Le migliori offerte per chi proviene da Vodafone a Giugno 2022

Vodafone è sicuramente tra i migliori operatori di telefonia mobile in Italia considerando la qualità della sua rete e i tanti servizi a disposizione dei clienti. Detto questo non si può dire che sia il gestore più economico sul mercato e in diverse occasioni ha rimodulato le sue tariffe, aumentandone il prezzo e modificando le condizioni contrattuali stipulate con gli utenti al momento dell’attivazione. Questo giugno potrebbe essere il momento giusto per cambiare operatore in quanto chi proviene da Vodafone può scegliere tra tantissime offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

Oggi non è difficile trovare offerte con minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB a meno di 9 euro al mese. Chi dispone di uno smartphone 5G invece può avere anche fino a 120 GB per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione.

Le migliori offerte per chi proviene da Vodafone a giugno

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Kena 11,99 100GB Gold minuti illimitati 100 SMS 100 GB in 4G 11,99 euro gratuita gratuita Fastweb Mobile minuti illimitati 200 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro gratuita online 10 euro ho. Mobile 13,99 illimitati 150 GB in 4G 13,99 euro 29,99 euro gratuita Spusu 10 1000 minuti 200 SMS 10 GB in 4G+ 4,98 euro gratuita gratuita 300% Digital chiamate a 18 cent SMS a 18 cent 300 GB in 4G+ 8,99 euro 10 euro 10 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro 9,99 euro gratuita Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro 49 euro o 24 rate da 2,08 euro al mese con attivazione online 10 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G fino a 2 Gbps con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 14,99 euro gratuita online o 9,99 euro in negozio 25 euro online o 10 euro in negozio Elite minuti illimitati 100 SMS 150 GB in 4.5G fino al 31/8/22, poi 120 GB 9,99 euro 9,99 euro gratuita Easy minuti illimitati 100 SMS 100 GB in 4.5G fino al 31/8/22, poi 50 GB 6,99 euro 9,99 euro gratuita Elitex12 minuti illimitati 100 SMS 120 GB in 4.5G 95,99 euro all’anno gratuita gratuita

Kena Mobile è il marchio low cost di TIM e chi proviene da Vodafone può attivare l’offerta Kena 11,99 100GB Gold che include:

minuti illimitati

100 SMS

100 GB i 4G fino a 60 Mbps

8 GB in Europa da utilizzare in Ue

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Per sottoscrivere l’offerta serve richiede la portabilità. Kena Mobile permette di personalizzare ulteriormente l’offerta con Kena TIMVISION Spring. La promozione al costo di 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi e attivazione gratuita, poi 29,99 euro al mese, di avere sul proprio telefono:

film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION, Discovery+, il meglio della settimana dei programmi Mediaset più Eurosport Player per 12 mesi

tutta la Serie A su DAZN

Champions League ed Europa League con Infinity+ per 12 mesi

1 GB di traffico al mese in 4G fino a 60 Mbps

Fastweb Mobile è l’operatore che propone l’offerta 5G con il miglior rapporto qualità prezzo. La sua offerta infatti include:

minuti illimitati senza scatto alla risposta e anche verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS

90 GB per navigare in 5G

8 GB da utilizzare in Ue, Regno Unito e Svizzera

Corsi Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze per le professioni digitali

Fastweb Mobile ha un costo mensile di 7,95 euro e non è prevista attivazione se sottoscritta online. La spesa per la SIM è di 10 euro ma la spedizione è gratuita. All’offerta al costo di 9,95 euro l’anno è possibile aggiungere spazio d’archiviazione illimitato nel cloud con WOW Space.

Iliad è un’opzione eccellente per chi proviene da Vodafone in quanto permette di sottoscrivere un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese. Il gestore low cost con Giga 120 include:

minuti e SMS illimitati

120 GB per navigare in 5G

7 GB da utilizzare in Ue

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre a cui si aggiungono 9,99 euro per l’attivazione. Non sono previsti vincoli di durata o costi nascosti. L’operatore low cost non applica nemmeno rimodulazioni, fissando per sempre il costo delle sue tariffe, né limitazioni alla velocità di navigazione.

Passare a ho. Mobile non è particolarmente conveniente per chi proviene da Vodafone in quanto il costo di attivazione di 29,99 euro è decisamente più elevato rispetto a quello richiesto a chi richiede la portabilità da altri gestori. Nonostante ciò, l’operatore low cost che si appoggia proprio alla rete di Vodafone ha predisposto un’offerta anche per chi lascia la “casa madre” che al prezzo di 13,99 euro al mese più 14 euro una tantum da cui verrà scalato il primo rinnovo include:

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

9,2 GB da utilizzare in Ue

ho. Mobile comunque permette di provare gratuitamente per 30 giorni le sue offerte. Se poi non si è soddisfatti si può sempre chiedere direttamente online tramite un clic il rimborso di tutte le spese sostenute.

Spusu è un operatore low cost che utilizza la rete di WindTre. A chi proviene da Vodafone l’operatore propone Spusu 10 con inclusi:

1000 minuti per chiamare

200 SMS

10 GB per navigare in 4G+

3,27 GB in Ue

20 GB di riserva dati

L’offerta ha un costo di 4,98 euro al mese ed è possibile cambiare offerta in ogni momento e gratuitamente in quanto non sono previsti vincoli. Il servizio Riserva Dati permette di convertire un minuto, un SMS e il traffico dati non utilizzato in 1 MB da utilizzare quando si vuole a partire dal mese successivo. I Gigabyte si possono sommare e non scadono.

