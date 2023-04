Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

E’ stata una settimana complicata per i clienti di Rabona. Dal 13 aprile l’operatore virtuale sta infatti registrando dei serissimi problemi con la rete di telefonia mobile. Ad oggi risulta infatti ancora impossibile inviare SMS o navigare su Internet. “Ci scusiamo con i nostri clienti per il disagio delle ultime ore, siamo al lavoro per risolvere il problema il prima possibile“, affermava l’operatore settimana scorsa sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

In molti temono che Rabona possa avere dei problemi con Plintron, ovvero l’enabler che lo mette in collegamento con la rete di Vodafone. Sebbene non ci sia nessuna conferma non si può escludere a priori che non si riproponga un altro caso come quello di Bip Mobile, che a causa di una disputa con il suo enabler ha sospeso improvvisamente il servizio di telefonia per tutti gli utenti.

I clienti di Rabona che necessitano di assistenza postano chiamare il servizio clienti al 4000 o scrivere una email a servizioclienti@rabona.it.

Rabona ritiene che i problemi con SMS e navigazione verranno risolti entro 48 ore

“Gentili clienti e partner di Rabona, – si legge nell’ultimo post pubblicato ieri su Facebook dall’operatore – in attesa di un intervento risolutivo, sentiamo il dovere di ribadire il nostro rammarico per le problematiche che, negli ultimi giorni, hanno impedito la regolare fruizione dei servizi dati e SMS”.

“Tuttavia, – denuncia Rabona – atteso il tenore delle notizie che da ore vengono veicolate sul web, nel rispetto dei doveri di riservatezza connaturati alle disposizioni contrattuali e alle iniziative in corso, crediamo necessario mettervi a conoscenza del fatto che, sin da subito, ci siamo attivati in ogni ambito per risolvere le criticità, richiedendo, dapprima, un tavolo tecnico, poi, un tavolo di confronto in sede regolamentare e, infine, investendo della questione direttamente l’Autorità Garante. Ribadiamo, – promette – ove mai ve ne fosse bisogno, che il nostro primario obiettivo è stato da sempre, e continua ad essere, quello di tutelare gli interessi dei nostri clienti e restiamo confidenti del fatto che, nelle prossime quarantotto ore, possa tornarsi a una situazione di normalità“.

“Non ci sottrarremo alle numerose richieste di informazioni e delucidazioni pervenute anche dai media ma potremo soddisfarle solo dopo la pronuncia definitiva dell’AGCOM. – conclude Rabona – Ad ogni modo, volendo dar prova della trasparenza del nostro operato e per evitare che la diffusione di informazioni inesatte e incomplete generi ulteriori danni o ingiustificati allarmismi, invitiamo le associazioni dei consumatori potenziali controinteressati a chiedere di poter partecipare al procedimento incardinato dinanzi all’Autorità. Vi ringraziamo per la comprensione e la pazienza“.

Le migliori offerte di telefonia per chi arriva da Rabona ad aprile 2023

Le migliori offerte per i clienti di Rabona Minuti, SMS e Giga Costo mensile 1 Super Mobile di Optima Italia illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 euro 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 euro 3 ho. 6,99 di ho. Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 130 GB in 4G fino a 30 Mbps fino al 30/4/23 6,99 euro 4 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G 7,95 euro 5 Flash 120 di Iliad minuti e SMS illimitati + 120 GB in 4G/4G 7,99 euro 6 TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 euro 7 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 4G+ 8,99 euro 8 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 9 ho. 9,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 10 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS + 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 euro

Dato che al momento non ci sono segnali che lascino pensare a una risoluzione a breve termine dei problemi di Rabona potrebbe essere arrivato il momento per i suoi clienti di cambiare operatore di telefonia mobile prima che sia troppo tardi. Fortunatamente non mancano offerte convenienti per chi arriva da Rabona. Potete confrontare gratis le promozioni di tutti i principali gestori con il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio in pochi secondi vi fornirà una panoramica completa con tutte le informazioni sulle proposte più economiche in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Una volta trovata la promozione ideale potrete poi attivarla comodamente online grazie al link diretto al sito dell’operatore. Richiedendo la portabilità al nuovo gestore manterrete il vostro numero di telefono gratuitamente.

Alcune delle migliori offerte di telefonia per chi arriva da Rabona sono:

1. Super Mobile di Optima Italia con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è di 9,90 euro invece di 19,90 euro. In Ue avete a disposizione tutti i minuti per le chiamate e i Giga per navigare in roaming

Attiva Optima Super Mobile »

2. Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,90 euro ma con spedizione gratuita. Potete anche richiedere una eSIM senza costi aggiuntivi. In Ue avete a disposizione 5,45 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 140 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga previsti dalla tariffa e il servizio Riserva Dati per convertire il traffico voce e dati non consumato durante il mese in Giga aggiuntivi che diventano disponibile a partire dal rinnovo successivo e non hanno scadenza. Potete passare a qualsiasi altra offerta di Spusu quando volete e gratuitamente.

Attiva Spusu 70 »

3. ho. 6,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G fino a 30 Mbps in download acquistandola entro il 30 aprile 2023. L’offerta costa 6,99 euro al mese più 7 euro una tantum per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming. A chi arriva da Rabona è richiesta la portabilità.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati avete la possibilità di provare tutte le offerte dell’operatore per un mese. Scaduto il periodo promozionale potete decidere se continuare con l’offerta o disattivarla senza costi aggiuntivi e richiedendo online due clic il rimborso di tutte le spese sostenute.

Attiva ho. 6,99 »

4. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro ma è prevista la spedizione gratuita della SIM entro 5 giorni lavorativi. In Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

Attiva Fastweb Mobile »

5. Flash 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro ma con attivazione gratuita. In Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 27 aprile 2023.

Attiva Flash 120 di Iliad »

6. TIM Power Supreme Easy di TIM con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Scegliendo il pagamento su credito residuo si hanno solo 100 GB inclusi. Acquistando l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming. A chi arriva da Rabona è richiesta la portabilità.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

Se chi passa a TIM è già suo cliente per la rete fissa con l’attivazione di TIM Unica Power può avere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6). La promozione costa 1,90 euro al mese addebitati direttamente in bolletta. Nel pacchetto sono inclusi anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile o del 15% su una spesa minima di 90 euro sul negozio digitale di HP. In più potete acquistare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

7. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue avete a disposizione 8,19 GB per navigare in roaming.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

8. Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro ma con attivazione gratuita. In Ue avete a disposizione 10 GB per navigare in roaming.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Se attivate Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad. Con l’operatore low cost potrete quindi navigare sulla rete FTTH EPON fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Avrete anche inclusi chiamate illimitate da fisso, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. L’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

9. ho. 9,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 230 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese più 10 euro una tantum per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming. A chi arriva da Rabona è richiesta la portabilità.

Attiva ho. 9,99 »

10. Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download più 50 GB attivando il pagamento con autoricarica. L’offerta costa 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 4,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete a disposizione 9,5 GB per navigare in roaming. A chi arriva da Rabona è richiesta la portabilità.

Attiva Kena 9,99 230GB STAR »

