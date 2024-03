Il Bonus Computer 2024 non esiste. Si tratta di una vera e propria bufala circolata in rete la scorsa settimana e riportata anche da diverse testate giornalistiche nazionali. Al momento, infatti, non è prevista l'erogazione di un bonus per l'acquisto di un computer da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Se siete alla ricerca di un modo per ottenere il Bonus Computer 2024, dopo aver letto un articolo su quest’agevolazione, abbiamo una brutta notizia da darvi. Quest’agevolazione, infatti, al momento, semplicemente non esiste. Si tratta di una fake news, circolata la scorsa settimana e riportata da diverse testate nazionali ma che non trova alcun riscontro ufficiale.

Non è chiaro da dove sia spuntata la notizia per la prima volta ma è confermato, dal stesso Ministero delle imprese e del Made in Italy, che il Bonus Computer non è previsto e non fa parte delle prossime misure allo studio per il contrasto al Digital Divide in Italia, un tema molto sentito nel Paese e che in passato ha portato al lancio di un’iniziativa simile, il Voucher connettività, che univa un’offerta Internet casa con l’acquisto di un computer o un tablet.

Andiamo a ricostruire quanto è accaduto nel corso degli ultimi giorni in merito a questo tema particolare.

Scopri qui le offerte per Internet a casa»

Bonus Computer 2024: è la fake news del giorno

La notizia del Bonus Computer 2024 può essere riassunta in pochi. Secondo le informazioni apparse online, infatti, quest’agevolazione prevedeva:

uno sconto di 300 euro per l’acquisto di un PC

per l’acquisto di un PC la possibilità di accedere al bonus solo in caso di ISEE fino a 20.000 euro e solo per le famiglie con figli iscritti alle scuole superiori o all’Università

e solo per le famiglie con la possibilità di utilizzare il bonus per l’acquisto di un computer fisso o di un portatile e non per accessori; il bonus poteva essere esteso, secondo le informazioni, anche a prodotti ricondizionati

e non per accessori; il bonus poteva essere esteso, secondo le informazioni, anche a prodotti ricondizionati la richiesta di erogazione sarebbe dovuta avvenire tramite l’app IO

ogni famiglia che rientrava nei requisiti avrebbe potuto richiedere un solo bonus

Al momento, però, non c’è traccia di questo bonus tra le agevolazioni disponibili tramite l’app IO e, soprattutto, non c’è un decreto che chiarisca quali siano le effettive caratteristiche di questo bonus. In sostanza, il Bonus Computer, al centro in questi giorni di tanti articoli online non esiste ed è, di fatto, una fake news.

Come sottolineato in apertura, anche il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha chiarito che non ci sono bonus in programma e che, quindi, le informazioni apparse online non trovano alcun fondamento. Da notare che non ci sono nemmeno bozze di un decreto legato a quest’agevolazione.

Il Governo, per ora, non ha intenzione di lanciare un nuovo bonus per l’acquisto di un computer (ricordiamo che in passato era disponibile il Voucher connettività che consentiva l’attivazione di un abbonamento Internet casa con un computer o un tablet incluso a prezzo agevolato). Staremo a vedere se, nel corso delle prossime settimane, emergeranno nuove informazioni su questa bufala divenuta virale la scorsa settimana, grazie soprattutto all’eco mediatico garantito da svariate testate giornalistiche nazionali.

Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 716,49 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA