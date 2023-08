Ridurre il costo dell'assicurazione moto è possibile grazie alla possibilità di individuare le polizze più economiche ricorrendo alla comparazione online dei preventivi. Si tratta di un sistema facile e intuitivo che consente di scegliere un'assicurazione moto completa e conveniente oltre che economica. Per scegliere l'assicurazione moto direttamente online è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it . Vediamo come fare a individuare le polizze più vantaggiose di agosto 2023 .

Grazie alla comparazione dei preventivi è possibile risparmiare sull’assicurazione moto. Si tratta di un sistema semplice che, inserendo una sola volta i propri dati, consente di calcolare diversi preventivi per poi andare a confrontarli tra di loro con l’obiettivo di individuare una polizza moto davvero economica e conveniente, evitando brutte sorprese e riducendo la spesa anche senza dover ridurre la qualità della copertura.

Grazie al confronto dei preventivi è possibile, quindi, ottenere un’analisi “su misura”. Tutti i preventivi considerati, infatti, sono calcolati sulla base dei dati del contraente (i dati anagrafici e assicurativi oltre che i dati del veicolo). Questo consente di calcolare in pochi secondi decine di preventivi per poi scartare le soluzioni poco convenienti e puntare su quelle realmente vantaggiose.

Il confronto può avvenire affidandosi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto che consente di accedere a svariate opzioni da cui andare a scegliere una nuova polizza moto online davvero economica e conveniente. Si tratta di un sistema semplice e gratuito che permette di accedere a un’analisi delle opzioni disponibili calcolate sulla base dei propri dati.

Confronta i preventivi e risparmia sull’assicurazione moto »

Come si trovano le migliori polizze moto

3 MOTIVI PER AFFIDARSI ALLA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI SU SOSTARIFFE.IT 1. Il confronto dei preventivi è “su misura“: tutti i preventivi sono calcolati sulla base dei dati dell’utente 2. Il confronto è sempre gratuito e imparziale: i preventivi vengono ordinati in base al costo finale, in modo trasparenze e senza alcuna preferenza per le proposte di una determinata compagnia 3. Gli utenti possono beneficiare di un servizio di assistenza gratuita, accessibile chiamando al Numero Verde 800 999 565. L’assistenza è disponibile sia per la scelta della polizza che per la sua attivazione

Grazie alla comparazione dei preventivi è possibile individuare un’assicurazione moto economica e conveniente, scegliendo tra le tante opzioni disponibili tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il tool online permette di eseguire un confronto su misura, grazie alla possibilità di inserire i dati una volta sola per poi calcolare decine di preventivi differenti con le migliori compagnie assicurative disponibili sul mercato.

Utilizzare il comparatore è semplice. Per individuare un’assicurazione moto davvero economica tramite SOStariffe.it è sufficiente:

accedere al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto tramite il link riportato qui di sotto

per assicurazioni moto tramite il link riportato qui di sotto inserire i dati richiesti (necessari per il calcolo di qualsiasi preventivo per la polizza moto) seguendo la procedura guidata

(necessari per il calcolo di qualsiasi preventivo per la polizza moto) seguendo la procedura guidata avviare la comparazione

consultare le opzioni disponibili, valutando sia l’importo del premio assicurativo

disponibili, valutando sia l’importo del premio assicurativo aggiungere, se necessarie, le garanzie accessorie tramite l’apposito menu laterale

tramite l’apposito menu laterale una volta scelta l’assicurazione più conveniente è possibile raggiungere il sito della compagnia, cliccando sul tasto VAI, e completare l’attivazione della polizza

Per accedere alla comparazione è possibile seguire il link qui di sotto.

Confronta i preventivi e risparmia sull’assicurazione moto »

Scegliere la comparazione dei preventivi per scegliere l’assicurazione moto online ha tanti vantaggi: il confronto è sempre gratuito e del tutto imparziale. I preventivi calcolati dal sistema, sulla base dei dati dell’utente, vengono ordinati in base alla convenienza, a partire dal più economico, con la possibilità di aggiungere eventuali garanzie accessorie.

Per ogni polizza proposta, inoltre, è possibile consultare l‘intera documentazione contrattuale. In questo modo, si andranno a valutare tutti gli aspetti della polizza, considerando punti di forza e eventuali limitazioni oltre che i costi da sostenere per l’attivazione.

C’è sempre, inoltre, la possibilità di ottenere assistenza gratuita e senza impegno, chiamando al Numero Verde 800 999 565. L’assistenza è disponibile sia per aiutare l’utente nella scelta della polizza che nella sua attivazione, senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto indicato dal tool di confronto.

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

Non è possibile stabilire, in assoluto, un’assicurazione moto più conveniente delle altre. Per individuare la soluzione più economica, infatti, è sempre necessario andare a calcolare i preventivi sulla base dei propri dati. A influenzare il costo finale di una polizza, infatti, intervengono svariati fattori.

