entro una data limite. In più TIM ha confermato ufficialmente la chiusura probabilmente definitiva di TIMMUSIC.

TIM mobile: confermati gli aumenti di giugno 2023

Rimodulazioni TIM: tutti i dettagli Cosa cambia a giugno? A partire dal 26/6/23 il prezzo per alcune offerte non più in commercializzazione aumenta da 99 cent a 2,69 €/mese Ci sono offerte alternative? TIM propone l’attivazione di 50 Giga gratis con un SMS con testo 50GIGA ON, navigazione in 5G con testo 5G ON o la possibilità di mantenere invariati il prezzo e composizione dell’offerta con testo NO VAR al 40916 entro il 26/6/23 Come recedere? È possibile farlo senza costi aggiuntivi entro il 30/7/23 compilando online o spedendo il Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea, nei negozi di TIM o chiamando il Servizio Clienti al 119

Sono in arrivo nuove rimodulazioni per alcune offerte TIM Mobile. Dal 18 maggio l’operatore ha iniziato ad inviare ad alcuni clienti con attive tariffe molto vecchie gli SMS per informarli dei futuri aumenti. Le promozioni coinvolte dalle rimodulazioni, afferma TIM in una nota sul suo sito, non sono più in commercializzazione e subiranno un incremento variabile del prezzo da variabile da 0,99 cent fino a 2,69 euro al mese a partire dal 26 giugno 2023. Il marchio italiano ha motivato gli aumenti motivati “per esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“. Per sapere quali modifiche verranno apportate alla vostra offerta potete contattare il Servizio Clienti al 199 o chiamare il numero gratuito 409164.

Come forma di compensazione TIM propone di attivare gratuitamente una delle seguenti offerte:

50 Giga gratis inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON . I giga aggiuntivi saranno fruibili ogni mese mantenendo l’offerta dati attiva sulla linea

inviando un SMS gratuito al con testo . I giga aggiuntivi saranno fruibili ogni mese mantenendo l’offerta dati attiva sulla linea abilitare la connessione in 5G inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON. La navigazione sarà mantenuta fino a che si mantiene l’offerta dati attiva sulla linea. Con il Veron 5G potete navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload e con una latenza minima in tutte le grandi città italiane e località turistiche

Curiosamente TIM propone poi una terza e inaspettata opzione, ovvero quella di non accettare la rimodulazione e mantenere così invariati il costo e i contenuti della propria offerta inviando un SMS gratuito al 40196 con testo NOVAR ON entro il 26 giugno 2023. In tutti i casi è necessario creare un nuovo messaggio in quanto non si può rispondere direttamente all’SMS informativo ricevuto.

Non è chiaro perché l’operatore debba prevedere degli aumenti se poi consente agli utenti di rifiutarli con un semplice SMS. Non è nemmeno specificato se inviando il comando NOVAR ON verrà attivata una nuova offerta, che ricalca per prezzo e caratteristica quella attiva sulla SIM ma con un nome diverso e la clausola relativa all’indicizzazione in base all’inflazione.

In ogni caso avete sempre la possibilità di recedere dal piano senza penali né costi di disattivazione entro il 30 luglio 2023 nelle seguenti modalità:

Compilando direttamente online il “ Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea “. E’ possibile anche scaricarlo, stamparlo e inviarlo all’indirizzo indicato nello stesso o via PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it allegando la documentazione richiesta

Nei negozi TIM

Chiamando il 119

Se siete affezionati a TIM potete disattivare il piano ma mantenere la linea mobile con l’operatore. In tal caso vi verrà applicata la tariffa prevista dal piano base attivo sulla SIM o quella prevista da eventuali altre offerte attive sulla stessa. Per scegliere la nuova promozione potete accedere all’Area Personale MyTIM Mobile o chiamare il 40916.

TIMMUSIC chiude a luglio 2023

TIMMUSIC chiude: tutti i dettagli Cosa cambia a giugno? A partire dal 1/7/23 il servizio chiude definitivamente. Non sono previste funzioni per esportare o conservare le playlist Ci sono offerte alternative? TIM propone l’attivazione di 100 Giga per 3 mesi entro il 31/6/23 cliccando sul link nell’SMS informativo, chiamando il Servizio Clienti al 119 o nei negozi TIM. Il servizio poi si disattiva in automatico Come recedere? È possibile farlo senza costi aggiuntivi entro il 31/6/23 compilando online o spedendo il Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea, nei negozi di TIM o chiamando il Servizio Clienti al 119

TIMMUSIC è la piattaforma con un ricco catalogo di oltre 50 milioni di canzoni in streaming senza pubblicità e da ascoltare anche offline ma purtroppo è destinato a scomparire. TIM ne ha annunciato la chiusura a partire dal 1° luglio 2023. L’operatore nella nota sul suo sito che annuncia la fine del servizio sottolinea che “il cliente non dovrà svolgere specifiche attività” e che le offerte che lo includono gratuitamente non subiranno variazioni di prezzo. Le brutte notizie però non finiscono qui. Gli utenti dovranno dire addio alle proprie playlist in quanto, conferma TIM, “non saranno previste, infine, funzioni per l’esportazione e la conservazione delle playlist personali“.

L’operatore però per “limitare l’eventuale disagio arrecato” permette di attivare gratis l’offerta 100 Giga per 3 mesi entro il 31 luglio 2023 mediante il link presente nel messaggio informativo in merito alla chiusura di TIMMUSIC, oppure chiamando il Servizio Clienti al 119 o nei negozi TIM. Alla scadenza del periodo promozionale l’offerta di disattiverà in automatico.

Potete anche scegliere di disattivare l’offerta con TIMMUSIC incluso ma mantenere la linea mobile con TIM. In questo caso si applicherà la tariffa prevista dal profilo base attivo sulla SIM o quella prevista da eventuali altre offerte attive sulla stessa. Potete scegliere la nuova promozione dall’Area Personale MyTIM Mobile o chiamando il 40916.

Se non siete disposti ad accettare la chiusura di TIMMUSIC potete sempre esercitare il diritto di recesso senza penali o costi aggiuntivi dandone comunicazione entro il 31 luglio 2023 nelle seguenti modalità:

Compilando direttamente online il “ Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea “. E’ possibile anche scaricarlo, stamparlo e inviarlo all’indirizzo indicato nello stesso o via PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it allegando la documentazione richiesta

Nei negozi TIM

Chiamando il 119

TIM mobile: le offerte alternative degli altri operatori di giugno 2023

Nel caso abbiate preso la decisione di recedere dall’offerta e lasciare TIM avete a disposizione di una ricca scelta di tariffe degli altri operatori. Per confrontarle e trovare la proposta migliore in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Potete poi attivare l’offerta desiderata direttamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto. Il consiglio comunque è quello di non recedere dall’offerta ma richiedere direttamente la portabilità al nuovo gestore in modo da non perdere il numero di telefono. Il trasferimento è gratuito e avviene entro un massimo di tre giorni lavorativi.

