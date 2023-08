Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 771,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 860,92 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, abbiamo individuato le tariffe per consumatori di energia elettrica più convenienti ad agosto 2023. Prima di passare sotto la lente caratteristiche e costi di ciascuna offerta, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it è uno strumento (gratuito) che consente di setacciare le offerte proposte dai gestori energetici del Mercato Libero e trovare l’offerta giusta da attivare per ridurre al minimo il costo dell’energia, espresso in costo kWh:

Per trarre il massimo vantaggio dalla comparazione delle tariffe, è bene inserire nel comparatore il dato del proprio consumo annuale di elettricità. Questo dato può essere:

consultato in una bolletta recente inviata dall’attuale fornitore (ecco l’approfondimento su come leggere la bolletta della luce );

); stimato impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili cliccando sul widget qui sotto:

Una volta individuata l’offerta più vantaggiosa, basta accedere al sito del fornitore scelto e seguire la procedura online di attivazione (tenere a portata di mano i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e il codice POD, che è il codice identificativo del contatore).

Le migliori tariffe per consumatori energia elettrica ad agosto 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA COSTO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,122 €/kWh 64,50 €/mese 2 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,128 €/kWh 67,66 €/mese 3 Illumia Luce Flex 0,117 €/kWh 67,79 €/mese 4 wekiwi Energia alla Fonte 0,125 €/kWh 68,15 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it abbiamo individuato le quattro soluzioni luce più convenienti di agosto 2023 per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica in un anno.

Tutte le soluzioni luce analizzate qui sotto propongono tariffe a prezzo indicizzato: esse usano come base di partenza per determinare il prezzo dell’energia elettrica il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Il PUN di luglio 2023 (l’ultimo valore attualmente disponibile) è eventualmente maggiorato da un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Ecco l’offerta luce di Sorgenia sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per la fornitura luce per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per la fornitura luce per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; bonus di benvenuto di 60 euro per i nuovi clienti che attivino la promozione luce e gas di Sorgenia in contemporanea;

per i nuovi clienti che attivino la promozione luce e gas di Sorgenia in contemporanea; riduzione del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, la bussola digitale che permette di trovare le colonnine di ricarica della propria auto elettrica più vicine alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app di Sorgenia, la bussola digitale che permette di trovare le colonnine di ricarica della propria auto elettrica più vicine alla propria posizione; accesso gratuito a Beyond Energy , per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi;

, per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi; programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; possibilità di accumulare sconti in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Sottoscrivendo questa offerta di Sorgenia, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget mensile di 64,50 euro. Per maggiori informazioni e procedere con l’attivazione, clicca al link di seguito:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Destinazione convenienza anche per l’offerta luce proposta da Octopus Energy, la cui tariffa energia elettrica è proposta in esclusiva ai lettori di SOStariffe.it. Ecco la carta d’identità della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,50 euro di contributo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno);

di contributo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno); tariffazione monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; iniziativa #Octofriends: sconto di 20 euro in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro;

in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo Octopus Fissa Monoraria, la “famiglia tipo” si vedrebbe ricevere bollette della luce dall’importo mensile pari a 67,66 euro. Una fotografia dell’offerta è disponibile cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Luce Flex di Illumia

Anche la bolognese Illumia propone una soluzione luce promossa in esclusiva per SOStariffe.it. Eccone l’identikit:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno);

opzione di scelta tra la tariffazione monoraria e bioraria : la seconda è più vantaggiosa per coloro che vivono la casa maggiormente la sera e nei fine settimana;

: la seconda è più vantaggiosa per coloro che vivono la casa maggiormente la sera e nei fine settimana; gestione in completa autonomia della fornitura luce con l’ App Illumia ;

; possibilità di ricevere un kit di 10 lampadine a Led Illumia a luce calda e 2 confezioni di pile ultra power Illumia, pagando 2 euro al mese per 24 rate (senza interessi);

per 24 rate (senza interessi); energia proveniente da fonti 100% rinnovabili a pagamento (3 euro in più al mese).

La “famiglia tipo” che fosse orientata ad attivare Luce Flex di Illumia spenderebbe 67,79 euro al mese. Per saperne di più sull’offerta o per avviare la procedura di attivazione della fornitura, basta premere il seguente link:

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi, il brand digitale del gruppo Tremagi, propone una tariffa luce messa a punto in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Tra gli aspetti che rendono questa promozione vantaggiosa per una “famiglia tipo” si possono elencare:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso mensile pari a 9,17 euro a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa annuale è pari a 110,04 euro);

a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa annuale è pari a 110,04 euro); bonus di benvenuto di 30 euro con attivazione dell’offerta combinata luce + gas con wekiwi e previo inserimento del codice “SOSW22”. Lo sconto sarà applicato in bolletta al termine del primo anno di fornitura;

di 30 euro con attivazione dell’offerta combinata luce + gas con wekiwi e previo inserimento del codice “SOSW22”. Lo sconto sarà applicato in bolletta al termine del primo anno di fornitura; tariffa monoraria : si paga l’energia lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore;

: si paga l’energia lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore; riduzione del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

“: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; energia verde inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che orientasse il radar della convenienza verso questa soluzione luce spenderebbe 68,15 euro al mese. Per maggiori dettagli, il link di riferimento è qui sotto:

