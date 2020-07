Le migliori offerte per il mobile di Luglio 2020

Le tendenze nel settore mobile sono pacchetti con un bundle dati di circa 50 GB, minuti e sms senza limiti a dei costi molto contenuti, oppure piani con Giga illimitati e traffico voce e sms che possono avere canoni compresi tra circa 20 euro al mese e fino a 40 euro.

Per poter individuare la promozione giusta per voi dovete decidere quali sono i servizi per voi più importanti e che budget mensile potete investire per il canone telefonico. Nei piani più costosi e illimitati è compresa anche la navigazione in 5G, ma le offerte 5G possono avere anche dei costi più vantaggiosi se ci si accontenta di un bundle limitato.

Altro elemento da considerare con attenzione è la qualità della rete. Se si scelgono le offerte più economiche degli operatori virtuali si viaggerà ad una velocità inferiore rispetto a quelle disponibili con le promozioni tradizionali e la copertura di rete garantita dagli operatori virtuali è, in genere, inferiore rispetto a quella dei maggiori gestori.

Iliad cresce e gli operatori tradizionali perdono clienti

Il 16 Luglio l’AGCOM ha pubblicato il suo secondo Osservatorio sulle comunicazioni, in questo rapporto salta subito all’occhio come Iliad sia stato l’operatore che ha guadagnato più clienti tra il Marzo 2019 e il Marzo 2020. L’operatore francese ha incrementato la sua quota di sim human del +3,4% arrivando ad detenere il 7,4% della percentuale del mercato.

Nello stesso periodo WindTre ha perso il -2,8%, assestandosi al 29,3% delle quote possedute, TIM ha segnato un -1% così come Vodafone. A crescere sono stati invece i MVNO, PosteMobile, per esempio, ha registrato un +o,4% raggiungendo il 5,4% delle quote di mercato.

Come trovare la promozione mobile più vantaggiosa

Per poter individuare la migliore offerta mobile per voi possono essere utili dei confronti tra le diverse promozioni. L’analisi delle tariffe può essere però lunga e noiosa, per poter conoscere bene tutti i dettagli non basta fermarsi agli slogan in cui l’operatore vi descrive sinteticamente l’offerta. Per non rischiare brutte sorprese dopo avere sottoscritto il contratto dovrete leggere le condizioni delle promozioni con attenzione e analizzare il documento che vi si chiede di firmare.

Per rendere più veloce questo processo e per individuare in modo sicuro le offerte più convenienti potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento scansiona i cataloghi delle promozioni che potete attivare filtrandoli in base ai parametri scelti da voi. I risultati della ricerca vi forniranno una classifica delle tariffe dalla più economica alla più costosa con dei resoconti dettagli di incentivi e servizi abbinati a ciascun piano.

Scopri le migliori promozioni mobile

Ecco qual è la classifica delle migliori offerte mobile di Luglio 2020:

Creami WOW Weekend 30 GB

Very a 4,99 euro

Kena Flash a 5,99 euro

Very a 6,99 euro

Very a 7,99 euro

Iliad Giga 50

Fastweb Mobile

Very a 11,99 euro

Kena a 13,99 euro

Very a 13,99 euro

1. Creami WOW Weekend 30 GB

Il piano di PosteMobile ha un costo mensile di 4,99 euro e include:

chiamate senza limiti

sms illimitati

30 GB per navigare in 4 G+

2,34 GB da usare in UE

Il costo di attivazione di questa offerta è di 20 euro, 10 euro saranno versati sul conto della sim come credito e 10 saranno il contributo per avviare il piano. Per avere questa offerta alle condizioni descritte si dovrà attivare il piano entro il 19 Luglio, si tratta infatti di una promozione Flash del gestore virtuale.

La velocità massima con cui si potrà navigare online con la rete WindTre, alla quale PosteMobile si appoggia per fornire il servizio, è di 300 Mbit/s. Nel pacchetto sono inclusi alcuni servizi gratuitamente: Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Per poter controllare il credito residuo potrete usare l’app o chiamare il numero 401212.

I costi extra soglia se si esaurisce il bundle dati saranno di 0,50 euro per ogni MB consumato.

Attiva Creami Wow Weekend 30 GB

2. Very a 4,99 euro

Per chi attiva online le offerte di Very Mobile è previsto un contributo di 5 euro e la sim vi sarà consegnata gratuitamente. Il gestore è il MVNO di WindTre ed è l’ultimo operatore virtuale entrato nel mercato italiano. In questa offerta a 4,99 euro al mese sono compresi:

traffico voce senza limiti

sms illimitati

30 GB in 4 G (di cui 2,4 GB disponibili in UE)

La promozione è riservata a chi attiva un numero Very, ai clienti che chiedano la portabilità di un numero Iliad, Coop Voce, Fastweb, PosteMobile, Linkem o da uno dei principali MVNO attivi in Italia.

