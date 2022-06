Qual è il fornitore di luce e gas più conveniente di Giugno 2022?

Offerte in evidenza Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi 1.079,05 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 957,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 953,52 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

A quale fornitore di energia elettrica e gas naturale affidarsi a Giugno 2022 per risparmiare in bolletta? La risposta a questa domanda arriva dal comparatore di SOStariffe.it per luce e gas. Gratuito, semplice e intuitivo, questo strumento digitale (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) aiuta i titolari di utenze domestiche a individuare, tra la vasta gamma di promozioni del Mercato libero, l’offerta più in linea con gli stili di consumo del proprio nucleo familiare.

Luce e Gas: chi sono gli ambasciatori della convenienza

MIGLIOR FORNITORE DI: TARIFFA A PREZZO FISSO TARIFFA A PREZZO VARIABILE Luce NeN Illumia Gas NeN wekiwi

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo scandagliato le offerte del Mercato Libero attive a Giugno 2022 e individuato i fornitori di energia elettrica e gas che salgono sul gradino più alto del podio della convenienza. La classifica dei “top” gestori di Giugno 2022 è stata stilata a partire da una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” che ha un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Come evidenziato in tabella, NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia (startup nata nel 2019 e legata al gruppo A2A), è il miglior fornitore di energia elettrica e gas naturale nella classifica delle offerte con tariffe a prezzo bloccato. Si tratta di un’opzione vantaggiosa perché mette al riparo i titolari di utenze domestiche da eventuali rialzi dei prezzi della materia prima, assicurando un prezzo fisso per tutta la durata del contratto di fornitura (36 mesi nel caso dell’offerta di NeN).

Per quanto riguarda, invece, le soluzioni con tariffa a prezzo variabile (o indicizzato), Illumia è il fornitore di energia elettrica che calamita il maggior risparmio per il profilo di consumo analizzato. La web company wekiwi è l’ambasciatore della convenienza a Giugno 2022 quando si parla di fornitura di gas naturale.

La tariffa indicizzata mette gli utenti nelle condizioni di accedere al prezzo all’ingrosso della materia prima, con aggiornamenti mensili. Questo rende tali tariffe in linea con l’andamento del mercato e si traduce in un aumento dei costi in bolletta nel caso in cui i prezzi della materia prima subiscano un rialzo, o una diminuzione delle spese nel caso opposto.

Vediamo ora nel dettaglio le singole offerte di ciascuno dei fornitori analizzati.

Energia elettrica: i fornitori che accendono il risparmio a Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA NeN Luce Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi

tariffa monoraria (0,2556 €/kWh)

(0,2556 €/kWh) bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde Illumia Luce Flex Web prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra

(Prezzo Unico Nazionale) sconto di benvenuto di 20 euro

energia 100% da fonti rinnovabili

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, NeN Luce Special 48 è campione del risparmio nella categoria delle offerte con tariffe a prezzo bloccato a Giugno 2022.

NeN Luce Special 48

La proposta di NeN si caratterizza per:

tariffa monoraria (0,2556 €/kWh);

prezzo bloccato per 36 mesi ;

; bonus di benvenuto di 48 euro;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 71,38 euro al mese;

risparmio stimato di 257,14 euro all’anno rispetto al mercato Tutelato;

rispetto al mercato Tutelato; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Clicca al link di seguito per conoscere nel dettaglio la promozione:

Illumia Luce Flex Web

Alleata della convenienza è anche l’offerta Illumia Luce Flex Web. Illumia, player italiano di riferimento nel settore dell’illuminazione a LED, conquista il gradino più alto del podio nella categoria delle tariffe a prezzo indicizzato con questa promozione:

possibilità di scelta tra tariffa monoraria o bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra e con aggiornamenti mensili

in base al (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra e con aggiornamenti mensili sconto di benvenuto di 20 euro nella prima fattura;

nella prima fattura; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 71,20 euro al mese;

risparmio stimato: 259,27 euro all’anno (rispetto a un contratto di Tutela);

(rispetto a un contratto di Tutela); energia 100% da fonti rinnovabili.

Clicca al link di seguito per conoscere nel dettaglio la promozione:

Gas: i top fornitori di Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA NeN Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi

tariffa monoraria (0,9900 €/Smc)

(0,9900 €/Smc) bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di scambio virtuale) scontato di 0,15 €/Smc

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

bolletta online

Anche nella fornitura di gas naturale, l’offerta di NeN sale sul podio del risparmio a Giugno 2022 nella “categoria” delle offerte con tariffe a prezzo bloccato.

NeN Gas Special 48

L’offerta prevede:

prezzo bloccato per 36 mesi (0,9900 €/Smc);

(0,9900 €/Smc); bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it;

in esclusiva con SOStariffe.it; la spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 171,05 euro al mese;

il risparmio stimato si attesta sui 15,86 euro l’anno (rispetto a un contratto di Tutela).

Clicca al link di seguito per conoscere nel dettaglio la promozione:

Gas alla fonte wekiwi

La web company wekiwi si assicura il gradino più alto del podio nella categoria delle offerte a prezzo variabile grazie a una promozione che include:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 10 centesimi per ogni Smc e con aggiornamenti mensili

in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 10 centesimi per ogni Smc e con aggiornamenti mensili sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; la spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 167,33 euro al mese;

il risparmio stimato rispetto a un contratto di Tutela è pari a 60,53 euro all’anno ;

rispetto a un contratto di Tutela è pari a ; pagamento tramite RID.

Clicca al link di seguito per conoscere nel dettaglio la promozione:

È bene ricordare che quelle citate sopra sono le offerte più convenienti sulla base del profilo di consumo analizzato. Come sottolineano gli esperti di SOStariffe.it, non esistono promozioni più convenienti in assoluto. Per assicurarsi risparmi in bolletta è necessario fare un confronto tra le offerte di luce e gas a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le tariffe “cucite” sul proprio fabbisogno energetico.

Per ottenere assistenza nella scelta delle tariffe luce e gas più convenienti è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, disponibile al numero 02 5005 111. Il servizio, completamente gratuito e senza impegno, consente di contattare un consulente specializzato in grado di analizzare la bolletta e fornire indicazioni sulle tariffe più convenienti da attivare.