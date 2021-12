Il mese di gennaio 2022 si aprirà con una nuova stangata luce e gas : se non ci saranno manovre e interventi da parte del Governo, le famiglie potrebbero dover spendere 1.200 euro in più all’anno . Una soluzione per riuscire a risparmiare fin da subito c’è, ed è rappresentata dalle offerte del mercato libero dell’energia e del gas naturale . Vediamo cosa bisogna fare per riuscire a cambiare fornitore il prima possibile.

Stangata bollette luce e gas: in arrivo a gennaio 2022 pesanti aumenti, come risparmiare ora

Sulla base delle ultime previsioni relative al 2022, il mese di gennaio sarà contrassegnato da nuovi aumenti luce e gas, che potrebbero pesare parecchio sulla tasche delle famiglie italiane.

In particolare, sono stati stimati dei possibili aumenti tra il 17 e il 25% sull’energia elettrica, e fino al 50% sul gas naturale: non si tratta di certo di notizie confortanti, in un momento dell’anno in cui si tengono quasi sempre accesi i riscaldamenti e il consumo di elettricità è superiore alla media (anche in relazione alle festività natalizie).

1.200 euro in più all’anno sono una cifra che si potrebbe cercare di limare o evitare scegliendo uno dei fornitori luce e gas che operano sul mercato libero. A questo proposito, si ricorda che:

il mercato libero sarà obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2023; sarà possibile cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza dover sostenere delle spese aggiuntive, né l’interruzione della fornitura; si potranno trovare le migliori soluzioni in circolazione grazie a un’analisi di tipo comparativo.

Per farlo, si consiglia di utilizzare il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it, disponibile cliccando sul link in basso.

Risparmiare con le offerte luce e gas del mercato libero

SOStariffe.it presenta, nella sezione dedicata alle promozioni luce e gas, due diversi comparatori, con il quale effettuare delle simulazioni, ovvero:

Per individuare le migliori soluzione del momento, ci saranno due strade. La prima consiste nell’inserire quelli che sono i propri dati reali di consumo. La seconda, invece, consiste nell’utilizzare i filtri presenti all’interno del comparatore, grazie ai quali si potrà conoscere a quanto ammonta il risparmio effettivo al quale si potrà andare incontro.

Per le offerte sulle si potranno inserire dati quali il numero di componenti del proprio nucleo familiare e i principali elettrodomestici dai quali derivano i consumi. Per le offerte gas, sarà possibile potrà indicare:

il numero dei componenti del proprio nucleo familiare;

la grandezza della propria abitazione, in metri quadri;

gli utilizzi che si fa del gas in casa, quali riscaldamento, acqua calda, cottura.

Di seguito saranno riportati chi sono i migliori fornitori luce e gas del mercato libero che sono stati individuati effettuando una comparazione con:

una famiglia;

che vive in una casa di 100 metri quadri;

che utilizza il gas per l’acqua calda, il riscaldamento e la cottura.

Migliori offerte luce dicembre 2021

Le promozioni che permettono di risparmiare di più sulla componente luce nel mese di dicembre 2021 sono solitamente caratterizzate:

dal prezzo bloccato ;

dalla possibilità di poter essere attivate in modalità Dual Fuel.

La soluzione con la quale si potrà risparmiare di più è Luce Extra Web di Illumia, la quale prevede:

un risparmio fino a 420 euro all’anno rispetto al mercato tutelato;

uno sconto del 40% sulla materia prima;

l’energia al 100% rinnovabile.

Luce Extra Web

Un’altra proposta davvero molto conveniente è Next Energy Luce Dual di Sorgenia, che è una promozione di tipo Dual Fuel, con la quale:

si potranno risparmiare fino a 360 euro circa all’anno rispetto al mercato tutelato;

si avrà diritto fino a 3.000 euro di sconto in bolletta con il programma Porta gli amici in Sorgenia;

la gestione delle utenze sarà 100% digitale;

al prezzo bloccato e alla tariffa monoraria.

Next Energy Luce Dual

Migliori offerte gas dicembre 2021

Di seguito saranno presentate alcune delle migliori soluzioni per riuscire a risparmiare sulla componente gas, che si potranno sottoscrivere a dicembre 2021 in vista degli aumenti di gennaio 2022.

Offerte gas di Engie

Le promozioni gas proposte da Engie sono tra le più convenienti del mercato libero. In particolare, Green Home x The Fork Gas, permette di risparmiare fino a 321 euro rispetto alla Maggior Tutela e si caratterizza per:

il prezzo bloccato per 24 mesi;

il pagamento tramite RID;

la Gift Card the Fork da 25 euro;

la bolletta elettronica.

Energia 3.0 Light 12 Mesi ha un prezzo bloccato per 12 mesi e si caratterizza per:

il pagamento tramite RID;

un bonus fino a 300 euro in bolletta con Porta un amico;

un risparmio di 240 euro rispetto alla Maggior Tutela.

La promozione Surfing Luce e Gas permette invece di risparmiare fino a 164 euro rispetto al prezzo della Maggior Tutela, oltre che il prezzo del gas all’ingrosso, la bolletta elettronica e un bonus da 300 euro per il programma Porta un amico.

Offerta gas E.ON

La promozione E.ON ValoreMercato Gas, con la quale si avrà diritto a un bonus in bolletta di 56 euro per 6 mesi, prevede:

il costo della materia prima gas al prezzo di mercato;

uno sconto di 18 euro con bolletta smart e addebito sul conto corrente;

un risparmio fino a 208 euro rispetto alla Maggior Tutela.

E.ON VALOREMERCATO GAS

Offerta gas Wekiwi

L’offerta dell’operatore Wekiwi prevede chiamata Gas Prezzo Fisso 12 mesi prevede:

il prezzo del gas bloccato per 12 mesi;

il pagamento tramite RID;

un risparmio fino a circa 165 euro rispetto al mercato tutelato e la possibilità di pagare una quota mensile sulla base dei consumi stimati.

Gas prezzo fisso 12 mesi

Offerta Gas A2A

Si tratta di un’offerta gas proposta da A2A che si potrà attivare in modalità Dual Fuel assieme alla promozione rispettiva sulla componente luce.

Si contraddistingue per:

una tariffa di tipo monorario;

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID;

uno bonus di 50 euro con il codice presente su SOStariffe.it;

un risparmio, rispetto al prezzo fissato nel mercato tutelato, pari a circa 165 euro.

A2A Click Gas

La promozione sulla componente luce, chiamata A2A Luce Click, prevede l’energia verde e si caratterizza per:

la tariffa di tipo monorario;

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID;

uno bonus di 50 euro con il codice presente su SOStariffe.it.

A2A Click Luce

Offerta gas NeN

L’operatore NeN propone un’offerta sulla componente gas chiamata NeNvenuto Gas, la quale prevede:

uno sconto speciale in bolletta, pari a 48 euro;

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID o carta di credito;

una risparmio fino a 120 euro rispetto alla Maggior Tutela.

Una delle caratteristiche di questo fornitore è il fatto che si pagheranno delle bollette mensili fisse – come se fosse un vero e proprio abbonamento a un servizio – con la possibilità di ricalcolare la rata mensile, nell’anno successivo, sulla base dei consumi reali.

nenvenuto gas