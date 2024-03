Iliad ha annunciato un importante ampliamento per l'offerta proposta ai clienti Iliad Business che ora potranno sfruttare anche la copertura roaming negli Stati Uniti che si aggiungono agli oltre 30 Paesi già disponibili in precedenza. Vediamo i dettagli completi.

Iliad Business potenzia il suo servizio includendo gli USA tra i Paesi in cui è possibile sfruttare i minuti e i Giga disponibili in roaming extra UE. Si tratta di un’importante aggiunta all’offerta dell’operatore che punta a diventare, sempre di più, un riferimento per il mercato business della telefonia mobile, confermando il suo approccio che unisce convenienza e trasparenza.

Iliad Business: roaming incluso anche negli USA

L’offerta di Iliad Business (lanciata nel maggio dello scorso anno) include:

minuti ed SMS illimitati in Italia

220 GB in 4G e 5G ogni mese in Italia

300 minuti dall’Italia verso fissi e mobili in 51 Paesi

16 GB, minuti e SMS illimitati in UE

60 minuti e 5 GB in roaming extra UE; l’elenco comprende oltre 30 Paesi tra cui Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada, Brasile e ora, con il nuovo aggiornamento dell’offerta, anche Stati Uniti

L’offerta prevede un costo di 11,99 euro al mese + IVA. Come per tutte le offerte Iliad, anche la tariffa Iliad Business non ha costi nascosti, non ha vincoli di durata ed ha un prezzo per sempre. La tariffa, attivabile da tutti i nuovi utenti che scelgono Iliad Business, prevede un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

Da notare che alla tariffa è possibile abbinare una SIM dati, scegliendo l’offerta Business Dati 180 che mette a disposizione 180 GB extra in Italia, 15 GB in roaming in UE e 5 GB in roaming extra UE (USA compresi). Il costo, in questo caso, è di 9,99 euro al mese + IVA, con attivazione di 9,99 euro una tantum.

Tutte le offerte Iliad Business sono disponibili per l’attivazione direttamente tramite il sito ufficiale dell’operatore oppure negli Iliad Store. La promozione non prevede alcuna data di scadenza.

Le altre offerte Iliad

Per i clienti consumer, in questo momento, Iliad propone due offerte flash. La prima è Flash 150. Questa tariffa include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 9 GB in roaming in UE

Flash 150 ha un costo di 7,99 euro al mese ed è attivabile di seguito.

C’è poi Flash 200. L’offerta in questione, che include anche il 5G, mette a disposizione:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

200 GB in 4G e 5G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 11 GB in roaming in UE

sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad

Flash 200 prevede un costo di 9,99 euro al mese ed è attivabile di seguito.

