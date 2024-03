Mutui per acquistare casa hanno fatto segnare un netto calo dei tassi di interesse a gennaio 2024. Lo rivela la Banca d'Italia . Il mercato ha anticipato i tagli della BCE attesi per giugno 2024. Scopri di quanto sono scesi i tassi e come trovare le offerte mutui più vantaggiose tra i partner del comparatore di SOStariffe.it .

Calano i tassi sui mutui per comprare un’abitazione: sono scesi al 4,38% a gennaio 2024 rispetto al 4,82% registrato a dicembre 2023. La buona notizia emerge dal bollettino mensile di Bankitalia. Dall’analisi di Via Nazionale risulta che, in attesa che la Banca centrale europea (BCE) abbassi il costo del denaro (con ogni probabilità) a giugno 2024, i mercati hanno cominciato a giocare d’anticipo e hanno ridotto gli interessi sui prestiti per la casa, facendo risparmiare le famiglie sulla rata mensile.

Per chi sia alla ricerca di un’offerta mutuo vantaggiosa per acquistare un immobile, un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito seleziona e confronta le migliori proposte tra i partner a marzo 2024. La comparazione è la mossa giusta sia per un nuovo mutuo, sia per la surroga di un mutuo già in corso. L’obiettivo è di risparmiare sulla rata mensile. Per avere una panoramica delle varie offerte presenti sul comparatore di SOStariffe.it, premi il bottone verde qui sotto:

Mutui per la casa con tassi in calo a gennaio 2024: lo rileva Bankitalia

La Banca d’Italia, nel suo bollettino statistico “Banche e moneta: serie nazionali”, rende noto che a gennaio 2024 i tassi di interesse sui mutui erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie si sono collocati al 4,38% dal 4,82% di dicembre 2023. Sempre Bankitalia ha fatto sapere che la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno sia stata del 22% a gennaio 2024, in calo dal 41% del mese precedente.

Da Via Nazionale comunicano, inoltre, che il TAEG (Tasso annuale effettivo globale) sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,75% a gennaio 2024 (era 10,16% nel mese precedente).

La Banca d’Italia osserva invece che sono in lieve rialzo i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle imprese: saliti al 5,48% a gennaio 2024 rispetto al 5,45% riscontrato nel mese precedente. Quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 5,78%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 5,30 %. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari all’1% rispetto allo 0,96 di dicembre 2023.

Mutui per la casa: scopri le offerte conveniente di marzo 2024

BANCA E MUTUI CARATTERISTICHE DEL MUTUO TASSO FISSO E RATA MENSILE 1 Crédit Agricole – Mutuo Crédit Agricole Greenback acquisto della prima casa

mutuo a tasso fisso

30 anni di durata

di durata importo del mutuo 200.000 € tasso del 2,70%

importo rata da 811,20€/mese 2 Intesa Sanpaolo – Mutuo giovani Fondo di garanzia prima casa acquisto della prima casa

mutuo a tasso fisso

30 anni di durata

di durata importo del mutuo 200.000 € tasso del 2,75%

importo rata da 816,48€/mese BCC Milano – Mutuo Casa Più Plafond acquisto della prima casa

mutuo a tasso fisso

30 anni di durata

di durata importo del mutuo 200.000 € tasso del 2,80%

importo rata da 821,79€/mese

Simulazione SOStariffe.it eseguita il 19 marzo 2024 per un profilo di cliente di 30 anni, con un lavoro a tempo indeterminato e uno stipendio mensile netto di 2.000 euro che acquista una casa a Milano

Qui di seguito vediamo quali sono le principali caratteristiche di tre soluzioni per un mutuo a tasso fisso della durata di 30 anni per l’acquisto di una prima casa. L’immobile sorge nel comune di Milano e l’acquirente e sottoscrittore del mutuo è un giovane di 30 anni, con un lavoro a tempo indeterminato e uno stipendio mensile netto di 2.000 euro. Il valore dell’abitazione è di 300.000 euro. L’importo del mutuo è di 200.000 euro. Sulla base di questi dati, il comparatore di SOStariffe.it ha trovato queste tre offerte di mutui tra i partner:

Crédit Agricole offre il Mutuo Crédit Agricole Greenback, con una rata mensile di 811,20 euro , con tasso fisso del 2,70%, TAEG del 2,82%, con zero spese per istruttoria e perizia;

offre il Mutuo Crédit Agricole Greenback, con una rata mensile di , con tasso fisso del 2,70%, TAEG del 2,82%, con zero spese per istruttoria e perizia; Intesa Sanpaolo eroga il Mutuo giovani Fondo di garanzia prima casa con rata mensile di 816,48 euro , tasso fisso del 2,75%, TAEG 2,85%, istruttoria gratuita mentre la perizia costa 320 euro;

eroga il Mutuo giovani Fondo di garanzia prima casa con rata mensile di , tasso fisso del 2,75%, TAEG 2,85%, istruttoria gratuita mentre la perizia costa 320 euro; BCC Milano propone il Mutuo Casa Più Plafond con rata mensile di 821,79 euro, tasso fisso del 2,80%, TAEG 2,96%, costi per l’istruttoria 720 euro e la perizia 350 euro.

Mutui: come abbassare la rata mensile a marzo 2024

Il comparatore di SOStariffe.it è un valido alleato per poter trovare un mutuo con un tasso di interesse basso. Con questo tool digitale e gratuito puoi individuare le offerte più convenienti tra i partner per:

attivare un nuovo mutuo per comprare casa;

procedere con la surroga di un mutuo in corso allo scopo di risparmiare sulla rata mensile.

C’è inoltre da sottolineare che è anche disponibile un servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno, chiamando il numero verde 800.99.99.95.

In questo mesi in cui i tassi sui mutui variabili sono ancora più elevati rispetto ai mutui a tasso fisso, una soluzione per abbattere la rate mensile è di procedere con la surroga di un mutuo in essere, ovvero la portabilità del mutuo da una banca a un’altra. Questo spostamento (del tutto gratuito) consente al mutuatario di rinegoziare il contratto del mutuo a condizioni più favorevoli. Per esempio:

passando da un tasso variabile a un tasso fisso;

allungando la durata del mutuo, ma abbassando l’importo mensile della rata.

L’operazione per trovare un’opzione vantaggiosa per la surroga è semplice e veloce con il comparatore di SOStariffe.it. È sufficiente:

cliccare su “Sostituzione mutuo“;

indicare il tipo di tasso desiderato (fisso o variabile);

inserire il valore del finanziamento da richiedere;

valutare le soluzioni più vantaggiose.

