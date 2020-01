Le migliori offerte ADSL all’inizio del 2020

Le migliori proposte degli operatori di linea fissa per una connessione ADSL casa partono da circa 27 euro al mese e arrivano fino a 35 ma con integrazioni interessanti. Tra i servizi aggiuntivi più convincenti ci sono streaming tv e sim con minuti e Giga per navigare in mobilità, ecco tutti i dettagli

Il 2020 ha portato con sé una nuova serie di offerte internet casa per chi decida di attivare una linea ADSL o di passare da un operatore all’altro. Le caratteristiche delle migliori promozioni ADSL di Gennaio sono prezzi contenuti, il range di costo va da 27 a 35 euro al mese, e alcune interessanti opzioni di servizi aggiuntivi collegate al canone.

I consigli per i consumatori quando si valutano i contratti internet casa sono sempre gli stessi, ma magari una piccola ripetizione non fa male:

informarsi su costi e condizioni di recesso

se vi propongono in abbinamento un modem aumentano i costi ricordatevi che potete rifiutare e attivare comunque la tariffa

verificare la copertura del servizio nella vostra zona

controllare vincoli contrattuali e costi di attivazione

leggere con attenzioni le condizioni generali di abbonamento

ADSL vs fibra: quali le differenze

Una connessione ADSL è ancora conveniente visto le numerose proposte di linee in fibra super veloci? Lo è se avete necessità di un collegamento stabile e se siete in una zona in cui ancora il servizio in fibra ottica ad 1 Gigabit/s non è stato installato.

Se a livello di velocità di download e upload le migliori connessioni in fibra offrono prestazioni superiori soprattutto qualora abbiate bisogno di scaricare grandi quantità di dati, siate appassionati di gaming online o vogliate utilizzare servizi di streaming con qualità video in 4K.

L’ADSL d’altro canto è una connessione che consente di navigare con una buona velocità ed è molto affidabile, è un servizio presente in quasi ogni zona della Penisola, anche se ha prestazioni migliori quando è installata vicino ad una centralina. Sopratutto non avrete necessità di fare lavori in casa per portare i cavi in vetro, necessari invece per la fibra.

Le promozioni ADSL più convenienti

Detto questo, ecco quali sono le migliori offerte ADSL a Gennaio 2020 e quali vantaggi propongono ai nuovi utenti gli operatori:

Eolo Easy

Internet 20

3 Fiber ADSL

Internet Unlimited ADSL

Fastweb Casa

Eolo Super

TIM Super ADSL

Internet Senza Limiti

Fastweb Casa + Mobile

1. Eolo Easy

La proposta con il canone mensile più basso è quella di Eolo, questo operatore infatti propone la sua ADSL a 30 Mega a 26.90 euro. Questa soluzione però è anche l’unica che richiede all’utente il pagamento di una quota per l’attivazione del servizio di 30 euro (se si vuole accelerare i tempi di installazione della linea il prezzo sale a quasi 60 euro).

Nel pacchetto Eolo Easy sono compresi:

internet a 30 Mega senza limiti

Eolo router gratis o se lo si richiede nella versione evoluta il costo sarà di 2 euro al mese

chiamare illimitate

Il piano a queste condizioni è disponibile solo per i clienti che procedano all’attivazione entro il 15 Gennaio.

2. Internet 20

Wind-Infostrada non ha conquistato il primo posto di questa classifica per un soffio. Il suo piano ADSL a 20 Mega ha un costo di appena 0.08 euro superiore a quello di Eolo, l’abbonamento di Internet 20 infatti è di 26.98 euro al mese. Questo operatore però offre gratuitamente sia il nuovo modem che i costi di attivazione agli utenti che sottoscrivano un nuovo contratto.

Il costo di Internet 20 di Wind sarà di circa 27 euro al mese per i primi 4 anni, poi scenderà a 20.99 euro. Inclusi nel pacchetto:

chiamate illimitate

internet a 20 Mega

modem

per i clienti con un abbonamento mobile, delle offerte All Inclusive, Call your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart, compresi anche 100 GB per gli smartphone della famiglia

Se foste interessati a questo piano avete tempo fino al 13 Gennaio per attivarlo tramite sito dell’operatore, recandovi in negozio o cliccando il link qui in basso.

3. 3 Fiber ADSL

Altro operatore con un’interessante proposta di linea ADSL per casa è 3, è l’unico operatore però a non includere nel pacchetto internet anche il traffico voce. Con la sua 3Fiber ADSL avrete infatti:

internet a 20 Mega

attivazione e modem inclusi

15 GB per il mobile se si possiede una sim Tre (condivisibili con altri 4 numeri)

Per le chiamate sia verso la rete fissa che verso i cellulari invece si dovrà pagare uno scatto alla risposta di 0.23 euro.

Anche Tre come Wind porterà il canone mensile dell’abbonamento a circa 21 euro al mese allo scadere dei 4 anni di contratto. L’offerta potrà essere attivata, salvo successive proroghe comunicate dall’operatore, entro il 13 Gennaio 2020.

