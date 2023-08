Il prossimo 30 settembre termineranno gli aiuti previsti dal Governo contro il caro bollette: il potenziamento del Bonus Bollette, per luce e gas, oltre che l'azzeramento degli oneri di sistema e la riduzione al 5% dell'IVA per il gas sono, infatti, misure in scadenza e che dovranno essere rinnovate. Il Governo ha aperto all'ipotesi di una proroga ma, al momento, non è ancora chiaro quali provvedimenti saranno rinnovati. Vediamo tutti i dettagli in merito.

La crisi energetica continua: i prezzi di luce e gas sono ancora molto più alti rispetto al passato, anche se il picco registrato nell’estate del 2022 è ben lontano. Per contrastare gli aumenti, il Governo, di trimestre in trimestre, ha stanziato varie risorse per garantire la copertura di una serie di interventi mirati a ridurre le bollette, in particolare per le famiglie in difficoltà economica.

All’orizzonte c’è una nuova scadenza. Le misure contro il caro bollette in vigore attualmente termineranno il prossimo 30 di settembre. Il potenziamento del Bonus Bollette per luce e gas oltre che l’azzeramento degli oneri di sistema e il taglio al 5% dell’IVA per il gas dovranno essere rinnovati per evitare un nuovo aumento delle bollette nel corso dell’autunno, quando entrerà in vigore anche il Bonus Riscaldamento.

In attesa di capire quali saranno le mosse del Governo, in questo momento c’è la possibilità di ridurre il costo di luce e gas per abbassare le bollette. Si tratta di un’operazione molto semplice. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, infatti, è possibile individuare facilmente le tariffe giuste da attivare. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta ma può essere calcolato anche tramite il comparatore) per accedere a una panoramica delle offerte più vantaggiose.

Vediamo, invece, di seguito, quali saranno le mosse del Governo per i prossimi mesi.

Bonus Bollette e altri aiuti: proroga in arrivo da ottobre 2023

Ad anticipare la volontà del Governo di rinnovare gli aiuti per le bollette di luce e gas è stato, in questi giorni, il ministro dell’Ambiente Fratin che ha evidenziato l’obiettivo di continuare a portare avanti “lo sforzo economico” sostenuto in questi mesi, in particolare per il potenziamento del Bonus Bollette. Ricordiamo, infatti, che, attualmente, i bonus vengono proposti con un importo maggiorato da un bonus integrativo che rende più efficace lo sconto in bolletta garantito dall’agevolazione.

In più, è previsto, fino a fine anno, un incremento dei requisiti d’accesso per i Bonus Luce e Gas per disagio economico. Attualmente, infatti, possono ricevere lo sconto in bolletta:

le famiglie con ISEE non superiore a 9.530 euro

le famiglie con almeno 4 figli con ISEE fino a 30.000 euro

le famiglie con ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro ma il bonus presenta un importo ridotto all’80%

Ricordiamo che l‘accesso al Bonus Bollette avviene in automatico. Basta aver richiesto l’ISEE e rientrare nei requisiti previsti dalla normativa per ricevere lo sconto garantito dall’agevolazione. C’è anche il Bonus Luce per disagio fisico, proposto anche in questo caso con un bonus integrativo che va ad aumentare l’importo. Quest’agevolazione deve essere richiesta, tramite un’apposita domanda, dalle famiglie costrette a utilizzare un’apparecchiatura elettromedicale per il sostentamento della vita di un componente.

Il potenziamento del Bonus Bollette dovrebbe essere prorogato per tutto il 2023. Restano da valutare, invece, le scelte del Governo su altre misure di agevolazione. La riduzione degli oneri di sistema e il taglio dell’IVA sul gas, infatti, sono misure importanti e potrebbero garantire uno sconto significativo in bolletta per l’autunno, quando si registrerà un notevole incremento dei consumi per via dell’accensione dei riscaldamenti.

Al momento, però, non ci sono informazioni in merito. Sarà necessario attendere il prossimo mese di settembre e il nuovo decreto del Governo per capire quali saranno le misure per contrastare il caro bollette. Il prezzo dell’energia sembra essersi stabilizzato. I valori, però, sono ancora elevati e un azzeramento di tutte le misure di sostegno potrebbe tradursi in un incremento significativo della spesa per le famiglie. Un nuovo intervento potrebbe, quindi, essere necessario.

Come tagliare le bollette in vista dell’autunno

In vista dell’autunno, è fondamentale adottare tutte le misure utili per il taglio delle bollette. Per ridurre la spesa è possibile agire in due modi:

ridurre il consumo di energia , intervenendo sugli sprechi e puntando sull’efficienza energetica

, intervenendo sugli sprechi e puntando sull’efficienza energetica ridurre il costo dell’energia, puntando sulle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero

Basta indicare una stima del proprio consumo, recuperando il dato dall'ultima bolletta o stimandolo tramite il tool integrato nel comparatore, per accedere subito a una panoramica completa delle tariffe più vantaggiose. Una volta scelta l'offerta da attivare è possibile raggiungere il sito del fornitore e completare una semplice procedura di sottoscrizione online, completamente gratuita. Per attivare una tariffa luce o gas servono i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).