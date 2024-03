Attiva la migliore offerta di marzo per una SIM per antifurto Iliad e proteggi la tua casa. Scopri poi le altre offerte per allarmi più convenienti

Sempre più dispositivi smart stanno prendendo possesso delle case degli italiani. Tra questi ci sono i sistemi di allarme, che grazie a una connessione ad Internet permettono di proteggere la casa in modo più efficiente. L’utente infatti ha sempre la situazione sotto controllo sul proprio smartphone. Un allarme smart richiede però una SIM mobile per poter funzionare. Solitamente si parla di offerte con una quantità minima di minuti, SMS e traffico dati incluso.

SIM per antifurto Iliad: le offerte di marzo 2024

Voce di Iliad Caratteristiche Minuti e SMS illimitati Gigabyte 40 MB in 4G/4G+ Costo mensile 4,99 €/mese per sempre Attivazione 9,99 €

Iliad al contrario di altri operatori al momento non prevede offerte di telefonia mobile specifiche dedicate ai dispositivi per la domotica come gli allarmi smart. L’offerta che per caratteristiche più si adatta a questo utilizzo è la seguente:

Voce

minuti e SMS illimitati

40 MB in 4G/4G+ da utilizzare anche in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa, potete acquistare anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Potete acquistarla direttamente sul sito di Iliad cliccando su “Mobile” e poi “Attiva“. La SIM vi verrà spedita direttamente a casa con Poste Italiane entro pochi giorni lavorativi e consegnata nella buca delle lettere. Non c’è quindi obbligo di firma. Se preferite un’eSIM, invece, potrete scaricarla inquadrando con la fotocamera dello smartphone l’apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine o anche in un altro momento dall’Area Personale. Dovrete poi inserire il codice segreto e poi seguire le indicazioni a schermo. Per l’attivazione dell’offerta è necessario effettuare la video identificazione, che vi richiederà meno di tre minuti. Si tratta di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento.

Per confrontare le offerte le offerte di Iliad con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic potrete costruire il vostro personale profilo di consumo e avere la certezza di attivare la soluzione migliore in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Altre offerte interessanti per allarmi di marzo 2024

Offerte per antifurto Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Smart Security di WindTre 50 minuti e 250 SMS + 500 MB in 4G 24,99 €/anno (circa 2,08 €/mese) 2 ConME Casa di CoopVoce 50 minuti e 200 SMS + 200 MB in 4G 2,5 €/mese 3 Internet ho. Things di ho. Mobile 50 minuti e 500 SMS + 500 MB in 4G 2,99 €/mese 4 TIM Home Connect 50 minuti e 100 SMS + 200 MB in 4G 3 €/mese o 36 €/24 mesi 5 Spusu 1 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ 3,98 €/mese 6 Super 20 di PosteMobile chiamate e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ 4 €/mese 7 Vodafone Easy Control 50 minuti e 100 SMS + 200 MB in 4G 4,99 €/mese

Se l’offerta di Iliad non fa per voi ci sono tante valide alternative. Di seguito ecco le migliori tariffe a consumo per la domotica con un minimo di 50 minuti e 200 MB inclusi selezionate con il comparatore di SOStariffe.it:

1. Smart Security di WindTre

50 minuti e 250 SMS

500 MB in 4G

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Notifica SMS di servizio anche verso il numero di un altro operatore

L’offerta di WindTre costa 24,90 euro l’anno. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita.

2. ConME Casa di CoopVoce

50 minuti e 200 SMS

200 MB in 4G fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload

L’offerta di CoopVoce costa 2,50 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

3. Internet ho. Things

50 minuti e 500 SMS

500 MB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta di ho. Mobile costa 2,99 euro al mese a cui dovete aggiungere 3 euro per una ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. Il contributo per l’attivazione è di 9 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con ho. Mobile oppure richiedere online con due clic il recesso senza costi ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute.

Nel caso in cui abbiate esaurito il traffico voce o dati incluso nell’offerta, grazie al servizio Riparti potete aprire un nuovo ciclo mensile quando volete e allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto compare nell’app ho. e nell’Area Personale nel momento in cui si stanno per esaurire minuti, SMS e Gigabyte. Altrimenti, le chiamate verranno tariffate a 19 cent al minuto e gli SMS a 29 cent. La navigazione, invece, viene bloccata in automatico.

4. TIM Home Connect

50 minuti e 100 SMS

200 MB in 4G

L’offerta di TIM costa 3 euro al mese o 36 euro per 24 mesi, poi si rinnova a 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione per l’offerta mensile è di 5 euro ma diventa gratuito per la versione con vincolo di 24 mesi.

5. Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps da utilizzare anche in roaming in Ue

fino a 300 Mbps da utilizzare anche in roaming in Ue 2 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso a partire dal successivo rinnovo

L’offerta di Spusu costa 3,98 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete anche richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi.

6. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto e SMS a 18 cent

20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 4,23 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica.

7. Vodafone Easy Control

50 minuti e 100 SMS

200 MB in 4G

L’offerta di Vodafone costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro. La SIM è gratuita acquistandola online.