PosteMobile ha completato l’anno scorso il passaggio alla rete di Vodafone e recentemente ha introdotto una nuova tariffa chiamata 300% Digital che include:

Chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

Fino al 15/6/22 sottoscrivendo l’offerta online il costo mensile e per l’attivazione sono in promozione rispettivamente a 8,99 euro invece di 9,99 euro e 10 euro con 10 euro di traffico incluso invece di 15 euro.

PosteMobile prevede un sistema a crediti per il calcolo del traffico voce e dati incluso nelle sue offerte. Ogni credit corrisponde a un minuto, un SMS e 1 MB. Se nell’arco del mese si consumano meno di 100 GB si ottengono 20 credit di bonus da spendere per le chiamate o gli SMS.

WindTre a chi proviene da Vodafone propone invece un’offerta 5G chiamata Di Più Full 5G. Scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, si hanno inclusi:

minuti illimitati (50 minuti verso l’estero)

200 SMS

100 GB per navigare in 4G

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Call center senza attese con assistenza dedicata e priorità di risposta al 159 (24 ore su 24 e 7 giorni su 7)

Fino a 3 SIM aggiuntive con Family 5G

All’offerta dal costo mensile di 14,99 euro è possibile aggiungere gratuitamente uno smartphone Samsung Galaxy A22 5G o OPPO Find X5 Lite e Samsung Galaxy A53 5G a 8,99 euro.

Se preferite la versione 4G con addebito su credito residuo si hanno invece inclusi allo stesso prezzo:

minuti illimitati (50 minuti verso l’estero)

200 SMS

50 GB per navigare in 4G

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Call center senza attese

Fino a 3 SIM aggiuntive con Family 5G

Per entrambe le offerte la SIM ha un costo di 10 euro mentre l’attivazione di 49,99 euro può essere pagata in 24 rate da 2,08 euro al mese se sottoscritta online o 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio.

TIM 5G Power Smart è tra le opzioni migliori se si dispone di uno smartphone che supporta il 5G. L’offerta di TIM prevede il primo mese gratuito, poi 14,99 euro al mese, per avere:

Minuti e SMS illimitati

25 GB per navigare in 5G con attivazione in negozio o 50 GB con TIM Ricarica Automatica, attivabile solo in negozio

13 GB da utilizzare in Ue

Navigazione prioritaria per avere assicurate le migliori performance anche in caso di congestione della rete

Navigazione sicura per proteggere lo smartphone da malware e phishing, oltre a tutelare la propria privacy e le transazioni online

100 GB di spazio d’archiviazione su Google One incluso per 3 mesi per salvare video, foto e documenti nella qualità originale

L’attivazione è gratuita online per i nuovi clienti o di 9,99 euro in negozio. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso sottoscrivendola online o di 10 euro in negozio con 1 cent di traffico residuo.

TIM 5G Power Smart diventa ancora più conveniente per chi proviene da Vodafone ma è già cliente di TIM per la rete fissa. A queste condizioni infatti è possibile attivare gratuitamente TIM Unica e avere ogni mese Gigabyte illimitati per tutti i membri della famiglia (massimo 6 SIM), la visione di film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION e Disney+ gratis per 3 mesi e una giocata extra su TIM Party ogni giorno per vincere uno smartphone Xiaomi 12. In questo caso chi attiva l’offerta mobile di TIM si vedrà addebitare il costo mensile del piano direttamente in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Elimobile è un operatore di telefonia mobile che solo da poco si è affacciato sul mercato italiano ma si distingue dagli altri per la particolarità dei servizi accessori inclusi nelle sue tariffe. Chi proviene da Vodafone può scegliere tra tre differenti tariffe.

1. Elite con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB fino al 31/8/22 (poi 120 GB) per navigare in 4.5G a 9,99 euro al mese

2. Easy con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB fino al 31/8/22 (poi 50 GB) per navigare in 4.5G a 6,99 euro al mese

3. Elite12 con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB per navigare in 4.5G a 95,99 euro l’anno

Per Easy ed Elite è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro e l’acquisto di una prima ricarica. SIM e spedizione sono invece gratuite. Tutti i piani non hanno vincoli durata o disattivazione ed è possibile passare a un’offerta superiore o inferiore quando si vuole e senza alcuna spesa. Nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare 60 minuti e 1 GB al mese.

Elimobile ha realizzato una propria moneta digitale chiamata elicoin che può essere scambiata per l’acquisto di servizi a pagamento o bonus in ricarica. Nello specifico la valuta virtuale si può spendere su Elisium, un’app gratuita in cui si possono trovare corsi di formazione per accrescere le proprie competenze in svariati ambiti (fotografia, scrittura, lingue, musica e altri) oltre a interviste, storie, approfondimenti e video. Su Elisium si può accedere anche a contenuti in esclusiva come l’ultima serie di Maccio Capatonda o virtual masterclass per imparare da personaggi influenti come Marvin Vettori. Non solo, l’app consente anche di giocare e vincere una giornata unica con i propri idoli. Ad esempio, si può cucinare e cenare con Carlo Cracco.

Gli elicoin si raccolgono tramite il servizio Run With Me incluso in tutte le offerte di Elimobile. Per ogni kilometro percorso si ottengono 10 monete digitali. Se ne ricevono poi altri 100 attivando la ricarica automatica e una quantità differente a seconda dell’offerta sottoscritta ad ogni rinnovo. Con Elite si hanno 100 elicoin al mese più 100 in regalo e altri 1.000 di bonus. Con Easy si ricevono 70 elicon al mese mentre con Elitex12 se ne raccolgono 100 ad ogni rinnovo.

Infine, Concierge è il servizio incluso solo in Elitex12 che permette di contattare il proprio assistente personale per aiutarvi a organizzare una cena in un ristorante esclusivo o un viaggio o andare a un concerto/mostra e usufruire di servizi per la casa.