Scopri come avere Very a 4,99 euro

3. Kena Flash a 5,99 euro

Offerta lampo per chi acquisti questo pacchetto chiedendo la portabilità da Iliad, ho., PosteMobile, Lycamobile, Conad, Noitel e altri MVNO. Per i clienti provenienti da questi gestori e che chiedano l’attivazione di Kena Flash, il primo mese di canone sarà offerto dall’operatore e se si sottoscrive il contratto entro il 21 Luglio si otterrà anche un buono Amazon da 10 euro. Il canone mensile sarà di 5,99 euro e includerà:

chiamate senza limiti

sms illimitati

70 GB per navigare a 30 Mbit/s (3 GB da usare in UE)

Come passare a Kena a 5,99 euro

4. Very a 6,99 euro

Con questa offerta di Very si potranno avere ogni mese fino a 100 GB per navigare online in Italia, 3,3 GB per connettersi in UE e traffico voce e sms senza limiti. Il piano può essere attivato dai clienti che chiedano il passaggio da Coop Voce, Fastweb, Linkem, PosteMobile, Lycamobile, Tiscali, Rabona e altri MVNO.

Anche con questa promozione i costi di attivazione sono ridotti a 5 euro e se si attiva la sim online la consegna sarà gratuita. Con Very si può gestire la propria offerta tramite app e le ricariche possono essere automatizzate. Sono inclusi i servizi:

Ti ho cercato

Ring me

hotspot

Ecco come attivare l’offerta Very da 6,99 euro

5. Very a 7,99 euro

Altra tariffa del gestore virtuale di WindTre, questa offerta può essere attivata dai clienti Iliad che passino a Very e da chi acquisti una nuova sim. Nel canone di 7,99 euro al mese sono compresi:

sms senza limiti

chiamate illimitate

100 GB in 4 G (3,8 GB da usare in UE)

Il gestore blocca di default i servizi a pagamento come oroscopi o sfondi e le numerazioni come l’199. Anche i numeri internazionali e satellitari non saranno raggiungibili se non dopo apposita richiesta da parte dei clienti.

Attiva una nuova sim con Very

6. Iliad Giga 50

La migliore offerta di Iliad resta il suo piano da 50 GB (di cui 4 GB attivi in UE) con chiamate e sms gratuiti a 7,99 euro al mese. Il gestore non impone altri costi e non ha finora mai modificato il costo dell’offerta.

Le spese di attivazione delle tariffe Iliad sono fisse a 9,99 euro. Una volta terminati i Giga inclusi nella promozione si potrà continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB. Nel pacchetto voce offerto da questo operatore sono comprese anche le chiamate verso 60 destinazioni estere e verso fissi e mobili in USA e Canada.

Il gestore francese permette a tutti i nuovi clienti e a chi chiede la portabilità da qualsiasi operatore di attivare il piano a queste condizioni. Nel costo mensile sono anche inclusi il servizio Mi Richiami, la segreteria telefonica e l’hotspot della rete.

Scopri Iliad Giga 50

7. Fastweb Mobile

L’offerta di Fastweb per le sim mobile ha un canone mensile di 8,95 euro e include:

50 GB per navigare online

chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali senza limiti

100 sms

Per chi attiva la tariffa online saranno azzerati i costi per la consegna della sim e di contributo iniziale, pari a 15 euro. Anche questo gestore offre i principali servizi gratis con questa promozione e in particolare i clienti potranno utilizzare senza costi: Ti ho cercato, Richiama, controllo del credito e la segreteria telefonica.

Per ogni sms non compreso nel bundle si pagheranno 0,05 euro e si potrà avere 1 GB di scorta al costo di 6 euro. Se si utilizza la sim all’estero sono compresi nel costo del canone: 500 minuti di conversazione, 100 sms e 4GB.

Attiva Fastweb Mobile

8. Very a 11,99 euro

Per i clienti TIM, Vodafone, Kena, ho. WindTre e di altri operatori che passino a Very il costo della promozione proposta da questo gestore è di quasi 12 euro al mese, a cui vanno aggiunti 5 euro per sim e attivazione. Nel canone sono compresi:

chiamate senza limiti verso numeri nazionali

sms illimitati

30 GB (di cui 5,7 GB da usare in UE)

I clienti che abbiano bisogno di assistenza e supporto hanno a disposizione il numero 1929 o l’800.99.44.44. Il primo è il contatto che si potrà chiamare quando l’offerta sarà attiva, il numero verde invece è per chi vuole informazioni sulle offerte o aggiornamenti sull’attivazione delle promozioni.

Scopri la promo da 11,99 euro di Very

9. Kena a 13,99 euro

I nuovi clienti che acquisteranno una sim Kena potranno attivare questa offerta da 13,99 euro al mese. A questo costo mensile il gestore garantisce:

chiamate senza limiti verso i contatti nazionali

sms illimitati

70 GB per navigare alla massima velocità

7 GB per connettersi in UE

Una volta esauriti i Giga compresi nell’offerta Kena bloccherà la navigazione online, gli utenti potranno riattivarla inviando un sms al numero 40543711, o se si è all’estero al +393505999990. I clienti inoltre riceveranno un sms dal gestore quando supereranno l’80% del traffico dati gratuito compreso nel piano.

Attiva Kena Mobile a 13,99 euro

10. Very a 13,99 euro

L’ultima offerta che analizziamo è un piano Very per avere 100 GB per navigare online, minuti e sms illimitati a 13,99 euro al mese. Questa promozione è riservata a coloro che chiedano il passaggio al MVNO da TIM, Vodafone, WindTre, Kena e ho. (se hanno attive le offerte più costose dei gestori virtuali.

Per la navigazione all’estero di avranno a disposizione 6,6 GB del bundle complessivo incluso nel piano. Sono compresi i servizi di segreteria telefonica, controllo del credito e Ti ho cercato o richiamami quando il numero è occupato o non raggiungibile.

Scopri Very da 13,99 euro