4. Internet Unlimited ADSL

Vodafone offre la sua rete ADSL fino a 20 Mega a 27.90 euro al mese per 4 anni, il canone poi passerà a 20.90 euro al mese. Nel piano dell’operatore britannico sono compresi:

internet senza limiti

traffico voce illimitato verso fissi e cellulari (solo per le attivazioni online)

modem e attivazione

una sim con 30 GB per navigare da tablet e pc

Con la fibra di Vodafone è anche possibile ai piani internet casa il servizio di streaming tv Vodafone TV con NOW Tv Intrattenimento e Serie Tv o Sport. Questo pacchetto è gratuito ma solo per coloro che attivino la fibra FTTH di Vodafone.

L’operatore sta puntando molto sulla nuova tecnologia di connessione e per persuadere gli utenti dei vantaggi del collegamento in fibra ha creato una pagina che confronta le prestazioni delle due tipologie di linea. Il simulatore di connessione mostra come per scaricare un video da 50 MB con la rete fino a 1 Gigabit/s si impieghino solo pochi millesimi di secondo, mentre con l’ADSL tradizionale occorrono 55 secondi netti.

5. Fastweb Casa

Il piano internet casa di Fastweb ha un buon rapporto qualità del servizio/costo con un canone a 27.95 euro, ma al contrario di Vodafone, Wind e Tre mantiene fisso il prezzo dell’offerta. La proposta dell’operatore per il resto è in tutto uguale a quella dei concorrenti:

internet a 20 Mega

chiamate senza limiti

modem e attivazione compresi

Non ci sono però al momento dei pacchetti o dei servizi aggiuntivi per incentivare al passaggio a questa offerta.

6. Eolo Super

Da questa offerta in poi si passa ad una serie di connessioni che garantiscono performance più elevate ma i cui canoni iniziano ad avvicinarsi ai 30 euro al mese. La velocità promessa con questa soluzione è una connessione fino a 100 Mbit/s in download e 10 Mbit/s in upload. Nel pacchetto Eolo Super a 29.90 euro avrete:

internet a 100 Mega

modem e attivazione gratis

chiamate a fissi e cellulari senza limiti

viene anche fornita l’antenna in comodato d’uso

profilo ottimizzato per lo streaming video

Oltre a questi servizi per i nuovi clienti sono inclusi anche 6 mesi NOW TV Intrattenimento oppure un anno di Amazon Prime, o per gli appassionati di videogiochi c’è anche l’opzione XBox Live Gold per 12 mesi.

7. TIM Super ADSL

A 29.90 euro TIM offre la sua linea ADSL a 20 Mega con incluso TIMVision, il servizio di streaming tv con un ampio catalogo di film e serie tv. Il piano TIM è un’altra offerta internet casa + telefono, avrete quindi anche un bundle illimitato di minuti per chiamare fissi e mobili dal telefono di casa. Il traffico voce è però incluso solo per i clienti che acquistino il pacchetto Super ADSL online, altrimenti sarà applicata la tariffa di 0.19 euro al minuto e come scatto alla risposta.

Nella promozione TIM comprende anche i costi di attivazione (240 euro) e il modem per il quale vi offre anche una garanzia illimitata. Per avere la rete ADSL di TIM a queste condizioni dovrete sottoscrivere il piano entro il 25 Gennaio.

Per usufruire dei contenuti di TIMVision potrete collegarvi tramite pc o tablet, tramite app su smartphone e anche su smart tv. Se avete un vecchio modello di televisore potrete noleggiare la TIM Box per guardare le streaming tv sull’apparecchio di casa, il costo è di 3 euro al mese.

8. Internet Senza limiti

Se la vostra zona non dovesse risultare coperta dalla tecnologia ADSL a 20 Mega TIM ha anche una soluzione internet casa a 7 Mega. Si tratta di uno standard molto limitato e di una connessione decisamente lenta. Il piano per di più è anche costoso, almeno rispetto alla media dei prezzi delle offerte ADSL visti sinora. Per Internet senza limiti il canone mensile è di 32 euro, a cui andranno sommati altri 5 euro circa se si intende ricevere anche il modem TIM.

Il piano non include il traffico voce che costerà:

0.19 euro al minuto con uno scatto alla risposta di 0.16 euro per i cellulari

0.16 euro di scatto alla risposta verso i fissi

9. Fastweb Casa + Mobile

In chiusura ritroviamo l’offerta internet casa di Fastweb a cui si aggiunge però anche un pacchetto con una sim per il vostro smartphone. Si tratta quindi di una triplice combinazione con internet+telefono+mobile. Ecco quali sono le condizioni e i costi di questa offerta abbinata:

internet fino a 20 Mega

chiamate da rete fissa senza limiti

modem e attivazione inclusi

sim con minuti illimitati e 30 GB

Il canone complessivo di questa proposta è di quasi 35 euro al mese così suddivisi: