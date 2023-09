Fornitore di energia elettrica più conveniente : ecco una classifica delle migliori offerte luce per alleggerire le bollette a settembre 2023 stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it .

Tra i fornitori di energia elettrica del Mercato Libero, i più vantaggiosi sono quelli che consentono di ridurre al minimo il costo unitario dell’energia (espresso in costo kWh), così da tenere a bada gli importi in bolletta che sono calcolati sulla base dei consumi registrati sul contatore.

Il costo dell’approvvigionamento della materia prima rappresenta, infatti, la voce che più incide sul totale delle fatture luce (circa il 70% della spesa totale). Ecco perché, scegliendo un brand dell’energia che assicuri un prezzo dell’elettricità ridotto sarà possibile registrare una riduzione delle bollette (a parità di consumi) e, quindi, un minor esborso per il portafoglio.

Prima di stilare una classifica dei fornitori energetici più convenienti a settembre 2023, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce (accessibile cliccando al link qui sotto) rappresenta un valido alleato per i consumatori nella scelta della soluzione per illuminare casa maggiormente cucita sulle esigenze del proprio nucleo familiare.

Infatti, il confronto tra le offerte funziona in modo molto semplice e intuitivo: basta inserire il dato del proprio fabbisogno energetico annuo (consultandolo in una recente bolletta oppure stimandolo attraverso i filtri integrati nel comparatore) per vedersi restituito un elenco delle top offerte parametrate proprio su quel consumo. Una volta individuata la tariffa energia elettrica più economica, è possibile procedere direttamente con l’attivazione dell’offerta sul sito del nuovo fornitore. Per completare la procedura serve solo a tenere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura;

della fornitura; il codice identificativo della fornitura (il cosiddetto codice POD). Ecco come leggere la bolletta luce per trovarlo;

della fornitura (il cosiddetto codice POD). Ecco per trovarlo; le coordinate IBAN qualora l’utente voglia attivare la domiciliazione bancaria delle bollette.

Fornitore di energia elettrica più conveniente: le opzioni a Settembre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,12689 €/kWh 69,10 €/mese 2 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,12789 €/kWh 70,11 €/mese 3 Illumia Luce Flex 0,11689 €/kWh 70,24 €/mese 4 wekiwi Energia alla Fonte 0,12489 €/kWh 70,60 €/mese

Confrontando le offerte del Mercato Libero con il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato i brand dell’energia che aiutano i clienti domestici a risparmiare a settembre 2023. In particolare, il focus è sulle proposte più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di elettricità all’anno, con potenza impegnata di 3 kW.

I lettori di SOStariffe.it che non conoscano nel dettaglio il proprio fabbisogno annuo di energia elettrica, possono calcolarne una stima grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Ricordiamo che le offerte analizzate di seguito appartengono alla tipologia di tariffe a prezzo indicizzato. Questo significa che assicurano l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso, stabilito in base all’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale). Il prezzo luce delle offerte è quindi composto dal valore dell’indice PUN ad agosto 2023 (l’ultimo disponibile), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo, variabile da fornitore a fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Sorgenia si piazza sul podio dei fornitori di energia elettrica più convenienti di settembre 2023 per le seguenti ragioni:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione: 7,60 euro al mese per il primo anno, con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

fino al 20% per gli anni successivi; bonus di 40 euro per i clienti che sottoscrivano in contemporanea sia la fornitura luce sia quella del gas con Sorgenia;

per i clienti che sottoscrivano in contemporanea sia la fornitura luce sia quella del gas con Sorgenia; 10% di sconto sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ app MyNextMove di Sorgenia;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ di Sorgenia; servizio Beyond Energy gratuito per monitorare i consumi e ottimizzare l’energia elettrica in casa;

gratuito per monitorare i consumi e ottimizzare l’energia elettrica in casa; programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura; sconto sul canone mensile della fibra Sorgenia , per navigare da casa alla velocità di 2,5 Gbps in download su rete FTTH: il prezzo è pari a 21,90 euro al mese per il primo anno , anziché 26,90 euro al mese, oltre all’attivazione gratuita;

, per navigare da casa alla velocità di 2,5 Gbps in download su rete FTTH: il prezzo è pari a , anziché 26,90 euro al mese, oltre all’attivazione gratuita; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Con Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 69,10 euro per le bollette della luce. Ecco il link di riferimento per una panoramica dell’offerta:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Tra i gestori energetici più competitivi a settembre 2023 c’è anche Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel 2015 nel Regno Unito. Quest’ultimo propone un’offerta (in esclusiva con SOStariffe.it) che si allinea alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo. Ecco la promozione ai raggi X:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 6,50 euro (78 euro all’anno) per costi di commercializzazione;

(78 euro all’anno) per costi di commercializzazione; tariffazione monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Per la “famiglia tipo” che volesse attivare la fornitura di energia con Octopus Energy, la spesa mensile in bolletta sarebbe pari a 70,11 euro. Clicca al link di seguito per maggiori dettagli:

Luce Flex di Illumia

Con una tariffa anch’essa in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it, l’offerta luce di Illumia è un magnete del risparmio a settembre 2023 perché fa pagare l’energia elettrica come il PUN con l’aggiunta di un contributo al consumo davvero minimo. Ecco l’identikit della promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno in totale);

di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno in totale); opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria : nel primo caso l’energia ha lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore, mentre nel secondo la corrente costa meno se utilizzata nelle ore serali e nei weekend;

: nel primo caso l’energia ha lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore, mentre nel secondo la corrente costa meno se utilizzata nelle ore serali e nei weekend; App Illumia per avere sempre i documenti della fornitura a portata di smartphone e tablet;

per avere sempre i documenti della fornitura a portata di smartphone e tablet; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili al costo di 3€/mese in più rispetto alla tariffa standard.

Scegliendo Luce Flex di Illumia, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 70,24 euro al mese per le bollette della luce. Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Energia alla Fonte di wekiwi

Anche wekiwi propone una tariffa luce vantaggiosa appositamente pensata per i lettori di SOStariffe.it. Eccone le principali caratteristiche:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile di 9,17 euro per costi di commercializzazione (la spesa annuale è pari a circa 110 euro all’anno);

per costi di commercializzazione (la spesa annuale è pari a circa all’anno); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino in contemporanea la fornitura luce + gas con wekiwi. Il codice sconto da inserire in fase di attivazione online è SOSW22;

in bolletta per i clienti che attivino in contemporanea la fornitura luce + gas con wekiwi. Il codice sconto da inserire in fase di attivazione online è SOSW22; tariffa monoraria : si paga l’energia lo stesso prezzo indipendentemente dalle fasce orarie;

: si paga l’energia lo stesso prezzo indipendentemente dalle fasce orarie; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; sistema di fatturazione che prevede la “ carica mensile ”: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

”: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che attivasse Energia alla Fonte di wekiwi si vedrebbe recapitare bollette della luce pari a 70,60 euro al mese. Cliccando sul pulsante verde qui sotto si potranno avere ulteriori dettagli sulla promozione:

