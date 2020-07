Fibra 1000 di WINDTRE: l’offerta di luglio 2020

WINDTRE è uno degli operatori di telefonia di riferimento per il mercato italiano ed a luglio 2020 propone un’ottima offerta per la connessione Internet di casa. Si tratta di Super Fibra Unlimited. L’abbonamento in questione è una delle proposte più interessati del mercato di telefonia fissa e va ad offrire vantaggi aggiuntivi anche chi sceglie WINDTRE per la SIM del proprio smartphone. Ecco tutti i dettagli sull’ offerta fibra di WINDTRE di luglio 2020 e come fare per attivarla direttamente online, in pochissimo tempo.

Chi è in cerca di un nuovo abbonamento di rete fissa e sta valutando diverse offerte Internet casa non può non considerare la nuova Super Fibra Unlimited di WINDTRE. Si tratta della nuova proposta d’abbonamento dell’operatore, che ha sostituito la precedente Fibra 1000, che mette a disposizione degli utenti la possibilità di sfruttare una connessione ad Internet ad alta velocità oltre ad alcuni vantaggi aggiuntivi per lo smartphone.

L’offerta di WINDTRE è, al momento, una delle tariffe “tutto compreso” (Internet e chiamate illimitate) più economiche in assoluto sul mercato di telefonia fissa ed è anche la più economica tra le offerte Internet casa che offre Giga illimitati per lo smartphone senza costi aggiuntivi (per i già clienti WINDTRE). Si tratta, quindi, di un abbonamento da tenere in fortissima considerazione per minimizzare i costi della connessione di casa senza rinunciare ad un servizio completo ed alle potenzialità della fibra ottica FTTH.

Ecco, quindi, le caratteristiche dell’offerta Super Fibra Unlimited di WINDTRE disponibile per il mese di luglio 2020:

Super Fibra Unlimited: connessione illimitata a 26,98 Euro al mese

L’abbonamento proposto da WINDTRE è una delle offerte più complete del mercato di telefonia fissa in Italia, andando ad includere anche numerosi vantaggi per chi sceglie WINDTRE anche per la SIM dello smartphone. Ecco, quindi, quelle che sono le caratteristiche dell’offerta dell’operatore attivabile nel corso del mese di luglio:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; per aggiungere le chiamate illimitate verso i fissi internazionali (Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e Canada) è possibile attivare l’apposita opzione dal costo di 5 Euro in più al mese

grazie alla rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Gigabit/s in download e 200 Mb/s in upload; la rete FTTH utilizzata da WINDTRE è la rete di Open Fiber che presenta una copertura del territorio italiano in costante espansione; in caso di indisponibilità della fibra FTTH all’indirizzo di casa (prima di attivare l’offerta verrà effettuata una verifica della copertura), l’abbonamento sarà attivabile tramite connessione in fibra mista rame FTTC ( fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC) oppure tramite connessione ADSL (fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL); il canone mensile e le altre caratteristiche dell’abbonamento non cambiano per i già clienti WINDTRE su mobile: attivando Super Fibra Unlimited si potrà attivare un’opzione per avere Giga illimitati sulla propria SIM senza alcun costo aggiuntivo ; successivamente, sarà possibile attivare l’opzione Giga illimitati senza costi aggiuntivi per altre due SIM WINDTRE (l’attivazione avviene tramite l’app dell’operatore ed è immediata); in caso di disattivazione della linea fissa anche l’opzione sarà disattivata; per poter ottenere i Giga illimitati senza costi è necessario che sulla SIM sia attiva una di queste tariffe: UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART; l’attivazione dell’opzione è molto semplice in quanto il cliente deve inserire il numero di cellulare WINDTRE nel form di attivazione dell’abbonamento di rete fissa con l’opzione che verrà attivata immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione dell’offerta

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese. Nel canone mensile dell’abbonamento sono inclusi anche i costi dovuti al modem Wi-Fi, disponibile in vendita abbinata (5,99 Euro al mese per 48 mesi). Di conseguenza, l’utente non dovrà pagare alcun costo extra rispetto al solo canone mensile. Da notare, inoltre, che l’attivazione dell’abbonamento è gratuita. Il canone mensile dell’abbonamento è a tempo indeterminato e non sono previsti rincari tariffari dopo la fine del periodo promozionale

Per attivare l’abbonamento proposto da WINDTRE è sufficiente seguire una semplice procedura di attivazione online, accessibile al link qui di sotto. Per la sottoscrizione dell’offerta è necessario avere a propria disposizione i dati anagrafici ed il documento di identità dell’intestatario della linea ed il codice di migrazione (necessario per la portabilità del numero) disponibile in una bolletta precedente.

Prima di attivare l’offerta bisognerà procedere con la verifica della copertura, una procedura gratuita e senza impegno che avviene sempre dal sito WINDTRE. Per verificare la copertura sarà necessario indicare in modo corretto l’indirizzo dove è ubicata la linea. Ad esempio, se l’indirizzo è “Via Roma, 1 bis” bisognerà indicare con precisione anche il numero civico in quanto la copertura della fibra ottica FTTH cambia da palazzo a palazzo (alcuni edifici potrebbero non essere ancora stati cablati).

Per attivare Super Fibra Unlimited di WINDTRE è possibile usare il link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE

In caso di recesso, l’abbonamento di WINDTRE non prevede vincoli ma l’utente dovrà effettuare il pagamento di alcuni costi già chiariti in modo esplicito dalle condizioni contrattuali. Ecco i dettagli:

del costo di disattivazione, pari ad una mensilità, previsto dalla normativa AGCOM

delle rate mensili del modem Wi-Fi non ancora saldate (dal 49° mesi non è quindi previsto alcun costo extra dovuto al modem)

Ricordiamo che è possibile confrontare i vantaggi e le caratteristiche di Super Fibra Unlimited di WINDTRE con tutte le altre proposte presenti sul mercato per avere un’idea ben precisa sull’abbonamento da attivare per la connessione di casa. Per effettuare questo confronto è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte ADSL e fibra che mette a disposizione una panoramica completa di tutte le migliori soluzioni tariffarie disponibili sul mercato.

Direttamente dal comparatore sarà poi possibile procedere con l’attivazione online dell’offerta scelta, raggiungendo il sito del provider. Segnaliamo, inoltre, che, in caso di indecisione, è possibile richiedere una consulenza gratuita e senza impegno agli esperti di SOStariffe.it contattando il numero 02 5005 111, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 18. Contattando questo numero si potrà avere modo di parlare con un esperto in grado di illustrare le migliori soluzioni tariffarie disponibili, assistendo l’utente anche in fase di sottoscrizione di un nuovo abbonamento di rete fissa.

Super Fibra Professional

Super Fibra di WINDTRE è disponibile anche per i clienti con partita IVA. Negozi, studi professionali e qualsiasi altra attività lavorativa può, quindi, puntare su WINDTRE per realizzare una connessione ad Internet ad alta velocità e con un costo davvero contenuto. L’offerta, in questo caso, si chiama Super Fibra Professional. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali (in Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito., USA e Canada)

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avverrà tramite FTTC, sino a 200 Mega, o ADSL, sino a 20 Mega servizio d’assistenza dedicata per risolvere, nel minor tempo possibile, qualsiasi problema tecnico e amministrativo

Super Fibra Professional presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese. Nel canone mensile è incluso anche il costo del modem Wi-Fi, pari a 5,99 Euro al mese per 48 mesi. Non sono previsti, quindi, costi aggiuntivi oltre al canone mensile. L’attivazione dell’abbonamento è gratuita. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di verifica della copertura e sottoscrizione online disponibile sul sito WINDTRE.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Professional di WINDTRE

Ricordiamo che il gruppo WindTre è presente sul mercato anche con il marchio WINDTRE Business che propone soluzioni specifiche per la clientela business, con diverse soluzioni convergenti “fisso + mobile” ed offerte dedicate per la rete fissa e la rete mobile. Tra le offerte del brand c’è anche Super OfficeOne Fibra 1000, offerta di rete fissa per clienti business, da non confondere con Super Fibra Professional di WINDTRE. Il costo di quest’abbonamento è di 27,99 Euro al mese.