Tra gli elementi principali che vanno ad influenzare il premio assicurativo troviamo:

la provincia di residenza del proprietario

la classe di merito , in base al meccanismo bonus malus

, in base al meccanismo bonus malus l’ età e la storia assicurativa del proprietario del veicolo

del veicolo il modello di moto da assicurare e il suo valore commerciale al momento della sottoscrizione della polizza

e il suo al momento della sottoscrizione della polizza la presenza di eventuali limitazioni all’utilizzo del veicolo assicurato come la Guida Esperta che fissa un’età minima e un’esperienza di guida minima per il conducente del mezzo

del veicolo assicurato come la che fissa un’età minima e un’esperienza di guida minima per il conducente del mezzo l’aggiunta di garanzie accessorie che vanno ad arricchire le coperture assicurative oltre che ad aumentare il costo della polizza

Grazie al comparatore di SOStariffe.it e all’inserimento dei propri dati nel tool di confronto è possibile considerare tutti questi elementi, andando a individuare una polizza moto davvero conveniente sulla base del proprio profilo e non in base a un confronto generico.

Le 3 migliori polizze moto 2023

A titolo d’esempio, per individuare una polizza moto davvero conveniente, è possibile realizzare una “simulazione” andando a considerare il profilo di un motociclista tipo così definito:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni

residente a Milano

moto da assicurare: Honda SH 125

Sulla base di questo profilo, il comparatore di polizze moto permette di stilare una “classifica” delle assicurazioni moto online più economiche di agosto 2023. Tale classifica viene riportata nella tabella qui di seguito.

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

LA MIGLIORE POLIZZA DISPONIBILE SU SOSTARIFFE.IT COSTO 1° posizione ConTe.it Assicurazioni (con Guida Esperta) 465 euro

487 euro con Assistenza Stradale

con Assistenza Stradale con possibilità di sospensione 2° posizione Linear (con Guida Libera) 590 euro

senza possibilità di sospensione 3° posizione Linear (con Guida Libera) 619 euro

con possibilità di sospensione

Simulazione basata sui dati del “motociclista tipo” ed effettuata in data 21 agosto 2023 con il comparatore di SOStariffe.it

Per il profilo di motociclista tipo considerando, la migliore polizza moto disponibile su SOStariffe.it ad agosto 2023 viene proposta da ConTe.it Assicurazioni. Si tratta di una soluzione particolarmente conveniente, con un premio annuale di 465 euro oppure di 487 euro, considerando anche l’Assistenza Stradale inclusa.

La polizza di ConTe.it ha la Guida Esperta, impedendo ai più giovani di mettersi alla guida del veicolo assicurato, e include la clausola di sospensione, utile soprattutto per chi non utilizza la moto nel corso dei mesi invernali. Le alternative a questa proposta non mancando di certo.

Ci sono, infatti, due opzioni accessibili con Linear, al costo rispettivamente di 590 euro e di 619 euro. Entrambe hanno la Guida Libera, risultando soluzioni ideali per i motociclisti più giovani. La differenza è legata alla possibilità di sospensione della polizza.

Per approfondire i risultati della simulazione, andiamo ad aggiungere le seguenti garanzie accessorie:

Infortuni al conducente

Assistenza stradale

Tutela Legale

Protezione dalla rivalsa

In questo modo, la polizza moto sarà decisamente più completa. Sulla base dei dati del comparatore, la proposta più economica è di ConTe.it. Il pacchetto composto dalla RC Moto e dalle quattro garanzie accessorie indicate in precedenza, infatti, ha un costo di 539 euro, per il motociclista tipo.

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

Scegliere l’assicurazione moto più economica non è sempre l’opzione migliore. Ogni motociclista, infatti, ha esigenze specifiche e il premio assicurativo non è l’unico elemento da considerare per poter individuare la migliore polizza moto. Ci sono, infatti, diversi altri fattori da considerare quando si sceglie una nuova assicurazione.

Una polizza, infatti, non è legata al solo premio assicurativo. Bisogna valutare elementi aggiuntivi come il massimale, che può limitate in modo più o meno significativo il risarcimento erogato da una compagnia dopo il sinistro. Da non sottovalutare, inoltre, è la Formula di Guida.

Si tratta di una clausola contrattuale che può impedire la guida del veicolo assicurato a motociclisti inesperti (perché troppo giovani e/o perché neo-patentati). In genere, le polizze più economiche prevedono la Guida Esperta ma con possibilità di passare alla Guida Libera, eliminando qualsiasi limitazione.

Da tenere in considerazione ci sono anche la clausola di sospensione, che consente di interrompere la validità di una polizza moto, andando a posticiparne la scadenza, e le garanzieaccessorie che permettono di arricchire le tutele assicurative con l’aggiunta di coperture aggiuntive (Furto e Incendio, Kasko, Assistenza Stradale, Tutela Legale etc.) da affiancare alla RC Moto.