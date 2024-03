L' Enea ha scattato una fotografia in cifre del Superbonus 110% per numero e tipo di interventi e di investimenti. La maggior parte dei soldi spesi, sfruttando l'agevolazione al massimo della detrazione fiscale, è stata usata per il cappotto termico degli edifici. Oltre alla ricerca, con SOStariffe.it , trova anche un preventivo fotovoltaico conveniente tra i partner del comparatore a marzo 2024.

Il cappotto termico è l’intervento del Superbonus 110% più eseguito. Il 25,7% degli investimenti effettuati (15,86 miliardi di euro) al 31 dicembre 2022 in Italia, grazie all’agevolazione al massimo della detrazione, era per questo tipo di lavori. Sul secondo gradino del podio della graduatoria, che emerge dal rapporto di Enea sulle detrazioni fiscali legate alla misura per la riqualificazione energetica degli immobili, c’è la sostituzione degli infissi: 20,2% degli investimenti, pari a 12,50 miliardi di euro. Al terzo posto i lavori per soffitti e tetti disperdenti: 5,17 miliardi di euro spesi pari all’8,4%. In totale nel nostro Paese, nella stagione d’oro del Superbonus 110%, il 2022, sono stati investiti 61,78 miliardi di euro, dei quali 60,76 miliardi ammessi a detrazione, per un numero complessivo di cantieri di oltre 352mila.

C’è poi da osservare che tra gli interventi più richiesti dagli italiani per la riqualificazione energetica della propria casa legata all’agevolazione del Superbonus 110% c’è anche l’installazione di un impianto fotovoltaico. Si tratta di una strada “green” sempre più percorsa dalle famiglie, intenzionate a ridurre le emissioni inquinanti nell’ambiente, aumentare la propria indipendenza energetica autoproducendo energia pulita e alleggerire al contempo le bollette, in modo che non incidano eccessivamente sui bilanci domestici.

Se anche tu stai valutando la possibilità di acquistare un impianto fotovoltaico chiavi in mano a marzo 2024 e vuoi avere una panoramica dei preventivi con un buon rapporto qualità/prezzo, puoi affidarti al comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici, accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI IL MIGLIOR PREVENTIVO FOTOVOLTAICO »

Grazie a questo strumento puoi avere una classifica delle migliori stime di spesa, tra quelle messe a disposizione dai partner di SOStariffe.it a marzo 2024, per l’acquisto e la messa in posa di un impianto fotovoltaico. Il vantaggio del comparatore di SOStariffe.it è la possibilità di avere un preventivo fotovoltaico “personalizzato” sulla base delle tue necessità. Il comparatore, infatti, elabora la classifica dei preventivi sulla base dei dati da te inseriti e riferiti a:

il luogo in cui intendi installare il dispositivo;

la tipologia del prodotto stesso;

il fabbisogno energetico della tua famiglia.

Superbonus 110: la fotografia dell’agevolazione scattata dall’Enea

SUPERBONUS 110%: FOTOGRAFIA DELL’ENEA LE CIFRE Totale dei cantieri al 31/12/2022 352.101 in totale in Italia Totale investimenti al 31/12/2022 61,78 miliardi di € Totale investimenti ammessi a detrazione al 31/12/2022 60,76 miliardi di € Interventi per tipologia di edifici al 31/12/2022 13,2% gli edifici condominiali

gli edifici condominiali 58% gli edifici costituiti da una singola unità immobiliare;

gli edifici costituiti da una singola unità immobiliare; 28,8% le unità immobiliari funzionalmente indipendenti presenti all’interno di edifici condominiali Investimento medio per edificio al 31/12/2022 condomini: 600.250 €

edifici monofamiliari: 116.721 €

unità immobiliari indipendenti: 98.906 €

castelli aperti al pubblico: 320.184 € Mappa dei primi 5 interventi al 31/12/2022 pareti verticali ( cappotti termici ): 222.889 interventi, 15,86 miliardi di € investiti

): 222.889 interventi, investiti sostituzione infissi: 458.705 interventi, 12,50 miliardi di € investiti

investiti soffitti e tetti disperdenti: 159.727 interventi, 5,17 miliardi di € investiti

€ investiti impianti fotovoltaico: 341.101 interventi, 5,06 miliardi di € investiti

investiti sistemi ibridi: 181.153 interventi, 4,68 miliardi di € investiti

Passando in rassegna il rapporto annuale redatto dall’Enea sulle detrazioni fiscali emerge che, a dicembre 2022, sono stati registrati 352.101 cantieri aperti per il Superbonus 110% che hanno comportato progetti per 61,78 miliardi di euro di cui 60,76 ammessi alle detrazioni fiscali.

Gli interventi, in termini numerici, hanno riguardato per:

il 13,2% gli edifici condominiali;

il 58% gli edifici costituiti da una singola unità immobiliare;

il 28,8% le unità immobiliari funzionalmente indipendenti presenti all’interno di edifici condominiali.

In termini di investimenti ammessi alle detrazioni le percentuali cambiano in modo significativo:

il 45,2% riguarda i condomini;

il 38,6% gli edifici unifamiliari;

il 16,2% le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

I lavori realizzati e fatturati ammontano a 45,21 miliardi di euro con un conseguente onere per lo Stato di 49,72 miliardi euro. L’investimento medio risulta di:

600.250,05 euro per i condomini;

116.721,48 euro per gli edifici monofamiliari;

98.906,04 per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti;

320.184,88 per i castelli aperti al pubblico.

Le tabelle e i grafici del report messo a punto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile confermano che il Superbonus 110% nel 2022 ha avuto un vero e proprio boom:

sia perché si sono concretizzati gli interventi avviati in precedenza (ad ENEA arrivano le asseverazioni il cui stato di avanzamento minimo sia almeno al 30%);

sia perché, per gli interventi eseguiti sugli edifici costituiti da una sola unità immobiliare e unità funzionalmente indipendenti, era posto un vincolo da rispettare, inizialmente al 30 giugno e poi spostato al 30 settembre 2022, circa la realizzazione del 30% dei lavori complessivi.

Consultando lo studio dell’Enea risulta che il rispetto di questa condizione ha consentito di poter continuare ad avere diritto alla detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (inizialmente la scadenza era fissata la 31 dicembre 2022, poi prorogata dal Decreto-legge Aiuti-Quater al 31 marzo 2023, poi al 30 settembre 2023 e infine prorogata dal D.L. 11/2023 al 31 dicembre 2023). Questo vincolo ha causato dei picchi sui dati mensili relativi agli investimenti e al numero di asseverazioni pervenuto all’Agenzia.

Offerte in evidenza Risparmia con l'energia solare Detrazioni fiscali del 50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio del 90% calcolato con una spesa media annua per l’energia elettrica di 960€, grazie ad autoconsumo ed abbinando il sistema di accumulo la spesa annua prevista può arrivare a 96€.