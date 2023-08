Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 771,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 860,92 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Nel Mercato Libero l’andamento dell’indice PSV è il faro a cui i gestori energetici guardano per definire il prezzo del gas da applicare in bolletta nel caso di tariffe a prezzo indicizzato. Acronimo di Punto di Scambio Virtuale, questo indice rappresenta il prezzo del gas all’ingrosso sul mercato italiano e subisce aggiornamenti mensili. Questo significa che più l’indice PSV è in discesa, più contenuto è il costo della materia prima e più leggeri sono gli importi in bolletta.

PSV gas: quanto costa il metano ad Agosto 2023?

ANDAMENTO DELL’INDICE PSV NEL TEMPO VALORE DELL’INDICE PSV Dicembre 2022 1,247 €/Smc Gennaio 2023 0,731 €/Smc Febbraio 2023 0,608 €/Smc Marzo 2023 0,498 €/Smc Aprile 2023 0,479 €/Smc Maggio 2023 0,364 €/Smc Giugno 2023 0,354 €/Smc Luglio 2023 0,336 €/Smc

Come si evince dalla tabella qui sopra, il prezzo del gas all’ingrosso ha iniziato a percorrere una rotta discendente a partire da gennaio 2023. Tale trend in discesa è tuttora in corso, come si nota chiaramente dal valore del PSV di luglio 2023, che si è attestato a 0,336 €/Smc. Tale valore è l’ultimo attualmente disponibile. Il prezzo medio del mese di agosto 2023 sarà definito nei primi giorni di settembre, come media dei prezzi giornalieri.

Il PSV in contrazione è una buona notizia per i consumatori che abbiano attivato offerte metano a prezzo indicizzato, cioè quelle che assicurano l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso. Essendo infatti collegate al PSV, il cui valore è aggiornato mensilmente, queste offerte aiutano i clienti domestici a intercettare la parabola discendente dei prezzi e a ricevere bollette più leggere già nel breve periodo.

Un valido alleato nella ricerca delle tariffe a prezzo indicizzato più convenienti è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Questo strumento digitale e gratuito aiuta gli utenti a confrontare le promozioni gas messe a punto dai gestori energetici del Mercato Libero ad agosto 2023 e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

Le migliori offerte gas collegate all’indice PSV ad Agosto 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO DEL GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Argos Gas Naturale Variabile 0,351 €/Smc 115,32 €/mese 2 A2A Energia Easy Gas 0,336 €/Smc 118,63 €/mese 3 Pulsee Gas RELAX Index 0,336 €/Smc 123,25 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato le 3 offerte gas a prezzo indicizzato che permettono di trarre il massimo vantaggio dalla parabola discendente dei prezzi ad agosto 2023. In particolare, sono state confrontate le offerte del Mercato Libero a partire dai consumi reali di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di metano all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano.

Qualora non si abbia il polso del proprio consumo annuo di gas, ci sono due modi per recuperare tale informazione:

consultandola nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore, nella sezione consumi (ecco come leggere la bolletta del gas );

); stimandola grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per farlo, basta cliccare sul widget qui sotto e fleggare la tipologia di utilizzo del metano in casa:

Gas Naturale Variabile di Argos

Il gruppo padovano Argos propone un’offerta in esclusiva per SOStariffe.it per la sua fornitura metano:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 6,67 euro (80 euro all’anno in totale);

(80 euro all’anno in totale); App ArgosConnectEnergy per gestire da remoto la propria fornitura;

per gestire da remoto la propria fornitura; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 115,32 euro.

È possibile procedere con l’attivazione dell’offerta cliccando sul pulsante verde di seguito:

Easy Gas di A2A

La promozione di A2A Energia per la fornitura di metano propone le seguenti condizioni tariffarie:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; 12,50 euro di contributo fisso mensile a copertura delle spese di commercializzazione (per una spesa complessiva di 150 euro all’anno);

possibilità di attivare l’offerta anche tramite il canale WhatsApp ;

; gestione in completa autonomia della fornitura grazie all’ App MyA2A ;

; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 118,63 euro al mese.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per accedere al sito di A2A dedicato alla promozione:

Gas RELAX Index di Pulsee

Pulsee, la energy company con veste 100% digitale, sale sul podio della convenienza ad agosto 2023 grazie alla seguente offerta:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile: la spesa è infatti pari a 12 euro al mese anziché 15 (144 euro in un anno);

sul contributo fisso mensile: la spesa è infatti pari a 12 euro al mese anziché 15 (144 euro in un anno); offerta personalizzabile con l’opzione Zero Carbon Footprint (con 5 euro in più al mese è possibile azzerare le proprie emissioni e salvaguardare il Pianeta)

(con 5 euro in più al mese è possibile azzerare le proprie emissioni e salvaguardare il Pianeta) App Pulsee Energy per avere sempre la fornitura in palmo di mano;

per avere sempre la fornitura in palmo di mano; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 123,25 euro.

Ecco il link per raggiungere il sito dedicato all’offerta e procedere con l’attivazione:

